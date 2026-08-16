Charlotte vươn lên vị trí thứ 7 MLS, Columbus Crew chìm sâu ở hạng 11 Đánh bại Columbus Crew 3-1 trên sân Bank of America Stadium ở giải MLS, Charlotte vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, trong khi đối thủ tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 11.

Charlotte 3 - 1 Columbus Crew Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón Columbus Crew.

1' Charlotte mở tỷ số ngay phút thứ 1 nhờ công của Bronico Trận đấu vừa bắt đầu thì B. Bronico đã sớm đưa Charlotte vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 1 sau đường chuyền của D. Schnegg. Khởi đầu thăng hoa trên sân Bank of America Stadium giúp đội chủ nhà nắm lợi thế sớm, qua đó tạm thời củng cố vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng MLS nếu giữ được tỷ số này.

9' L. Abada sút phạt đền thành công, Charlotte dẫn 2-0 Phút 9, L. Abada dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để nhân đôi cách biệt cho Charlotte. Đội chủ nhà có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau chưa đầy 10 phút thi đấu trên sân Bank of America Stadium.

39' D. Schnegg nhận thẻ vàng ở phút 39 Phút 39, D. Schnegg bên phía Charlotte phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 từ sớm, đội chủ nhà bắt đầu phải phạm lỗi nhằm gián đoạn các đợt lên bóng của đối phương.

41' C. Adams ghi bàn, Columbus Crew rút ngắn tỷ số 2-1 Phút 41', C. Adams lên tiếng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Columbus Crew. Bàn thắng quý giá ở những phút cuối hiệp một giúp đội khách thắp lại hy vọng giành điểm trên sân Bank of America Stadium sau khi sớm bị Charlotte dẫn 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Columbus Crew điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Mendez được tung vào sân thay cho C. Adams . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở cuối hiệp một.

46' Columbus Crew thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Columbus Crew có sự thay đổi nhân sự khi A. Gomes được tung vào sân để thế chỗ cho T. Karumanchi . Đội khách đang nỗ lực điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Charlotte dẫn 2-1.

46' Columbus Crew điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Phút 46', Columbus Crew thực hiện sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai khi S. Moreira được tung vào sân thay cho L. Giaccone . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Charlotte dẫn 2-1 trong hiệp đấu thứ nhất.

46' Charlotte tung A. Saint-Maximin vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Charlotte quyết định có sự thay đổi người khi đưa A. Saint-Maximin vào sân thế chỗ L. de la Torre . Trong bối cảnh đang dẫn 2-1, việc bổ sung làn gió mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và gia tăng lợi thế trước Columbus Crew.

56' Charlotte điều chỉnh nhân sự: W. Cleary vào sân Phút 56, Charlotte thực hiện sự thay đổi người khi W. Cleary được tung vào sân để thay thế cho N. Byrne . Đội chủ nhà cần làn gió mới để củng cố lực lượng trong bối cảnh Columbus Crew đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1.

56' Charlotte điều chỉnh nhân sự, A. Goodwin thế chỗ I. Toklomati Phút 56, Charlotte thực hiện sự thay đổi người khi A. Goodwin được tung vào sân thay thế cho I. Toklomati . Trong bối cảnh Columbus Crew vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng nhằm củng cố thế trận và bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

57' Thẻ vàng dành cho D. Smith bên phía Charlotte Phút 57, cầu thủ D. Smith bên phía Charlotte đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang phải nỗ lực thi đấu lăn xả nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép từ Columbus Crew.

60' H. Kessler nhận thẻ vàng, Charlotte chịu thêm sức ép Phút 60, H. Kessler bên phía Charlotte đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-1, việc hàng phòng ngự đội chủ nhà liên tục phải nhận thẻ phạt có thể mang tới những rủi ro trước áp lực gỡ hòa từ Columbus Crew.

71' A. Herrera vào sân làm mới đội hình Columbus Crew Phút 71, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Herrera vào sân thế chỗ cho M. Amundsen . Trong bối cảnh đang bị Charlotte dẫn 2-1, đội khách hy vọng làn gió mới này sẽ giúp họ gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

71' Columbus Crew gia tăng hàng công với J. Martinez Phút 71, Columbus Crew quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa J. Martinez vào sân thay cho D. Gazdag . Trong thế đang bị Charlotte dẫn 2-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Martinez sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

71' Charlotte điều chỉnh nhân sự: R. Aloko vào thay L. Abada Phút 71, Charlotte thực hiện sự thay đổi người khi R. Aloko được tung vào sân để thay thế cho L. Abada . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng nhằm bảo vệ lợi thế 2-1 trước sức ép từ Columbus Crew.

73' P. Biel nới rộng cách biệt 3-1 cho Charlotte Phút 73, P. Biel ghi bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 3-1 cho Charlotte trước Columbus Crew. Pha lập công này giúp đội chủ nhà tái lập khoảng cách 2 bàn an toàn sau những phút thi đấu căng thẳng. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte sẽ củng cố vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 25 điểm.

87' Charlotte điều chỉnh nhân sự ở phút 87 Phút 87, Charlotte quyết định rút P. Biel ra nghỉ để nhường chỗ cho T. Smalls . Đội chủ nhà thực hiện sự thay đổi người ở những phút cuối nhằm gia cố đội hình và bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-1.

KT Kết thúc: Charlotte 3-1 Columbus Crew Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 08:43 16/08/2026

Vào lúc 06:30 ngày 16/08/2026, trận đấu giữa Charlotte và Columbus Crew sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Bank of America Stadium trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang lại nhiều diễn biến hấp dẫn khi hai đội sở hữu những thông số thành tích khá tương đồng.

Phong độ thi đấu và vị trí trên bảng xếp hạng

Charlotte bước vào trận đấu này với vị thế nhỉnh hơn đối thủ khi đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 25 điểm thu được. Xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, Charlotte đã đạt được kết quả tích cực với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Bên cạnh đó, Columbus Crew hiện đang xếp ở vị trí thứ 11 với 20 điểm tích lũy. Chuỗi 5 trận đấu gần nhất của đội khách ghi nhận kết quả 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội tạo nên bối cảnh cạnh tranh trực tiếp trước cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng về mặt thành tích. Cụ thể, Charlotte đã giành chiến thắng trong 2 trận, Columbus Crew cũng có cho mình 2 chiến thắng và hai đội chia điểm ở 1 trận hòa. Thành tích đối đầu ngang ngửa phản ánh sự quyết liệt mỗi khi hai bên gặp nhau.

Nhận định chung trước trận đấu

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Bank of America Stadium cùng vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng, Charlotte sở hữu điểm tựa nhất định về mặt tâm lý. Tuy nhiên, phong độ thi đấu ổn định cùng lịch sử đối đầu cân bằng của Columbus Crew hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu giằng co trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Charlotte · 2 thắng 1 hòa Columbus Crew · 2 thắng Charlotte 3 - 2 Columbus Crew CHA Columbus Crew 4 - 2 Charlotte CC Columbus Crew 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 2 - 0 Columbus Crew CHA Columbus Crew 4 - 2 Charlotte CC

Charlotte 5 trận gần nhất B T T B T 18 Trận 7-4-7 T-H-B 29 Ghi (TB 1.6) 27 Thủng lưới Columbus Crew 5 trận gần nhất H T T H T 18 Trận 5-5-8 T-H-B 26 Ghi (TB 1.4) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 18 12 4 2 +21 40 H B T T T 2 Inter Miami 18 11 5 2 +13 38 H T T T T 3 New England Revolution 18 9 3 6 +5 30 B H T H B … 6 FC Cincinnati 18 7 5 6 +1 26 T B T T H 7 Charlotte 18 7 4 7 +2 25 B T H T T 8 New York Red Bulls 18 7 4 7 -10 25 T B B T H … 10 Orlando City SC 18 6 2 10 -17 20 B T T B H 11 Columbus Crew 18 5 5 8 -2 20 H T B T H 12 Toronto FC 18 3 8 7 -8 17 H B H H B …

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ H. Toffolo (Hamstring Injury) ✚ A. Johnson (Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ H. Toffolo (Hamstring Injury) ✚ A. Johnson (Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury)