Chelsea chiêu mộ Danny Welbeck: HLV Xabi Alonso đổi chiến lược, Gary Neville tiếc cho Man Utd Chelsea chiêu mộ thành công Danny Welbeck từ Brighton. Gary Neville tin tiền đạo 35 tuổi sẽ giúp HLV Xabi Alonso đổi vận và tiếc nuối sai lầm bán người của Man Utd.

Chelsea vừa chính thức hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư duy chuyển nhượng của đội bóng Tây London. Sự bổ sung chân sút 35 tuổi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cựu danh thủ Gary Neville, người vừa lên tiếng chỉ trích sai lầm bán người của Manchester United trong quá khứ.

Bước ngoặt chiến lược dưới thời HLV Xabi Alonso

Thương vụ Danny Welbeck khép lại giai đoạn 6 mùa giải rực rỡ của anh trong màu áo Brighton, nơi tiền đạo người Anh ghi dấu ấn với 51 bàn thắng và 18 đường kiến tạo. Đây không chỉ là một bản hợp đồng đơn thuần mà còn đại diện cho sự thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea dưới triều đại tân HLV Xabi Alonso.

Thay vì chỉ tập trung vào các tài năng trẻ tiềm năng như giai đoạn trước, Stamford Bridge bắt đầu ưu tiên những ngôi sao giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Welbeck, Chelsea còn đưa vào tầm ngắm cựu thủ quân Liverpool là Jordan Henderson (36 tuổi) — người vừa chấm dứt hợp đồng với Brentford. Trước đó, đội bóng cũng thực hiện thương vụ kỷ lục 117 triệu bảng mang tên Morgan Rogers, cùng sự bổ sung của Marco Palestra và Geovany Quenda.

Welbeck được kỳ vọng sẽ mang lại sự kinh nghiệm và tính kỷ luật cho đội hình Chelsea.

Bài học kinh nghiệm và cái giá từ quá khứ của Man Utd

Đánh giá về quyết định bổ sung nhân sự của Chelsea, chuyên gia Gary Neville phát biểu trên Sky Sports: "Đây là sự chuyển dịch lớn mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Nếu theo dõi Chelsea trong vài năm qua, bạn sẽ thấy sự thiếu kinh nghiệm trải dài từ thượng tầng cho đến phòng thay đồ. Việc bổ sung những người biết cách vô địch Ngoại hạng Anh như Jordan Henderson hay Danny Welbeck sẽ đóng vai trò làm 'người bảo vệ' cho tính kỷ luật và trách nhiệm của toàn đội."

Neville nhấn mạnh thêm rằng bộ đôi lão tướng này vẫn hoàn toàn đủ thể lực cống hiến 25 đến 35 trận mỗi mùa, đồng thời giữ vai trò dìu dắt lứa cầu thủ trẻ của Chelsea đi đúng hướng.

Bên cạnh đó, cựu hậu vệ Manchester United không ngần ngại nhắc lại sai lầm của đội bóng cũ khi bán Welbeck cho Arsenal với giá 16 triệu bảng vào năm 2014: "Tôi đã nói từ 10 năm trước rằng Manchester United lẽ ra không bao giờ nên bán Danny Welbeck. Cậu ấy đã ra đi và thi đấu cực kỳ xuất sắc. Dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Welbeck vẫn là một cầu thủ tuyệt vời. Đây là nước đi rất tốt của Chelsea."