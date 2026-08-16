Chia điểm 1-1 tại Exploria Stadium, Orlando City SC và FC Cincinnati cùng dậm chân trên bảng xếp hạng Để FC Cincinnati cầm hòa 1-1 ngay tại Exploria Stadium ở vòng 19 MLS, Orlando City SC dậm chân ở vị trí thứ 10 với 20 điểm, trong khi đội khách giữ nguyên thứ 6 với 26 điểm và cả hai đều chưa chốt suất đi tiếp.

Orlando City SC 1 - 1 FC Cincinnati Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón FC Cincinnati.

23' P. Bucha ghi bàn mở tỷ số cho FC Cincinnati Phút 23, P. Bucha tỏa sáng đưa FC Cincinnati vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Orlando City SC. Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp đội khách giải tỏa áp lực và nắm thế chủ động trong trận đấu.

29' R. Jansson nhận thẻ vàng ở phút 29 Phút 29, trung vệ R. Jansson bên phía Orlando City SC đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị FC Cincinnati dẫn 0-1, áp lực dành cho đội chủ nhà ngày càng gia tăng khi hàng thủ bắt đầu phải thi đấu cẩn trọng hơn.

39' Orlando City SC điều chỉnh nhân sự ở phút 39 Phút 39, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi người sớm khi A. Gomez vào sân thay cho B. Rhein . Trong thế bị FC Cincinnati dẫn trước 0-1 trên sân nhà Exploria Stadium, đội chủ nhà buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Cincinnati điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, FC Cincinnati đã có sự thay đổi người đầu tiên khi T. Anunga được tung vào sân thế chỗ cho O. Nwobodo . Đội khách bước vào hiệp đấu này với lợi thế 0-1 và việc bổ sung nhân sự ở tuyến giữa hứa hẹn giúp họ duy trì sự chủ động.

46' Orlando City SC tung M. Pasalic vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Orlando City SC quyết định thay đổi nhân sự khi tung M. Pasalic vào sân thế chỗ J. Gerbet . Trong thế bị FC Cincinnati dẫn 0-1, đội chủ sân Exploria Stadium kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp họ gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

48' T. Spicer lập công gỡ hòa 1-1 cho Orlando City SC Phút 48, T. Spicer dứt điểm tung lưới đối phương, mang về bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Orlando City SC ngay đầu hiệp hai. Pha lập công quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi để FC Cincinnati dẫn trước ở phút 23. Nếu giữ tỷ số này, Orlando City SC sẽ tạm xếp thứ 10 với 20 điểm nhưng vẫn phải chờ kết cục chung cuộc.

55' Evander bên phía FC Cincinnati nhận thẻ vàng ở phút 55 Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Evander bên phía FC Cincinnati. Trong bối cảnh Orlando City SC vừa đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, FC Cincinnati cần thi đấu cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp để tránh gặp bất lợi về quân số.

61' Orlando City tăng cường nhân sự với W. Cartagena Phút 61, Orlando City SC có sự thay đổi người khi W. Cartagena được tung vào sân thay cho J. Ellis . Trong thế trận đang hòa 1-1, quyết định điều chỉnh này nhằm giúp đội chủ nhà củng cố lại đội hình và tìm kiếm sự khác biệt.

66' FC Cincinnati điều chỉnh nhân sự ở phút 66 Phút 66, FC Cincinnati quyết định thực hiện sự thay đổi người khi K. Smith được tung vào sân để thế chỗ cho S. Gidi . Sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội khách trong bối cảnh tỷ số đang tạm hòa 1-1.

80' FC Cincinnati tung A. Jabbari vào sân ở phút 80 Phút 80, FC Cincinnati có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi A. Jabbari được tung vào sân để thế chỗ T. Barlow . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp họ tạo nên đột biến ở những phút cuối trận.

80' FC Cincinnati tung K. Mboma vào sân ở phút 80 Phút 80, ban huấn luyện FC Cincinnati quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung K. Mboma vào sân thay thế cho B. J. Ramirez Leon . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội khách ở những phút cuối trận.

82' Orlando City SC tung D. Dike vào sân ở phút 82 Phút 82, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Dike được tung vào sân thay cho T. Spicer . Trong thế trận đang hòa 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ giúp hàng công thi đấu khởi sắc hơn trong những phút cuối.

85' M. Miazga nhận thẻ vàng ở những phút cuối Phút 85, cầu thủ M. Miazga bên phía FC Cincinnati phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1 và trôi về những phút cuối, đội khách cần giữ sự tập trung cao độ để bảo đảm kết quả trên sân Exploria Stadium.

KT Kết thúc: Orlando City SC 1-1 FC Cincinnati Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 08:43 16/08/2026

Trận đấu giữa Orlando City SC và FC Cincinnati sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Exploria Stadium trong khuôn khổ giải MLS. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi hai đội đang bám đuổi nhau trên bảng xếp hạng với khoảng cách cách biệt là 6 điểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây

FC Cincinnati bước vào cuộc đọ sức này với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tích lũy được 26 điểm. Về mặt phong độ, đội bóng thể hiện màn trình diễn tương đối ổn định khi thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất (thứ tự kết quả từ gần nhất đến cũ hơn là hòa, thắng, thắng, thua, thắng).

Trong khi đó, đội chủ nhà Orlando City SC hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 20 điểm. Phong độ gần đây của đội bóng có phần trồi sụt hơn khi ghi nhận 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất (thứ tự kết quả từ trận gần nhất trở về trước lần lượt là hòa, thua, thắng, thắng, thua).

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thống kê đối đầu trong 5 lần chạm trán gần đây nhất ghi nhận sự cân bằng giữa hai câu lạc bộ. Cụ thể, Orlando City SC đã giành được 2 chiến thắng, FC Cincinnati cũng có 2 lần hưởng niềm vui chiến thắng và 1 trận đấu kết thúc với kết quả hòa.

Nhận định cục diện trận đấu

Với lợi thế thi đấu tại sân nhà Exploria Stadium, Orlando City SC có điểm tựa quan trọng để hướng tới một kết quả thuận lợi trước đối thủ. Dù vậy, FC Cincinnati đang xếp trên 4 bậc cùng tích lũy phong độ nhỉnh hơn đôi chút trong thời gian gần đây. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng thế trận khi cả hai bên đều sở hữu những lợi thế riêng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 2 thắng 1 hòa FC Cincinnati · 2 thắng FC Cincinnati 6 - 2 Orlando City SC FC Orlando City SC 3 - 2 FC Cincinnati OCS FC Cincinnati 1 - 1 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 1 - 2 FC Cincinnati FC FC Cincinnati 1 - 3 Orlando City SC OCS

Orlando City SC 5 trận gần nhất H B T B T 18 Trận 6-2-10 T-H-B 30 Ghi (TB 1.7) 47 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất B T T T B 18 Trận 7-5-6 T-H-B 45 Ghi (TB 2.5) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 18 12 4 2 +21 40 H B T T T 2 Inter Miami 18 11 5 2 +13 38 H T T T T 3 New England Revolution 18 9 3 6 +5 30 B H T H B … 5 New York City FC 18 7 5 6 +7 26 H T T B H 6 FC Cincinnati 18 7 5 6 +1 26 T B T T H 7 Charlotte 18 7 4 7 +2 25 B T H T T … 9 DC United 18 5 8 5 -3 23 H T H H H 10 Orlando City SC 18 6 2 10 -17 20 B T T B H 11 Columbus Crew 18 5 5 8 -2 20 H T B T H …

Tình hình lực lượng Orlando City SC ✚ N. Miller (Knee Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ M. Ojeda (Thigh Injury) ✚ N. Miller (Knee Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ M. Ojeda (Thigh Injury) FC Cincinnati ✚ G. Valenzuela (Red Card) ✚ G. Valenzuela (Red Card)