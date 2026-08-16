Chia điểm 1-1 tại Saputo Stadium, CF Montreal và DC United cùng lỡ cơ hội bứt phá ở MLS Bị DC United cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Saputo Stadium ở giải MLS, CF Montreal tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 14 với 16 điểm, trong khi đội khách đứng thứ 9 với 23 điểm và cả hai đều chưa chốt suất đi tiếp.

CF Montreal 1 - 1 DC United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CF Montreal tiếp đón DC United.

19' J. Hopkins của DC United nhận thẻ vàng ở phút 19 Phút 19, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Hopkins bên phía DC United sau một tình huống phạm lỗi. Tỷ số trên sân Saputo Stadium giữa CF Montreal và DC United hiện vẫn là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' K. Kurokawa dính thẻ vàng ở phút 50 Phút 50, cầu thủ K. Kurokawa bên phía DC United phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Khó khăn ngày càng chồng chất với đội khách khi họ vừa chịu thêm thẻ phạt vừa đang rơi vào thế bị CF Montreal dẫn trước 1-0.

50' P. Owusu đá phạt đền mở tỷ số cho CF Montreal Phút 50', P. Owusu thực hiện thành công quả phạt đền đưa CF Montreal vươn lên dẫn 1-0 trước DC United. Bàn thắng mở tỷ số quan trọng ngay đầu hiệp hai mang lại lợi thế lớn cho đội chủ sân Saputo Stadium.

62' CF Montreal thay người: D. Bugaj vào sân thế chỗ B. Ceballos Phút 62, CF Montreal quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Bugaj vào sân thay cho B. Ceballos . Nắm lợi thế dẫn trước 1-0 từ phút 50, đội chủ nhà bổ sung nhân sự tươi mới nhằm tiếp tục duy trì thế trận chủ động.

62' CF Montreal tung M. Longstaff vào sân gia cố đội hình Phút 62, CF Montreal quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung M. Longstaff vào sân thay thế F. Herbers . Đội chủ nhà nỗ lực duy trì sự tươi mới cho tuyến giữa nhằm bảo toàn lợi thế 1-0 đang nắm giữ.

62' DC United điều chỉnh nhân sự: J. Stroud thế chỗ J. Hopkins Phút 62, ban huấn luyện DC United quyết định rút J. Hopkins ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Stroud . Trong bối cảnh đang bị CF Montreal dẫn 1-0 và J. Hopkins đã dính một thẻ vàng từ hiệp một, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách làm mới lối chơi trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

63' L. Petrasso nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, cầu thủ L. Petrasso bên phía CF Montreal đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt đầu tiên của đội chủ nhà trong trận đấu, giữa lúc họ đang căng sức bảo vệ tỷ số 1-0 trước DC United.

67' T. Baribo đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1 Phút 67, đón đường chuyền thuận lợi từ K. Nono , T. Baribo dứt điểm tung lưới CF Montreal, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 . Bàn gỡ hòa quan trọng giúp DC United lấy lại sự tự tin sau khi để đội chủ nhà dẫn trước ở đầu hiệp hai.

77' CF Montreal thay người: D. Rios thế chỗ N. Streit Phút 77, CF Montreal lựa chọn thay đổi nhân sự khi tung D. Rios vào sân thay thế N. Streit . Đội chủ nhà đang quyết tâm tìm kiếm bàn thắng tiếp theo trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1.

80' DC United thay nhân sự ở phút 80 Phút 80, DC United thực hiện sự thay đổi người khi H. Kijima được tung vào sân thay cho K. Nono . Khi tỷ số trận đấu đang cân bằng 1-1, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ gia tăng năng lượng thi đấu cho đội khách trong khoảng 10 phút thi đấu chính thức còn lại.

88' DC United điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 88, DC United thực hiện sự thay đổi người khi N. Markovic vào sân thay cho B. Servania . Khi tỷ số đang là 1-1, đại diện đội khách có sự điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sự chủ động trong những phút thi đấu cuối cùng.

88' DC United điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 88, DC United có sự thay đổi người khi N. Ordaz được tung vào sân để thế chỗ cho L. Munteanu . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1, ban huấn luyện đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp gia tăng sức ép ở khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

90' CF Montreal tung O. Escobar vào sân ở phút 90 Vào phút 90, CF Montreal thực hiện sự thay đổi người khi O. Escobar được tung vào sân thay thế cho V. Loturi . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của Escobar hướng tới việc củng cố đội hình cho đội chủ nhà ở những phút bù giờ cuối trận.

KT Kết thúc: CF Montreal 1-1 DC United Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 08:37 16/08/2026

Vào lúc 06h30 ngày 16/08/2026, trận đấu giữa CF Montreal và DC United sẽ chính thức khởi tranh trên sân vận động Saputo Stadium trong khuôn khổ giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là cuộc đối đầu thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu với kết quả chia điểm xuất hiện thường xuyên.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà CF Montreal đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 16 điểm tích lũy. Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của họ chưa đạt sự ổn định khi trải qua 3 trận hòa và 2 trận thua. Thiếu đi cảm giác chiến thắng trong những vòng đấu đã qua tạo ra bài toán không nhỏ cho đội chủ sân Saputo Stadium.

Ở bên kia chiến tuyến, DC United tạm giữ vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng giải MLS với 23 điểm có được. Thành tích thi đấu 5 trận gần nhất của đội khách chứng kiến chuỗi trận bất bại với 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Dù duy trì được khả năng giữ lại điểm số, việc có quá nhiều trận hòa cũng khiến đội bóng này gặp thách thức trong việc gia tăng khoảng cách điểm số.

Lịch sử đối đầu và dự đoán cục diện

Thống kê đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần đây phản ánh sự cân bằng giữa hai đội. Mỗi bên đều giành được 1 trận thắng, cùng với 3 lần khép lại cuộc so tài bằng tỷ số hòa. Sự tương đồng này cho thấy mối duyên nợ và sự giằng co thường thấy mỗi khi CF Montreal chạm trán DC United.

Thi đấu tại Saputo Stadium mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho CF Montreal. Tuy nhiên, DC United lại có sự chắc chắn hơn về phong độ khi không thua ở 5 trận vừa qua. Trước một đối thủ thường xuyên chia điểm và sở hữu thành tích đối đầu ngang ngửa, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ với sự thận trọng từ cả hai chiến tuyến.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 1 thắng 3 hòa DC United · 1 thắng DC United 4 - 4 CF Montreal Hòa CF Montreal 1 - 1 DC United Hòa DC United 0 - 0 CF Montreal Hòa CF Montreal 4 - 2 DC United CM DC United 1 - 0 CF Montreal DU

CF Montreal 5 trận gần nhất H B B H T 18 Trận 4-4-10 T-H-B 24 Ghi (TB 1.3) 35 Thủng lưới DC United 5 trận gần nhất H T H H 18 Trận 5-8-5 T-H-B 26 Ghi (TB 1.4) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 18 12 4 2 +21 40 H B T T T 2 Inter Miami 18 11 5 2 +13 38 H T T T T 3 New England Revolution 18 9 3 6 +5 30 B H T H B … 8 New York Red Bulls 18 7 4 7 -10 25 T B B T H 9 DC United 18 5 8 5 -3 23 H T H H H 10 Orlando City SC 18 6 2 10 -17 20 B T T B H … 13 Philadelphia Union 18 4 4 10 -8 16 T T T B H 14 CF Montreal 18 4 4 10 -11 16 H B B H H 15 Atlanta United FC 18 3 3 12 -14 12 B B H B B

Tình hình lực lượng CF Montreal ✚ W. Carmona (Knee Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Ceballos (Inactive) ✚ T. Gillier (Concussion) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ W. Carmona (Knee Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Ceballos (Inactive) DC United ✚ L. Bartlett (Yellow Cards) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ L. Bartlett (Yellow Cards) ✚ G. Segal (Leg Injury)