Thể thao 360 Chia điểm Màn trình diễn của Singapore tại ASEAN Cup 2026 thực sự ấn tượng hơn hẳn 2 năm về trước. Và trước tuyển Việt Nam, đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử đã có một trận đấu quả cảm để buộc nhà đương kim vô địch phải chia điểm tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Singapore bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam với vị trí dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối khi giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, kết quả tích cực chưa phản ánh đầy đủ màn trình diễn của đội bóng Đảo quốc Sư tử. Trong cả hai trận đấu, Singapore vẫn để lộ những hạn chế ở khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm, khi bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Hà Nội, HLV Gavin Lee đã chủ động rút một số trụ cột ra nghỉ sớm trong trận gặp Timor Leste nhằm giữ sức. Dẫu vậy, việc phải thi đấu liên tiếp, rồi di chuyển sang Việt Nam vẫn là bất lợi nhất định, đặc biệt khi đối đầu với đội tuyển có cường độ pressing và khả năng kiểm soát bóng tốt như Việt Nam. Lường trước những khó khăn chồng chất trong màn đối đầu với tuyển Việt Nam, tuyển Singapore đã tìm ra giải pháp, cùng một chút may mắn, qua đó tránh khỏi một thất bại tại Mỹ Đình.

Về phía tuyển Việt Nam, chiến thắng 7-0 trước Timor Leste không chỉ mang về hiệu số vượt trội mà còn cho thấy sức mạnh đáng nể của đội tuyển Việt Nam. Hàng công vận hành hiệu quả với sự tỏa sáng của Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son, trong khi tuyến giữa do Quang Hải và Hoàng Đức dẫn dắt kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chính những nhân tố quan trọng này giúp cho tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin trước Singapore ở loạt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN Cup 2026. So với đối thủ, tuyển Việt Nam có lợi thế khi có thời gian nghỉ nhiều hơn. Điều đó giúp toàn đội có thêm thời gian hồi phục thể lực và điều chỉnh những chi tiết chuyên môn trước cuộc đối đầu với Singapore. Cùng với đó là việc được trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình sau quãng thời gian phải chọn các địa điểm khác để tổ chức các trận đấu quốc tế. Tuy nhiên, dù nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik không thể giành chiến thắng trước đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử vào tối ngày 31/7.

Với sự vượt trội về nhân sự, cùng với việc thi đấu trên sân nhà, tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn tuyển Singapore ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các chân sút của tuyển Việt Nam liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, khi khâu dứt điểm cuối cùng quá kém cỏi. Đặc biệt là niềm hy vọng mang tên Đình Bắc đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội có thể ghi bàn, do vậy chân sút thuộc biên chế của Công an Hà Nội đã bị thay ra ở cuối hiệp 1. Hòa 0-0 trong hiệp 1, nhưng qua hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm ra đường vào khung thành đối phương. Và khi tưởng như đã có thể ghi bàn, thì xà ngang lại từ chối bàn thắng của Tài Lộc một cách đáng tiếc. Không thể ghi bàn, suýt chút nữa tuyển Việt Nam phải trả giá, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang Patrik. Hòa không bàn thắng, khiến cho tuyển Việt Nam mất cơ hội chiếm giữ ngôi đầu. Nếu tiếp tục thi đấu nhạt nhòa như hôm nay, hành trình bảo vệ ngôi vương của tuyển Việt Nam sẽ cực kỳ gian nan, khi các đối thủ của các chiến binh Sao Vàng đã tiến bộ rõ rệt tại giải đấu năm nay.