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    Chia điểm Deportivo La Coruna, Malaga chưa thể thoát nhóm cuối La Liga

    Đại Ngàn24/08/2026 21:35

    Bàn gỡ của Chupe giúp Malaga hòa Deportivo La Coruna 1-1 trên sân La Rosaleda tại vòng 2 La Liga, qua đó đội khách xếp thứ 10 còn chủ nhà tiếp tục chôn chân ở đáy bảng.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Malaga 1-1 Deportivo La Coruna: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Malaga1 - 1Deportivo La CorunaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Malaga tiếp đón Deportivo La Coruna.

    • 13'Thế trận giằng co những phút đầu

      Sau hơn 10 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra tương đối thận trọng khi Malaga nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%. Cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện khi đội chủ nhà mới tung ra 1 - 0 cú dứt điểm và chưa bên nào có pha sút trúng đích (0 - 0).

    • 21'P. Aubameyang mở tỷ số cho Deportivo La Coruna

      Phút 21, từ đường chuyền dọn cỗ của Cruz Luismi, P. Aubameyang dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Deportivo La Coruna. Pha lập công sớm mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách ngay tại thánh địa La Rosaleda của Malaga.

    • 25'M. Soriano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

      Phút 25, tiền vệ M. Soriano bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân La Rosaleda, đội khách sẽ cần giữ cái đầu lạnh để tránh những tổn thất nhân sự không đáng có.

    • 25'Malaga nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

      Sau 25 phút thi đấu, Malaga đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% - 43%. Dù vậy, thế trận diễn ra rất chặt chẽ khi tổng số lần dứt điểm của hai đội mới chỉ dừng ở mức 1 - 1, giúp Deportivo La Coruna tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn 0 - 1.

    • 34'Chupe sút phạt đền gỡ hòa cho Malaga

      Phút 34, Chupe thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Malaga. Bàn thắng quý giá trên chấm 11m giúp đội chủ sân La Rosaleda đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Deportivo La Coruna vượt lên dẫn trước.

    • 41'Malaga áp đảo thế trận cuối hiệp một

      Bước vào những phút cuối hiệp một, Malaga đang nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 63% - 37%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi vượt trội về số pha dứt điểm (5 - 1) và phạt góc (5 - 1), song tỷ số vẫn đang ở thế cân bằng 1 - 1 khi Deportivo La Coruna chơi phòng ngự đầy tập trung.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 53'Malaga nỗ lực ép sân sau giờ nghỉ

      Bước sang những phút đầu hiệp hai, Malaga chủ động chiếm quyền kiểm soát bóng với 57% - 43% và liên tục gây sức ép với 5 - 1 quả phạt góc. Dù nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 5 - 3, đội chủ nhà vẫn vấp phải hàng thủ kiên cường của Deportivo La Coruna trong thế trận giằng co 1-1.

    • 56'Malaga điều chỉnh nhân sự tìm kiếm đột biến

      Phút 56, Malaga thực hiện quyền thay đổi người khi D. Larrubia được tung vào sân để thế chỗ J. Cruz. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ sân La Rosaleda kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo thêm sức ép lên hàng thủ Deportivo La Coruna.

    • 57'G. Quagliata nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

      Phút 57, G. Quagliata bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân La Rosaleda đang diễn ra rất căng thẳng khi hai đội vẫn giằng co với tỷ số 1-1.

    • 61'Thẻ vàng cho D. Larrubia bên phía Malaga

      Phút 61, D. Larrubia bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Thế trận trên sân La Rosaleda đang diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt khi tỷ số vẫn là 1-1.

    • 62'Deportivo La Coruna tung D. Mella vào sân

      Phút 62, ban huấn luyện Deportivo La Coruna quyết định đưa D. Mella vào sân thay thế cho A. Altimira. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi tỷ số đang là 1-1 trên sân La Rosaleda.

    • 62'Deportivo La Coruna tung D. Villares vào sân

      Phút 62, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi người khi rút J. Asp ra nghỉ để nhường chỗ cho D. Villares. Trong thế trận đang hòa 1-1 và đội khách kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (43% so với 57%), sự xuất hiện của Villares được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của Deportivo.

    • 65'Malaga chủ động ép sân tìm bàn vượt lên

      Bước sang phút 65, Malaga nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 57% - 43% và liên tục gia tăng sức ép. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm (6 - 3) cũng như phạt góc (5 - 1), nhưng Deportivo La Coruna vẫn chơi tập trung để giữ vững tỷ số hòa 1-1.

    • 73'Malaga tăng cường nhân sự trên sân

      Phút 73, Malaga tiến hành điều chỉnh nhân sự khi H. Abaida được tung vào sân thay thế cho J. Munoz. Đội chủ sân La Rosaleda kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra đột biến trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1.

    • 73'Malaga làm mới tuyến giữa với R. Rodriguez

      Phút 73, Malaga có sự thay đổi nhân sự khi R. Rodriguez được tung vào sân để thế chỗ cho C. Dotor, nhằm tìm kiếm nét tươi mới trong thế trận đang hòa 1-1.

    • 73'Deportivo La Coruna làm mới nhân sự

      Phút 73, Deportivo La Coruna quyết định có sự thay đổi trên sân khi Y. Hernandez vào sân thế chỗ Cruz Luismi. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự bổ sung này sẽ mang tới luồng gió mới khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

    • 74'Deportivo La Coruna đưa B. Ede vào sân

      Phút 74, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Ede được tung vào sân thế chỗ M. Loureiro. Trong thế trận đang hòa 1-1 trên sân La Rosaleda, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo ra bước ngoặt ở quãng thời gian cuối trận.

    • 77'Thế trận giằng co nghẹt thở

      Bước sang phút 77, Malaga nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 56% - 44% cùng số pha dứt điểm 7 - 5. Tuy vậy, Deportivo La Coruna vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn (3 so với 2 của Malaga), khiến thế trận trên sân vẫn đang giằng co quyết liệt ở tỷ số 1-1.

    • 79'Thẻ vàng cho X. Navarro bên phía Deportivo La Coruna

      Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo X. Navarro của Deportivo La Coruna sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân La Rosaleda càng về cuối càng trở nên căng thẳng và quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

    • 85'Deportivo La Coruna tung B. Nsongo vào sân

      Phút 85, Deportivo La Coruna có sự điều chỉnh nhân sự khi tung B. Nsongo vào sân thay thế cho M. Soriano. Đội khách kỳ vọng nguồn năng lượng mới sẽ tạo nên đột biến trong những phút cuối khi tỷ số đang là 1-1.

    • 85'J. Lobete vào sân tiếp sức cho hàng công Malaga

      Phút 85, chủ nhà Malaga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Lobete được tung vào sân thế chỗ cho I. Merino. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ sân La Rosaleda kỳ vọng luồng gió mới này sẽ mang lại đột biến trong những phút thi đấu cuối cùng.

    • 85'Malaga điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 85, Malaga thực hiện quyền thay đổi người khi R. Enriquez được tung vào sân thế chỗ D. Lorenzo. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ mang lại nét tươi mới cho mặt trận tấn công ở những phút thi đấu then chốt còn lại.

    • 89'B. Nsongo nhận thẻ vàng ở phút 89

      Phút 89, cầu thủ B. Nsongo bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do hành vi phi thể thao. Trận đấu đang trôi về những phút thi đấu cuối cùng trên sân La Rosaleda khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 1-1.

    • 89'Malaga nỗ lực ép sân trong những phút cuối

      Tiến gần tới phút 89, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng 1-1. Malaga nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46% cùng tổng số cú dứt điểm 11 - 6, song Deportivo La Coruna lại tỏ ra sắc bén hơn ở số lần dứt điểm trúng đích (2 - 4).

    • KTKết thúc: Malaga 1-1 Deportivo La Coruna

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 04:24 25/08/2026

    Đội hình chính thức
    Malaga
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Juan Funes
    Deportivo La Coruna
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo
    1
    Alfonso Herrero
    3
    Carlos Puga
    15
    Ángel Recio
    4
    Einar Galilea
    31
    Rafa Garrido
    19
    Juan Cruz
    23
    Izan Merino
    22
    Dani Lorenzo
    11
    Joaquín Muñoz
    8
    Carlos Dotor
    9
    Chupete
    13
    Leo Román
    23
    Ximo Navarro
    4
    Lucas Noubi
    15
    Miguel Loureiro
    12
    Giacomo Quagliata
    2
    Adrià Altimira
    21
    Mario Soriano
    16
    Lorenzo Amatucci
    18
    Jonathan Asp Jensen
    19
    Luismi Cruz
    7
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Dự bị
    Malaga
    13 Carlos Lopez5 Álex Pastor12 Jose Salinas10 David Larrubia28 Joseph Otunenche14 Rafa Rodriguez6 Ramón Enríquez18 Pablo Martínez32 Juan Fernandéz
    Deportivo La Coruna
    25 Álvaro Ferllo1 Germán Parreño3 Arnau Comas22 Bright Ede14 Riki Rodríguez11 David Mella34 Teun Gijselhart8 Diego Villares24 Angeliño
    Cập nhật đội hình lúc 02:11 25/08/2026
    MalagaThống kêDeportivo La Coruna
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    12
    Dứt điểm
    6
    2
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Chupete
    Chupete
    Malaga
    1 bàn
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Deportivo La Coruna
    1 bàn
    Luismi Cruz
    Luismi Cruz
    Deportivo La Coruna
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Carlos Dotor
    Carlos Dotor
    Malaga
    Điểm 7.5
    Leo Román
    Leo Román
    Deportivo La Coruna
    Điểm 7.5
    David Larrubia
    David Larrubia
    Malaga
    Điểm 7.3

    Malaga đang hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn chạm trán đầy toan tính trước Deportivo La Coruna. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:30 ngày 25/08/2026 trên sân vận động Estadio La Rosaleda, nơi đội chủ nhà cần một kết quả thuận lợi để sớm bứt lên trên bảng xếp hạng.

    Bối cảnh và phong độ hiện tại

    Khởi đầu mùa giải mang lại những kết quả trái ngược cho hai câu lạc bộ. Malaga hiện đứng ở vị trí thứ 19 với 0 điểm sau thất bại ở lượt trận gần nhất. Để duy trì tham vọng vươn lên nhóm dẫn đầu, đại diện xứ Andalusia cần nhanh chóng tìm lại sự tự tin và ổn định trong lối chơi.

    Trong khi đó, Deportivo La Coruna tạm thời xếp ở vị trí thứ 10 với 1 điểm sau khi có được một trận hòa. Đội khách cho thấy sự thận trọng nhất định trong cách nhập cuộc, nhưng chuyến làm khách lần này chắc chắn sẽ là một thử thách đáng kể cho hệ thống phòng ngự của họ.

    Thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

    Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho Malaga. Đội chủ sân La Rosaleda duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Deportivo La Coruna chưa thể một lần ca khúc khải hoàn.

    Lợi thế sân nhà Estadio La Rosaleda cùng sự vượt trội ở những lần đụng độ trước đó là điểm tựa lớn để Malaga chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm sơ hở từ đối thủ.

    Kỳ vọng thế trận tại Estadio La Rosaleda

    Màn đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật. Malaga buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên của mùa giải, trong khi Deportivo La Coruna sẽ nỗ lực duy trì mạch bất bại để củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Malaga · 2 thắng3 hòaDeportivo La Coruna · 0 thắng
    04/04/2026
    Deportivo La Coruna
    1 - 1
    Malaga
    Hòa
    13/10/2025
    Malaga
    3 - 0
    Deportivo La Coruna
    MAL
    12/01/2025
    Malaga
    1 - 1
    Deportivo La Coruna
    Hòa
    06/10/2024
    Deportivo La Coruna
    0 - 0
    Malaga
    Hòa
    09/07/2020
    Malaga
    1 - 0
    Deportivo La Coruna
    MAL
    Malaga
    5 trận gần nhất
    BHBTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Deportivo La Coruna
    5 trận gần nhất
    HBTHH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sevilla2200+36TT
    2Alaves2110+34HT
    3Atletico Madrid2110+24HT
    9Villarreal202002HH
    10Deportivo La Coruna101001H
    11Valencia101001H
    18Athletic Club1001-20B
    19Malaga1001-20B
    20Levante1001-30B
    Tình hình lực lượng
    Malaga
    F. Calero (Ribs Injury)
    D. Murillo (Injury)
    A. Nino (Injury)
    A. Ochoa (Knee Injury)
    M. Diarra (Calf Injury)
    F. Calero (Ribs Injury)
    D. Murillo (Injury)
    A. Nino (Injury)
    Deportivo La Coruna
    N. Carrillo (Injury)
    D. Mella (Injury)
    D. Villares (Injury)
    N. Carrillo (Injury)
    D. Mella (Injury)
    D. Villares (Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Chia điểm Deportivo La Coruna, Malaga chưa thể thoát nhóm cuối La Liga
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