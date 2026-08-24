Chia điểm Deportivo La Coruna, Malaga chưa thể thoát nhóm cuối La Liga Bàn gỡ của Chupe giúp Malaga hòa Deportivo La Coruna 1-1 trên sân La Rosaleda tại vòng 2 La Liga, qua đó đội khách xếp thứ 10 còn chủ nhà tiếp tục chôn chân ở đáy bảng.

Malaga 1 - 1 Deportivo La Coruna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malaga tiếp đón Deportivo La Coruna.

13' Thế trận giằng co những phút đầu Sau hơn 10 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra tương đối thận trọng khi Malaga nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% . Cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện khi đội chủ nhà mới tung ra 1 - 0 cú dứt điểm và chưa bên nào có pha sút trúng đích ( 0 - 0 ).

21' P. Aubameyang mở tỷ số cho Deportivo La Coruna Phút 21, từ đường chuyền dọn cỗ của Cruz Luismi, P. Aubameyang dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Deportivo La Coruna. Pha lập công sớm mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách ngay tại thánh địa La Rosaleda của Malaga.

25' M. Soriano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 25, tiền vệ M. Soriano bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân La Rosaleda, đội khách sẽ cần giữ cái đầu lạnh để tránh những tổn thất nhân sự không đáng có.

25' Malaga nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ Sau 25 phút thi đấu, Malaga đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% - 43% . Dù vậy, thế trận diễn ra rất chặt chẽ khi tổng số lần dứt điểm của hai đội mới chỉ dừng ở mức 1 - 1 , giúp Deportivo La Coruna tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn 0 - 1 .

34' Chupe sút phạt đền gỡ hòa cho Malaga Phút 34, Chupe thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Malaga . Bàn thắng quý giá trên chấm 11m giúp đội chủ sân La Rosaleda đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Deportivo La Coruna vượt lên dẫn trước.

41' Malaga áp đảo thế trận cuối hiệp một Bước vào những phút cuối hiệp một, Malaga đang nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 63% - 37%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi vượt trội về số pha dứt điểm (5 - 1) và phạt góc (5 - 1), song tỷ số vẫn đang ở thế cân bằng 1 - 1 khi Deportivo La Coruna chơi phòng ngự đầy tập trung.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Malaga nỗ lực ép sân sau giờ nghỉ Bước sang những phút đầu hiệp hai, Malaga chủ động chiếm quyền kiểm soát bóng với 57% - 43% và liên tục gây sức ép với 5 - 1 quả phạt góc. Dù nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 5 - 3 , đội chủ nhà vẫn vấp phải hàng thủ kiên cường của Deportivo La Coruna trong thế trận giằng co 1-1.

56' Malaga điều chỉnh nhân sự tìm kiếm đột biến Phút 56, Malaga thực hiện quyền thay đổi người khi D. Larrubia được tung vào sân để thế chỗ J. Cruz . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ sân La Rosaleda kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo thêm sức ép lên hàng thủ Deportivo La Coruna.

57' G. Quagliata nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 57, G. Quagliata bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân La Rosaleda đang diễn ra rất căng thẳng khi hai đội vẫn giằng co với tỷ số 1-1.

61' Thẻ vàng cho D. Larrubia bên phía Malaga Phút 61, D. Larrubia bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Thế trận trên sân La Rosaleda đang diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt khi tỷ số vẫn là 1-1.

62' Deportivo La Coruna tung D. Mella vào sân Phút 62, ban huấn luyện Deportivo La Coruna quyết định đưa D. Mella vào sân thay thế cho A. Altimira . Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi tỷ số đang là 1-1 trên sân La Rosaleda.

62' Deportivo La Coruna tung D. Villares vào sân Phút 62, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi người khi rút J. Asp ra nghỉ để nhường chỗ cho D. Villares . Trong thế trận đang hòa 1-1 và đội khách kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (43% so với 57%), sự xuất hiện của Villares được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của Deportivo.

65' Malaga chủ động ép sân tìm bàn vượt lên Bước sang phút 65, Malaga nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 57% - 43% và liên tục gia tăng sức ép. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm (6 - 3) cũng như phạt góc (5 - 1), nhưng Deportivo La Coruna vẫn chơi tập trung để giữ vững tỷ số hòa 1-1.

73' Malaga tăng cường nhân sự trên sân Phút 73, Malaga tiến hành điều chỉnh nhân sự khi H. Abaida được tung vào sân thay thế cho J. Munoz . Đội chủ sân La Rosaleda kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra đột biến trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1.

73' Malaga làm mới tuyến giữa với R. Rodriguez Phút 73, Malaga có sự thay đổi nhân sự khi R. Rodriguez được tung vào sân để thế chỗ cho C. Dotor , nhằm tìm kiếm nét tươi mới trong thế trận đang hòa 1-1.

73' Deportivo La Coruna làm mới nhân sự Phút 73, Deportivo La Coruna quyết định có sự thay đổi trên sân khi Y. Hernandez vào sân thế chỗ Cruz Luismi . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự bổ sung này sẽ mang tới luồng gió mới khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

74' Deportivo La Coruna đưa B. Ede vào sân Phút 74, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Ede được tung vào sân thế chỗ M. Loureiro . Trong thế trận đang hòa 1-1 trên sân La Rosaleda, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo ra bước ngoặt ở quãng thời gian cuối trận.

77' Thế trận giằng co nghẹt thở Bước sang phút 77, Malaga nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 56% - 44% cùng số pha dứt điểm 7 - 5 . Tuy vậy, Deportivo La Coruna vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn (3 so với 2 của Malaga), khiến thế trận trên sân vẫn đang giằng co quyết liệt ở tỷ số 1-1.

79' Thẻ vàng cho X. Navarro bên phía Deportivo La Coruna Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo X. Navarro của Deportivo La Coruna sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân La Rosaleda càng về cuối càng trở nên căng thẳng và quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

85' Deportivo La Coruna tung B. Nsongo vào sân Phút 85, Deportivo La Coruna có sự điều chỉnh nhân sự khi tung B. Nsongo vào sân thay thế cho M. Soriano . Đội khách kỳ vọng nguồn năng lượng mới sẽ tạo nên đột biến trong những phút cuối khi tỷ số đang là 1-1.

85' J. Lobete vào sân tiếp sức cho hàng công Malaga Phút 85, chủ nhà Malaga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Lobete được tung vào sân thế chỗ cho I. Merino . Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ sân La Rosaleda kỳ vọng luồng gió mới này sẽ mang lại đột biến trong những phút thi đấu cuối cùng.

85' Malaga điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 85, Malaga thực hiện quyền thay đổi người khi R. Enriquez được tung vào sân thế chỗ D. Lorenzo . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ mang lại nét tươi mới cho mặt trận tấn công ở những phút thi đấu then chốt còn lại.

89' B. Nsongo nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, cầu thủ B. Nsongo bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do hành vi phi thể thao. Trận đấu đang trôi về những phút thi đấu cuối cùng trên sân La Rosaleda khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 1-1 .

89' Malaga nỗ lực ép sân trong những phút cuối Tiến gần tới phút 89, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng 1-1. Malaga nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46% cùng tổng số cú dứt điểm 11 - 6 , song Deportivo La Coruna lại tỏ ra sắc bén hơn ở số lần dứt điểm trúng đích (2 - 4).

KT Kết thúc: Malaga 1-1 Deportivo La Coruna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:24 25/08/2026

Đội hình chính thức Malaga Sơ đồ 4-4-2 · HLV Juan Funes Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo 1 Alfonso Herrero 3 Carlos Puga 15 Ángel Recio 4 Einar Galilea 31 Rafa Garrido 19 Juan Cruz 23 Izan Merino 22 Dani Lorenzo 11 Joaquín Muñoz 8 Carlos Dotor 9 Chupete 13 Leo Román 23 Ximo Navarro 4 Lucas Noubi 15 Miguel Loureiro 12 Giacomo Quagliata 2 Adrià Altimira 21 Mario Soriano 16 Lorenzo Amatucci 18 Jonathan Asp Jensen 19 Luismi Cruz 7 Pierre-Emerick Aubameyang Dự bị Malaga 13 Carlos Lopez 5 Álex Pastor 12 Jose Salinas 10 David Larrubia 28 Joseph Otunenche 14 Rafa Rodriguez 6 Ramón Enríquez 18 Pablo Martínez 32 Juan Fernandéz Deportivo La Coruna 25 Álvaro Ferllo 1 Germán Parreño 3 Arnau Comas 22 Bright Ede 14 Riki Rodríguez 11 David Mella 34 Teun Gijselhart 8 Diego Villares 24 Angeliño Cập nhật đội hình lúc 02:11 25/08/2026

Malaga Thống kê Deportivo La Coruna 55% Kiểm soát bóng 45% 12 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 4 6 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Chupete Malaga 1 bàn Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruna 1 bàn Luismi Cruz Deportivo La Coruna 1 kiến tạo · điểm 6.9 Carlos Dotor Malaga Điểm 7.5 Leo Román Deportivo La Coruna Điểm 7.5 David Larrubia Malaga Điểm 7.3

Malaga đang hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn chạm trán đầy toan tính trước Deportivo La Coruna. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:30 ngày 25/08/2026 trên sân vận động Estadio La Rosaleda, nơi đội chủ nhà cần một kết quả thuận lợi để sớm bứt lên trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Khởi đầu mùa giải mang lại những kết quả trái ngược cho hai câu lạc bộ. Malaga hiện đứng ở vị trí thứ 19 với 0 điểm sau thất bại ở lượt trận gần nhất. Để duy trì tham vọng vươn lên nhóm dẫn đầu, đại diện xứ Andalusia cần nhanh chóng tìm lại sự tự tin và ổn định trong lối chơi.

Trong khi đó, Deportivo La Coruna tạm thời xếp ở vị trí thứ 10 với 1 điểm sau khi có được một trận hòa. Đội khách cho thấy sự thận trọng nhất định trong cách nhập cuộc, nhưng chuyến làm khách lần này chắc chắn sẽ là một thử thách đáng kể cho hệ thống phòng ngự của họ.

Thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho Malaga. Đội chủ sân La Rosaleda duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Deportivo La Coruna chưa thể một lần ca khúc khải hoàn.

Lợi thế sân nhà Estadio La Rosaleda cùng sự vượt trội ở những lần đụng độ trước đó là điểm tựa lớn để Malaga chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm sơ hở từ đối thủ.

Kỳ vọng thế trận tại Estadio La Rosaleda

Màn đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật. Malaga buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên của mùa giải, trong khi Deportivo La Coruna sẽ nỗ lực duy trì mạch bất bại để củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaga · 2 thắng 3 hòa Deportivo La Coruna · 0 thắng Deportivo La Coruna 1 - 1 Malaga Hòa Malaga 3 - 0 Deportivo La Coruna MAL Malaga 1 - 1 Deportivo La Coruna Hòa Deportivo La Coruna 0 - 0 Malaga Hòa Malaga 1 - 0 Deportivo La Coruna MAL

Malaga 5 trận gần nhất B H B T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất H B T H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sevilla 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Alaves 2 1 1 0 +3 4 H T 3 Atletico Madrid 2 1 1 0 +2 4 H T … 9 Villarreal 2 0 2 0 0 2 H H 10 Deportivo La Coruna 1 0 1 0 0 1 H 11 Valencia 1 0 1 0 0 1 H … 18 Athletic Club 1 0 0 1 -2 0 B 19 Malaga 1 0 0 1 -2 0 B 20 Levante 1 0 0 1 -3 0 B

Tình hình lực lượng Malaga ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ D. Murillo (Injury) ✚ A. Nino (Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ D. Murillo (Injury) ✚ A. Nino (Injury) Deportivo La Coruna ✚ N. Carrillo (Injury) ✚ D. Mella (Injury) ✚ D. Villares (Injury) ✚ N. Carrillo (Injury) ✚ D. Mella (Injury) ✚ D. Villares (Injury)