Chia điểm Sporting Kansas City, St. Louis City giành vé vào vòng 1/16 Cầm hòa Sporting Kansas City 1-1 trên sân Children's Mercy Park tại Major League Soccer, St. Louis City chính thức giành vé vào vòng 1/16, trong khi đội chủ nhà vẫn giậm chân ở vị trí thứ 15 và chưa thể chốt suất đi tiếp.

Sporting Kansas City 1 - 1 St. Louis City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón St. Louis City.

13' St. Louis City nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Những phút đầu trận diễn ra với nhịp độ khá chậm khi cả hai đội thi đấu an toàn. Dù St. Louis City nhỉnh hơn ở chỉ số kiểm soát bóng với tỷ lệ 42% - 58% , đôi bên vẫn chưa tạo ra cú dứt điểm nào ( 0-0 ) sau 13 phút bóng lăn.

15' Z. Bassong nhận thẻ vàng sớm ở phút 15 Phút 15, Z. Bassong bên phía Sporting Kansas City phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Trong thế trận giằng co tại Children's Mercy Park khi hai đội đều chưa có cú dứt điểm nào (0-0), chiếc thẻ phạt sớm sẽ khiến hàng thủ đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn.

21' Thẻ vàng cho C. Durkin bên phía St. Louis City Phút 21, C. Durkin bên phía St. Louis City phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng tới 65% thời lượng trên sân Children's Mercy Park, đại diện đội khách vẫn chưa tung ra được cú dứt điểm nào và giờ đã bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo cân bằng với đội chủ nhà.

27' Sporting Kansas City tạo sức ép dù cầm bóng ít hơn Trận đấu bước sang phút 27, dù St. Louis City chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng 35% - 65%, Sporting Kansas City mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn lên khung thành đối phương. Đội chủ nhà vượt trội ở các chỉ số dứt điểm 5 - 0 và phạt góc 5 - 0, tuy nhiên tỷ số trên sân vẫn đang là 0 - 0.

40' Sporting Kansas City sắc bén dù cầm bóng ít hơn Tiến gần về cuối hiệp 1, St. Louis City dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 36% - 64% nhưng lại hoàn toàn bế tắc. Trái lại, Sporting Kansas City tỏ ra sắc bén hơn hẳn khi áp đảo về số lần dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 1 - 0) cùng 5 - 0 phạt góc, dẫu tỷ số vẫn đang giữ ở mức 0 - 0.

45' Thẻ vàng cho J. Miller ở phút 45 Phút 45, J. Miller bên phía Sporting Kansas City phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt ở ngay cuối hiệp một càng khiến đội chủ nhà gặp thêm bất lợi trong thế bị St. Louis City dẫn trước 0-1.

45+2' E. Lowen xé lưới Sporting Kansas City ở phút 45+2 Đúng vào phút 45+2', E. Lowen ghi bàn thắng quý giá giúp St. Louis City vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Sporting Kansas City. Pha lập công ở thời điểm cuối hiệp một mang lại lợi thế cực lớn cho đội khách, và nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' St. Louis City giữ lợi thế dù chịu sức ép Bước sang phút 53, St. Louis City vẫn bảo vệ được tỷ số 0 - 1 nhờ khả năng làm chủ cuộc chơi với 41% - 59% thời lượng kiểm soát bóng. Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City thi đấu đầy nỗ lực nhằm tìm bàn gỡ khi tạo ra áp lực liên tục, vượt trội về số lần dứt điểm 9 - 4 cũng như áp đảo 5 - 0 ở chỉ số phạt góc.

55' C. Harris tỏa sáng, Sporting Kansas City gỡ hòa 1-1 Phút 55, C. Harris lên tiếng đúng lúc để ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Sporting Kansas City. Nỗ lực dâng cao ngay đầu hiệp hai của đội chủ nhà tại Children's Mercy Park đã giúp họ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

61' C. Wallem nhận thẻ vàng ở phút 61 Phút 61, trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo C. Wallem bên phía St. Louis City. Khi tỷ số đang là 1-1, những tình huống va chạm mạo hiểm liên tục xuất hiện khiến không khí trên sân Children's Mercy Park trở nên khá căng thẳng.

62' Phút 62: St. Louis City tung C. Holse vào sân Phút 62, St. Louis City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa C. Holse vào sân thế chỗ E. Lowen . Trong thế trận đang hòa 1-1, động thái này kỳ vọng sẽ giúp đội khách làm mới tuyến giữa để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

62' St. Louis City thay người, A. Matan vào sân Phút 62, ban huấn luyện St. Louis City quyết định làm mới đội hình khi tung A. Matan vào sân thay thế cho S. Becher . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công sau khi bị gỡ hòa 1-1.

64' Sporting Kansas City tung S. Suleymanov vào sân ở phút 64 Phút 64, Sporting Kansas City có sự thay đổi nhân sự khi S. Suleymanov được tung vào sân thay cho T. Calheira . Đội chủ nhà muốn gia tăng áp lực trong thế trận hòa 1-1, thời điểm họ nhỉnh hơn về số lần dứt điểm với tỷ lệ 9-4. Nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

65' Sporting Kansas City gia tăng áp lực dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 65, St. Louis City dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 41% - 59% nhưng Sporting Kansas City mới là đội tạo ra nhiều sóng gió. Đội chủ nhà áp đảo ở chỉ số dứt điểm 9 - 4 và số quả phạt góc 5 - 0 , khiến thế trận hòa 1 - 1 duy trì ở nhịp độ rất cao.

75' Sporting Kansas City tung S. Afrifa vào sân làm mới hàng công Phút 75, Sporting Kansas City quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Afrifa vào sân thế chỗ C. Harris . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng vượt lên trong thế trận đang có tỷ số hòa 1-1.

75' J. Bartlett vào sân thay Z. Bassong ở phút 75 Phút 75, Sporting Kansas City quyết định rút Z. Bassong - cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 15 - ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Bartlett . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia cố hàng phòng ngự cho những phút cuối trận.

77' Sporting Kansas City gia tăng sức ép hãm thành Tính đến phút 77, dù cầm bóng ít hơn với tỷ lệ 44% - 56%, Sporting Kansas City lại là đội chủ động hãm thành liên tục. Đội chủ nhà áp đảo ở số cú dứt điểm 12 - 5 và vượt trội hoàn toàn về chỉ số phạt góc 8 - 0 , tuy nhiên hiệu quả thực tế vẫn chưa được cụ thể hóa khi số lần dứt điểm trúng đích của hai đội bằng nhau 2 - 2 trong thế trận hòa 1 - 1 .

84' St. Louis City tung J. Orozco vào sân ở phút 84 Phút 84, St. Louis City thực hiện sự thay đổi người khi J. Orozco vào sân thay thế C. Wallem . Đây là động thái điều chỉnh của đội khách khi tỷ số đang hòa 1-1, đồng thời rút C. Wallem - cầu thủ đã dính thẻ vàng trước đó - ra nghỉ.

84' St. Louis City điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, St. Louis City quyết định tung P. Ault vào sân thay thế cho S. Jeong . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự thay đổi này nhằm giúp đội khách duy trì sự tươi mới ở những phút cuối trận, bởi nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

89' Sporting Kansas City tung J. Reid vào sân ở phút 89 Ở phút 89, Sporting Kansas City quyết định đưa J. Reid vào sân thay thế cho E. Karic . Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối trận, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ gia tăng sự tươi mới cho đội chủ nhà.

89' Sporting Kansas City gia tăng sức ép những phút cuối Tiến gần đến những phút cuối trận, Sporting Kansas City vẫn liên tục tạo sức ép lên khung thành đối phương dù chỉ cầm bóng 45% - 55% . Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm với 18 - 7 (trúng đích 3 - 2) cùng 9 - 2 quả phạt góc, nhưng tỷ số đến phút 89 vẫn đang là 1 - 1.

KT Kết thúc: Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 09:21 20/08/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV Raphael Wicky St. Louis City Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yoann Damet 30 Stefan Cleveland 8 Jacob Davis 5 Or Blorian 28 Wyatt Meyer 18 Emir Karić 7 Capita 4 Lasse Berg Johnsen 22 Zorhan Bassong 11 Calvin Harris 9 Dejan Joveljić 19 Taylor Calheira 1 Roman Bürki 5 Lukas MacNaughton 32 Timo Baumgartl 21 Dante Polvara 6 Conrad Wallem 8 Christopher Durkin 24 Daniel Edelman 14 Tomas Totland 77 Jeong Sang-bin 10 Eduard Löwen 11 Simon Becher Dự bị Sporting Kansas City 1 John Pulskamp 13 Justin Reynolds 15 Jansen Miller 99 Jayden Reid 2 Ian James 57 Diego Borges 93 Shapi Suleymanov 16 Jacob Bartlett 17 Stephen Afrifa St. Louis City 39 Benjamin Lundt 4 Mamadou Mbacke 99 Jaziel Orozco 28 Miguel Perez 7 Tomáš Ostrák 20 Rafael Santos 19 Carlo Holse 23 Alexandru Mățan 29 Palmer Ault Cập nhật đội hình lúc 06:41 20/08/2026

Sporting Kansas City Thống kê St. Louis City 47% Kiểm soát bóng 53% 18 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Eduard Löwen St. Louis City 1 bàn Calvin Harris Sporting Kansas City 1 bàn Taylor Calheira Sporting Kansas City 1 kiến tạo · điểm 7 Dante Polvara St. Louis City Điểm 8 Zorhan Bassong Sporting Kansas City Điểm 7.3 Timo Baumgartl St. Louis City Điểm 7.3

Chuyến làm khách đến sân Children's Mercy Park lúc 07:00 ngày 20/08/2026 trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà Sporting Kansas City. Trước một St. Louis City đang duy trì chuỗi trận thăng hoa, Sporting Kansas City đối mặt với bài toán vô cùng khó khăn để tìm kiếm điểm số.

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng MLS

Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối thất vọng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Thành tích kém cỏi khiến Sporting Kansas City giậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 14 điểm.

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, St. Louis City đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Đội khách bất bại trong 5 trận gần đây nhất, bao gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 29 điểm tích lũy được, St. Louis City hiện giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách đáng kể về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu so với đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, sự chênh lệch giữa hai CLB không quá lớn nhưng St. Louis City vẫn là bên chiếm ưu thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Sporting Kansas City có 1 lần giành chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và St. Louis City vượt qua đối thủ 2 lần.

Nhận định cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà Children's Mercy Park, Sporting Kansas City rất cần một kết quả thuận lợi để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ thi đấu thực tế giữa hai bên đang nghiêng hẳn về phía đội khách. St. Louis City bước vào cuộc so tài này với sự tự tin cao nhờ mạch trận thành công liên tiếp, trong khi Sporting Kansas City phải nỗ lực tối đa nếu muốn đứng vững trước sức ép từ phía đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 1 thắng 2 hòa St. Louis City · 2 thắng St. Louis City 3 - 2 Sporting Kansas City SLC St. Louis City 2 - 2 Sporting Kansas City Hòa Sporting Kansas City 2 - 0 St. Louis City SKC St. Louis City 3 - 1 Sporting Kansas City SLC Sporting Kansas City 1 - 1 St. Louis City Hòa

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B B B T B 19 Trận 4-2-13 T-H-B 18 Ghi (TB 0.9) 48 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất T H T T T 19 Trận 8-5-6 T-H-B 27 Ghi (TB 1.4) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 5 FC Dallas 19 8 6 5 +8 30 T H B H T 6 St. Louis City 19 8 5 6 +2 29 T H T T T 7 Real Salt Lake 18 8 4 6 +4 28 H H B B H … 14 Austin 19 4 5 10 -15 17 B B B T B 15 Sporting Kansas City 19 4 2 13 -30 14 B B B T B

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ K. Agyabeng (Red Card) ✚ M. Mosquera (Red Card) ✚ O. Blorian (Back Injury) ✚ Diego Borges (Muscle Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury) ✚ K. Agyabeng (Red Card) ✚ M. Mosquera (Red Card) ✚ O. Blorian (Back Injury) St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ B. McSorley (Ankle Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ B. McSorley (Ankle Injury)