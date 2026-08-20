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    Chia điểm Sporting Kansas City, St. Louis City giành vé vào vòng 1/16

    Đại Ngàn20/08/2026 02:48

    Cầm hòa Sporting Kansas City 1-1 trên sân Children's Mercy Park tại Major League Soccer, St. Louis City chính thức giành vé vào vòng 1/16, trong khi đội chủ nhà vẫn giậm chân ở vị trí thứ 15 và chưa thể chốt suất đi tiếp.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Sporting Kansas City1 - 1St. Louis CityKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sporting Kansas City tiếp đón St. Louis City.

    • 13'St. Louis City nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Những phút đầu trận diễn ra với nhịp độ khá chậm khi cả hai đội thi đấu an toàn. Dù St. Louis City nhỉnh hơn ở chỉ số kiểm soát bóng với tỷ lệ 42% - 58%, đôi bên vẫn chưa tạo ra cú dứt điểm nào (0-0) sau 13 phút bóng lăn.

    • 15'Z. Bassong nhận thẻ vàng sớm ở phút 15

      Phút 15, Z. Bassong bên phía Sporting Kansas City phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Trong thế trận giằng co tại Children's Mercy Park khi hai đội đều chưa có cú dứt điểm nào (0-0), chiếc thẻ phạt sớm sẽ khiến hàng thủ đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn.

    • 21'Thẻ vàng cho C. Durkin bên phía St. Louis City

      Phút 21, C. Durkin bên phía St. Louis City phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng tới 65% thời lượng trên sân Children's Mercy Park, đại diện đội khách vẫn chưa tung ra được cú dứt điểm nào và giờ đã bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo cân bằng với đội chủ nhà.

    • 27'Sporting Kansas City tạo sức ép dù cầm bóng ít hơn

      Trận đấu bước sang phút 27, dù St. Louis City chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng 35% - 65%, Sporting Kansas City mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn lên khung thành đối phương. Đội chủ nhà vượt trội ở các chỉ số dứt điểm 5 - 0 và phạt góc 5 - 0, tuy nhiên tỷ số trên sân vẫn đang là 0 - 0.

    • 40'Sporting Kansas City sắc bén dù cầm bóng ít hơn

      Tiến gần về cuối hiệp 1, St. Louis City dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 36% - 64% nhưng lại hoàn toàn bế tắc. Trái lại, Sporting Kansas City tỏ ra sắc bén hơn hẳn khi áp đảo về số lần dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 1 - 0) cùng 5 - 0 phạt góc, dẫu tỷ số vẫn đang giữ ở mức 0 - 0.

    • 45'Thẻ vàng cho J. Miller ở phút 45

      Phút 45, J. Miller bên phía Sporting Kansas City phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt ở ngay cuối hiệp một càng khiến đội chủ nhà gặp thêm bất lợi trong thế bị St. Louis City dẫn trước 0-1.

    • 45+2'E. Lowen xé lưới Sporting Kansas City ở phút 45+2

      Đúng vào phút 45+2', E. Lowen ghi bàn thắng quý giá giúp St. Louis City vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Sporting Kansas City. Pha lập công ở thời điểm cuối hiệp một mang lại lợi thế cực lớn cho đội khách, và nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 53'St. Louis City giữ lợi thế dù chịu sức ép

      Bước sang phút 53, St. Louis City vẫn bảo vệ được tỷ số 0 - 1 nhờ khả năng làm chủ cuộc chơi với 41% - 59% thời lượng kiểm soát bóng. Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City thi đấu đầy nỗ lực nhằm tìm bàn gỡ khi tạo ra áp lực liên tục, vượt trội về số lần dứt điểm 9 - 4 cũng như áp đảo 5 - 0 ở chỉ số phạt góc.

    • 55'C. Harris tỏa sáng, Sporting Kansas City gỡ hòa 1-1

      Phút 55, C. Harris lên tiếng đúng lúc để ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Sporting Kansas City. Nỗ lực dâng cao ngay đầu hiệp hai của đội chủ nhà tại Children's Mercy Park đã giúp họ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

    • 61'C. Wallem nhận thẻ vàng ở phút 61

      Phút 61, trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo C. Wallem bên phía St. Louis City. Khi tỷ số đang là 1-1, những tình huống va chạm mạo hiểm liên tục xuất hiện khiến không khí trên sân Children's Mercy Park trở nên khá căng thẳng.

    • 62'Phút 62: St. Louis City tung C. Holse vào sân

      Phút 62, St. Louis City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa C. Holse vào sân thế chỗ E. Lowen. Trong thế trận đang hòa 1-1, động thái này kỳ vọng sẽ giúp đội khách làm mới tuyến giữa để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

    • 62'St. Louis City thay người, A. Matan vào sân

      Phút 62, ban huấn luyện St. Louis City quyết định làm mới đội hình khi tung A. Matan vào sân thay thế cho S. Becher. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công sau khi bị gỡ hòa 1-1.

    • 64'Sporting Kansas City tung S. Suleymanov vào sân ở phút 64

      Phút 64, Sporting Kansas City có sự thay đổi nhân sự khi S. Suleymanov được tung vào sân thay cho T. Calheira. Đội chủ nhà muốn gia tăng áp lực trong thế trận hòa 1-1, thời điểm họ nhỉnh hơn về số lần dứt điểm với tỷ lệ 9-4. Nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

    • 65'Sporting Kansas City gia tăng áp lực dù cầm bóng ít hơn

      Bước sang phút 65, St. Louis City dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 41% - 59% nhưng Sporting Kansas City mới là đội tạo ra nhiều sóng gió. Đội chủ nhà áp đảo ở chỉ số dứt điểm 9 - 4 và số quả phạt góc 5 - 0, khiến thế trận hòa 1 - 1 duy trì ở nhịp độ rất cao.

    • 75'Sporting Kansas City tung S. Afrifa vào sân làm mới hàng công

      Phút 75, Sporting Kansas City quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Afrifa vào sân thế chỗ C. Harris. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng vượt lên trong thế trận đang có tỷ số hòa 1-1.

    • 75'J. Bartlett vào sân thay Z. Bassong ở phút 75

      Phút 75, Sporting Kansas City quyết định rút Z. Bassong - cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 15 - ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Bartlett. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia cố hàng phòng ngự cho những phút cuối trận.

    • 77'Sporting Kansas City gia tăng sức ép hãm thành

      Tính đến phút 77, dù cầm bóng ít hơn với tỷ lệ 44% - 56%, Sporting Kansas City lại là đội chủ động hãm thành liên tục. Đội chủ nhà áp đảo ở số cú dứt điểm 12 - 5 và vượt trội hoàn toàn về chỉ số phạt góc 8 - 0, tuy nhiên hiệu quả thực tế vẫn chưa được cụ thể hóa khi số lần dứt điểm trúng đích của hai đội bằng nhau 2 - 2 trong thế trận hòa 1 - 1.

    • 84'St. Louis City tung J. Orozco vào sân ở phút 84

      Phút 84, St. Louis City thực hiện sự thay đổi người khi J. Orozco vào sân thay thế C. Wallem. Đây là động thái điều chỉnh của đội khách khi tỷ số đang hòa 1-1, đồng thời rút C. Wallem - cầu thủ đã dính thẻ vàng trước đó - ra nghỉ.

    • 84'St. Louis City điều chỉnh nhân sự ở phút 84

      Phút 84, St. Louis City quyết định tung P. Ault vào sân thay thế cho S. Jeong. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự thay đổi này nhằm giúp đội khách duy trì sự tươi mới ở những phút cuối trận, bởi nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

    • 89'Sporting Kansas City tung J. Reid vào sân ở phút 89

      Ở phút 89, Sporting Kansas City quyết định đưa J. Reid vào sân thay thế cho E. Karic. Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối trận, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ gia tăng sự tươi mới cho đội chủ nhà.

    • 89'Sporting Kansas City gia tăng sức ép những phút cuối

      Tiến gần đến những phút cuối trận, Sporting Kansas City vẫn liên tục tạo sức ép lên khung thành đối phương dù chỉ cầm bóng 45% - 55%. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm với 18 - 7 (trúng đích 3 - 2) cùng 9 - 2 quả phạt góc, nhưng tỷ số đến phút 89 vẫn đang là 1 - 1.

    • KTKết thúc: Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 09:21 20/08/2026

    Đội hình chính thức
    Sporting Kansas City
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Raphael Wicky
    St. Louis City
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yoann Damet
    30
    Stefan Cleveland
    8
    Jacob Davis
    5
    Or Blorian
    28
    Wyatt Meyer
    18
    Emir Karić
    7
    Capita
    4
    Lasse Berg Johnsen
    22
    Zorhan Bassong
    11
    Calvin Harris
    9
    Dejan Joveljić
    19
    Taylor Calheira
    1
    Roman Bürki
    5
    Lukas MacNaughton
    32
    Timo Baumgartl
    21
    Dante Polvara
    6
    Conrad Wallem
    8
    Christopher Durkin
    24
    Daniel Edelman
    14
    Tomas Totland
    77
    Jeong Sang-bin
    10
    Eduard Löwen
    11
    Simon Becher
    Dự bị
    Sporting Kansas City
    1 John Pulskamp13 Justin Reynolds15 Jansen Miller99 Jayden Reid2 Ian James57 Diego Borges93 Shapi Suleymanov16 Jacob Bartlett17 Stephen Afrifa
    St. Louis City
    39 Benjamin Lundt4 Mamadou Mbacke99 Jaziel Orozco28 Miguel Perez7 Tomáš Ostrák20 Rafael Santos19 Carlo Holse23 Alexandru Mățan29 Palmer Ault
    Cập nhật đội hình lúc 06:41 20/08/2026
    Sporting Kansas CityThống kêSt. Louis City
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    18
    Dứt điểm
    7
    3
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Eduard Löwen
    Eduard Löwen
    St. Louis City
    1 bàn
    Calvin Harris
    Calvin Harris
    Sporting Kansas City
    1 bàn
    Taylor Calheira
    Taylor Calheira
    Sporting Kansas City
    1 kiến tạo · điểm 7
    Dante Polvara
    Dante Polvara
    St. Louis City
    Điểm 8
    Zorhan Bassong
    Zorhan Bassong
    Sporting Kansas City
    Điểm 7.3
    Timo Baumgartl
    Timo Baumgartl
    St. Louis City
    Điểm 7.3

    Chuyến làm khách đến sân Children's Mercy Park lúc 07:00 ngày 20/08/2026 trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà Sporting Kansas City. Trước một St. Louis City đang duy trì chuỗi trận thăng hoa, Sporting Kansas City đối mặt với bài toán vô cùng khó khăn để tìm kiếm điểm số.

    Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng MLS

    Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối thất vọng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Thành tích kém cỏi khiến Sporting Kansas City giậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 14 điểm.

    Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, St. Louis City đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Đội khách bất bại trong 5 trận gần đây nhất, bao gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 29 điểm tích lũy được, St. Louis City hiện giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách đáng kể về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu so với đối thủ.

    Lịch sử đối đầu giữa hai đội

    Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, sự chênh lệch giữa hai CLB không quá lớn nhưng St. Louis City vẫn là bên chiếm ưu thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Sporting Kansas City có 1 lần giành chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và St. Louis City vượt qua đối thủ 2 lần.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với lợi thế sân nhà Children's Mercy Park, Sporting Kansas City rất cần một kết quả thuận lợi để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ thi đấu thực tế giữa hai bên đang nghiêng hẳn về phía đội khách. St. Louis City bước vào cuộc so tài này với sự tự tin cao nhờ mạch trận thành công liên tiếp, trong khi Sporting Kansas City phải nỗ lực tối đa nếu muốn đứng vững trước sức ép từ phía đối phương.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sporting Kansas City · 1 thắng2 hòaSt. Louis City · 2 thắng
    17/07/2026
    St. Louis City
    3 - 2
    Sporting Kansas City
    SLC
    15/05/2025
    St. Louis City
    2 - 2
    Sporting Kansas City
    Hòa
    06/04/2025
    Sporting Kansas City
    2 - 0
    St. Louis City
    SKC
    29/09/2024
    St. Louis City
    3 - 1
    Sporting Kansas City
    SLC
    21/07/2024
    Sporting Kansas City
    1 - 1
    St. Louis City
    Hòa
    Sporting Kansas City
    5 trận gần nhất
    BBBTB
    19
    Trận
    4-2-13
    T-H-B
    18
    Ghi (TB 0.9)
    48
    Thủng lưới
    St. Louis City
    5 trận gần nhất
    THTTT
    19
    Trận
    8-5-6
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.4)
    25
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    5FC Dallas19865+830THBHT
    6St. Louis City19856+229THTTT
    7Real Salt Lake18846+428HHBBH
    14Austin194510-1517BBBTB
    15Sporting Kansas City194213-3014BBBTB
    Tình hình lực lượng
    Sporting Kansas City
    K. Agyabeng (Red Card)
    M. Mosquera (Red Card)
    O. Blorian (Back Injury)
    Diego Borges (Muscle Injury)
    J. Reynolds (Muscle Injury)
    K. Agyabeng (Red Card)
    M. Mosquera (Red Card)
    O. Blorian (Back Injury)
    St. Louis City
    Celio Pompeu (Knee Injury)
    K. Hiebert (Hip Injury)
    B. McSorley (Ankle Injury)
    Celio Pompeu (Knee Injury)
    K. Hiebert (Hip Injury)
    B. McSorley (Ankle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Chia điểm Sporting Kansas City, St. Louis City giành vé vào vòng 1/16
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