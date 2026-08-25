Chia điểm với Al Khaleej Saihat, Abha chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng Pro League Hòa Al Khaleej Saihat 1-1 trên sân Prince Sultan bin Abdul Aziz ở vòng 3 Pro League, Abha tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 17 trong khi đội khách tạm đứng thứ 11.

Abha 1 - 1 Al Khaleej Saihat Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Abha tiếp đón Al Khaleej Saihat.

16' Thế trận giằng co trong những phút đầu Trận đấu trôi qua hơn 15 phút đầu với nhịp độ khá thận trọng từ hai phía. Al Khaleej Saihat nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 42% - 58% , song cơ hội nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều khi số lần dứt điểm mới dừng ở mức 0 - 1 và chỉ số trúng đích vẫn là 0 - 0 .

17' J. King mở tỷ số cho Al Khaleej Saihat Phút 17, J. King tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông bế tắc, đưa Al Khaleej Saihat vươn lên dẫn trước 0-1. Pha lập công sớm giúp đội khách cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng vượt trội (58%) ngay trên sân của Abha.

24' K. Al Qahtani gỡ hòa 1-1 cho Abha Phút 24, K. Al Qahtani dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của M. Al Dawsari , quân bình tỷ số 1-1 cho Abha. Pha lập công quý giá giúp đội chủ nhà nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau bàn thua sớm.

28' Thế trận giằng co sau gần nửa giờ thi đấu Trận đấu trôi qua gần 30 phút với thế trận tương đối cân bằng khi Abha kiểm soát bóng 51% - 49% so với Al Khaleej Saihat. Dù hai đội đang hòa 1-1, đội khách có phần chủ động hơn ở các tình huống tiếp cận khung thành với thống kê dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1).

40' Abha nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng Bước vào những phút cuối hiệp một, Abha chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với 58% - 42% trước Al Khaleej Saihat. Tuy nhiên, thế trận diễn ra khá chặt chẽ khi số lần dứt điểm giữa hai bên chỉ dừng ở mức 1 - 2 (trúng đích 1 - 1 ), khiến tỷ số vẫn duy trì ở kết quả hòa 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Al Khaleej Saihat điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al Khaleej Saihat quyết định làm mới đội hình khi tung S. Al Amri vào sân thế chỗ H. Al Eisa . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

46' Abha thay đổi nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Abha quyết định làm mới đội hình khi tung A. Gory vào sân thay cho L. Rosier , nhằm tìm kiếm thêm đột biến khi tỷ số trận đấu vẫn đang giữ ở mức 1-1.

46' Abha điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, Abha quyết định tăng cường lực lượng khi tung N. Fekir vào sân thay thế cho F. Al Ghamdi . Khi tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại đột biến trên hàng công cho đội chủ nhà.

51' M. Batshuayi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 51, M. Batshuayi bên phía Abha phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn đang giằng co căng thẳng khi tỷ số tạm thời là 1-1.

53' Abha nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 53, Abha chủ động cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58% - 42% để tìm đường vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, Al Khaleej Saihat vẫn rình rập cơ hội phản công sắc bén khi đã tung ra tới 3 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 1) trong thế trận cân bằng 1-1.

60' Abha điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, ban huấn luyện Abha quyết định làm mới đội hình khi tung M. Al-Zaid vào sân thế chỗ cho N. Al Daajani . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho mặt trận tấn công của đội chủ nhà.

61' P. Rebocho nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 61, P. Rebocho bên phía Al Khaleej Saihat đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận giằng co với tỷ số 1-1 đang khiến các tình huống tranh chấp trên sân trở nên nóng hơn.

65' Thế trận giằng co sau 65 phút thi đấu Bước sang phút 65, thế trận trên sân vẫn diễn ra khá cân bằng khi hai đội đang hòa 1-1. Abha nắm đôi chút chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 55% - 45% cùng 6 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 1), song Al Khaleej Saihat vẫn duy trì thế trận chặt chẽ nhằm tìm kiếm cơ hội bứt lên.

66' Al Khaleej Saihat điều chỉnh nhân sự ở phút 66 Phút 66, Al Khaleej Saihat quyết định làm mới đội hình khi tung S. Al Hamsal vào sân thay thế cho R. Al Shanqiti . Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, ban huấn luyện đội khách hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra nét tươi mới cho lối chơi trong nửa cuối hiệp hai.

73' Al Khaleej Saihat thay đổi nhân sự ở phút 73 Phút 73, Al Khaleej Saihat quyết định có sự điều chỉnh lực lượng khi tung A. Al Hafith vào sân thế chỗ K. Kouyate . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội khách có thể nhằm gia cố sự chắc chắn nơi đội hình để duy trì thế trận cân bằng trong những phút còn lại.

73' Al Khaleej Saihat làm mới tuyến giữa Phút 73, Al Khaleej Saihat thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi M. Kanabah được tung vào sân để thế chỗ J. King . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự bổ sung thể lực này sẽ giúp đội bóng tạo ra khác biệt trong những phút còn lại khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

77' Thế trận giằng co ở những phút cuối Bước sang phút 77, cục diện trận đấu vẫn diễn ra hết sức giằng co khi hai đội duy trì tỷ số hòa 1-1. Abha nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% cũng như số lần dứt điểm (7 - 6, trúng đích 2 - 1), song Al Khaleej Saihat vẫn thi đấu kiên cường và phong tỏa tốt các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

84' Abha điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 84, Abha thực hiện sự thay đổi người khi F. Al Subiani vào sân thay thế cho A. Al Fahad. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng để tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu ở giai đoạn cuối.

88' Abha tung A. Hindi vào sân ở phút 88 Phút 88, Abha tiến hành điều chỉnh nhân sự khi A. Hindi được tung vào sân thay thế cho S. Al Johani . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình ở những phút chính thức cuối cùng nhằm tìm kiếm sự đột biến khi tỷ số đang là 1-1.

89' Hai đội giằng co nghẹt thở ở những phút cuối Bước sang phút 89, thế trận diễn ra hết sức giằng co khi tỷ lệ cầm bóng của hai đội ở mức cân bằng 51% - 49%. Dù Abha nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (10 - 7) cũng như phạt góc (5 - 2), việc chỉ có 2 lần bóng đi trúng đích khiến họ chưa thể tạo nên sự khác biệt trước Al Khaleej Saihat .

90+1' Thẻ vàng cho M. Malayekah ở phút bù giờ Bước sang phút 90+1', trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo M. Malayekah bên phía Abha do lỗi phi thể thao. Trận đấu đang trôi về những phút bù giờ đầy căng thẳng khi hai đội vẫn giằng co với tỷ số 1-1.

KT Kết thúc: Abha 1-1 Al Khaleej Saihat Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:01 26/08/2026

Đội hình chính thức Abha Sơ đồ 5-4-1 · HLV Damir Buric Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jose Gomes 16 Donovan Léon 23 Mohammed Al-Dosari 3 Jurien Gaari 19 Abdullah Al-Fahad 22 Abdou Diallo 80 Safwan Aljohani 20 Keshim Al-Qahtani 32 Loreintz Rosier 8 Nasser Al-Daajani 7 Firas Al-Ghamdi 44 Michy Batshuayi 49 Anthony Moris 29 Raed Al Shanqiti 4 Boubakar Kouyaté 3 Mohammed Al-Khabrani 5 Rebocho 18 Nawaf Al Sadi 19 Miguel Crespo 8 Omar Mascarell 28 Hussain Ahmed Al Issa 7 Joshua King 99 Musa Barrow Dự bị Abha 26 Mustafa Malaika 12 Khaled Al Shamrani 37 Abdulbaset Hindi 6 Faisal Al-Sibyani 10 Nabil Fekir 29 Majed Dawran 39 Mohammed Al-Zaid 4 Basil Yousef Al-Sayyali 11 Alimami Gory Al Khaleej Saihat 96 Marwan Al-Haidari 13 Ahmad Asiri 2 Hamad Al-Jayzani 14 Ali Al Shaafi 17 Abdullah Al-Hafith 39 Saeed Al Hamsal 12 Majed Omar Kanabah 11 Saleh Al-Amri 16 Bader Munshi Cập nhật đội hình lúc 22:44 25/08/2026

Abha Thống kê Al Khaleej Saihat 52% Kiểm soát bóng 48% 12 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 1 5 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Keshim Al-Qahtani Abha 1 bàn Joshua King Al Khaleej Saihat 1 bàn Mohammed Al-Dosari Abha 1 kiến tạo · điểm 6.5 Nabil Fekir Abha Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Abha và Al Khaleej Saihat diễn ra vào lúc 23h05 ngày 25/08/2026 trên sân vận động Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium đang thu hút sự chú ý. Al Khaleej Saihat bước vào trận đấu này với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Abha nỗ lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên để thay đổi cục diện hiện tại.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Al Khaleej Saihat hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Thành tích trong hai trận đấu gần nhất của đội khách là hai kết quả hòa liên tiếp. Dù chưa có được chiến thắng bùng nổ, sự ổn định tương đối này giúp họ tiếp tục duy trì khoảng cách và nuôi hy vọng áp sát nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, Abha đang trải qua khởi đầu khó khăn khi xếp ở vị trí thứ 17 và chưa có điểm số nào. Phong độ gần đây của đội chủ nhà không mấy khả quan khi họ phải nhận thất bại ở cả hai trận gần nhất. Được chơi trên sân nhà Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để Abha cải thiện lối chơi.

Thống kê lịch sử đối đầu

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Al Khaleej Saihat đang nắm giữ đôi chút lợi thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Al Khaleej Saihat giành được 3 chiến thắng, trong khi Abha có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm trong chuỗi trận này.

Sự cân bằng tương đối trong quá khứ cho thấy các cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ luôn diễn ra quyết liệt và không có kết quả hòa xuất hiện trong những lần gặp nhau gần đây.

Đánh giá cục diện trận đấu

Dựa trên tương quan phong độ và thứ hạng hiện tại, Al Khaleej Saihat bước vào chuyến làm khách với tâm thế tự tin hơn nhờ chuỗi trận bất bại và ưu thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Abha với quyết tâm giải tỏa áp lực điểm số hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận chặt chẽ và không dễ bị khuất phục trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Abha · 2 thắng 0 hòa Al Khaleej Saihat · 3 thắng Abha 2 - 1 Al Khaleej Saihat ABH Abha 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS Al Khaleej Saihat 3 - 1 Abha AKS Al Khaleej Saihat 3 - 1 Abha AKS Abha 2 - 0 Al Khaleej Saihat ABH

Abha 5 trận gần nhất B H B H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất H B H H B 2 Trận 0-2-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T … 10 Al-Hazm 3 1 0 2 -1 3 B B T 11 Al Khaleej Saihat 2 0 2 0 0 2 H H 12 Al Taawon 2 0 1 1 -1 1 B H … 16 Al-Fateh 2 0 0 2 -4 0 B B 17 Abha 2 0 0 2 -5 0 B B 18 Al Riyadh 2 0 0 2 -6 0 B B