Chicago Fire 2-1 Portland Timbers: Chicago Fire giành chiến thắng Chicago Fire tiếp đón Portland Timbers tại Soldier Field trong cuộc đọ sức kịch tính, khi hai đội có phong độ cùng lịch sử đối đầu rất cân bằng gần đây.

Chicago Fire 2 - 1 Portland Timbers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón Portland Timbers.

9' R. Lod mở tỷ số sớm cho Chicago Fire Phút 9, R. Lod bất ngờ lên tiếng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Chicago Fire trước Portland Timbers. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn tại Soldier Field, dù nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers vẫn tạm có vé vào vòng 1/16.

13' Chicago Fire dẫn 1-0 sớm dù cầm bóng ít hơn Mới qua 13 phút thi đấu, Chicago Fire đã tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn 1-0 dù Portland Timbers mới là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 47% - 53%. Sự hiệu quả tạo nên sự khác biệt khi tổng số dứt điểm giữa hai đội đang là 1 - 1, nhưng chỉ số dứt điểm trúng đích là 1 - 0 nghiêng về phía Chicago Fire.

14' D. D'Avilla nâng tỷ số lên 2-0 cho Chicago Fire Phút 14, D. D'Avilla tỏa sáng ghi bàn giúp Chicago Fire vươn lên dẫn 2-0 trước Portland Timbers. Đội chủ nhà tại Soldier Field đã khởi đầu đầy bùng nổ khi nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ sau ít phút. Dù đang gặp bất lợi, nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers vẫn đủ điều kiện giành vé vào vòng 1/16.

25' Chicago Fire hiệu quả tối đa dù cầm bóng ít hơn Dù lép vớ về tỷ lệ kiểm soát bóng 44% - 56%, Chicago Fire lại cho thấy sự hiệu quả vượt trội khi dẫn trước 2-0 ở phút 25. Đội chủ nhà tận dụng triệt để các cơ hội với chỉ số dứt điểm 4 - 2 và trúng đích 2 - 0, khiến Portland Timbers dù cầm nhiều bóng hơn vẫn bất lực trong việc tiếp cận khung thành.

37' Chicago Fire tối ưu cơ hội, dẫn trước 2-0 Đến phút 37, Portland Timbers dù nỗ lực kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42% - 58% nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Chicago Fire lại cho thấy sự hiệu quả triệt để khi đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, dù tổng số dứt điểm của hai đội là cân bằng 3-3 (trúng đích 2-0).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Portland Timbers dâng cao nhưng thiếu hiệu quả Bước sang phút 49, Portland Timbers dâng cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số khi sở hữu 42% - 58% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vượt trội về số cú dứt điểm ( 4 - 6 ) và phạt góc ( 0 - 2 ), đội khách vẫn chưa thể ghi bàn do kém hiệu quả ở khâu trúng đích ( 2 - 0 nghiêng về Chicago Fire), giúp chủ nhà tiếp tục bảo toàn tỷ số 2 - 0 .

51' Thẻ vàng dành cho B. Bye của Portland Timbers Phút 51, B. Bye bên phía Portland Timbers phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang trải qua trận đấu vất vả khi đã bị dẫn 2-0 từ sớm và chưa thể có cú dứt điểm trúng đích nào. Dù vậy, nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers vẫn sẽ giành vé vào vòng 1/16.

57' R. Lod nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo R. Lod bên phía Chicago Fire sau pha can thiệp quá đà. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Portland Timbers, đội chủ nhà bắt đầu phải thi đấu cẩn trọng hơn để tránh những án phạt không đáng có.

60' Chicago Fire thay người: J. Bamba thế chỗ R. Lewandowski Phút 60: Chicago Fire quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút R. Lewandowski ra nghỉ và tung J. Bamba vào sân. Nắm lợi thế dẫn 2-0 trên sân Soldier Field, đội chủ nhà chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới cho hàng công.

60' P. Dithejane vào sân thay P. Zinckernagel ở phút 60 Phút 60, ban huấn luyện Chicago Fire quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung P. Dithejane vào sân thế chỗ cho P. Zinckernagel . Đội chủ nhà tại Soldier Field đang tạo ra lợi thế dẫn 2-0 và điều chỉnh này có thể nhằm giúp họ duy trì sự chủ động trong thế trận.

61' Portland Timbers tung A. Lassiter vào sân thay Antony Phút 61, Portland Timbers quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Lassiter được tung vào sân thế chỗ cho Antony . Trong thế bị Chicago Fire dẫn 2-0, đội khách cần tìm kiếm làn gió mới để cải thiện mặt trận tấn công. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers với 24 điểm hiện có vẫn sẽ đảm bảo suất giành vé vào vòng 1/16.

61' Portland Timbers tung J. Ortiz vào sân thay C. Bassett Phút 61, Portland Timbers quyết định điều chỉnh nhân sự khi J. Ortiz được tung vào sân thế chỗ C. Bassett . Trong thế bị Chicago Fire dẫn trước 2-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để xoay chuyển cục diện. Đáng chú ý, nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers tạm tính vẫn đã giành vé vào vòng 1/16 với 24 điểm trên bảng xếp hạng.

62' Portland Timbers gia tăng sức ép Bước sang phút 62, Portland Timbers gia tăng sức ép nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% cùng số quả phạt góc áp đảo (0 - 4). Dù vậy, Chicago Fire vẫn bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 2 - 0 nhờ sự hiệu quả vượt trội ở các tình huống dứt điểm trúng đích (3 - 1).

72' Chicago Fire tung J. Dean vào thay L. Barroso Phút 72, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người khi J. Dean được tung vào sân để thế chỗ L. Barroso . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhân sự nhằm bảo vệ thành quả trong thời gian còn lại của trận đấu.

76' Portland Timbers rút D. Da Costa, tung V. Janssen vào sân Phút 76, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Janssen được tung vào sân thế chỗ cho D. Da Costa. Dù đang để Chicago Fire dẫn trước 2-0, nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers vẫn giành vé vào vòng 1/16 do đã chắc chắn nằm trong top 2 của bảng.

76' Portland Timbers rút D. Chara rời sân ở phút 76 Phút 76, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Caicedo được tung vào sân để thế chỗ D. Chara . Trong bối cảnh đang bị Chicago Fire dẫn 2-0, ban huấn luyện đội khách hy vọng làn gió mới sẽ giúp tuyến giữa thi đấu khởi sắc hơn trong những phút còn lại.

76' Portland Timbers dồn ép, Chicago Fire kiên cường bảo vệ lợi thế Bước sang phút 76, Portland Timbers dồn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi chiếm 39% - 61% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về chỉ số phạt góc (0 - 4). Dù vậy, Chicago Fire vẫn đứng vững với lợi thế dẫn trước 2 - 0 nhờ sự hiệu quả vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 1, dù tổng số lần dứt điểm ít hơn đối thủ (5 - 7).

79' Thẻ vàng cho A. Saletros ở phút 79 Phút 79, A. Saletros bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang duy trì lợi thế dẫn 2-0 trên sân nhà Soldier Field, các cầu thủ Chicago Fire vẫn thi đấu đầy áp sát để bảo vệ thành quả trước Portland Timbers.

82' Chicago Fire gia cố hàng thủ ở những phút cuối Phút 82, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Pineda được tung vào sân thay cho A. Saletros — tiền vệ vừa nhận thẻ vàng ở phút 79. Đội chủ nhà muốn tăng cường thể lực ở tuyến giữa nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

85' F. Surman rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Portland Timbers Phút 85, F. Surman dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Portland Timbers. Bàn thắng muộn màng này thắp lại hy vọng giành điểm cho đội khách trong những phút cuối trên sân Soldier Field.

88' Portland Timbers tung O. Fernandez vào sân ở phút 88 Phút 88, Portland Timbers điều chỉnh nhân sự khi O. Fernandez vào sân thay thế cho K. Miller . Vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 85, đội khách nỗ lực tìm kiếm cơ hội gia tăng sức ép ở những phút cuối trận. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers với 24 điểm (#10 trên bảng xếp hạng) tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

89' Portland Timbers dồn ép tìm bàn gỡ Tiến tới những phút cuối trận, Portland Timbers dồn sức ép sân khi vượt trội về tỉ lệ cầm bóng (40% - 60%), số lần dứt điểm (8 - 10) cũng như phạt góc (0 - 4). Dù vậy, Chicago Fire lại chắt chiu cơ hội tốt hơn với số lần dứt điểm trúng đích 4 - 2 để tiếp tục bảo vệ tỷ số 2-1.

90+4' V. Janssen nhận thẻ vàng ở phút 90+4 Ở phút 90+4', V. Janssen bên phía Portland Timbers phải nhận thẻ vàng sau tình huống can thiệp ở những phút bù giờ cuối trận. Dù đang bị Chicago Fire dẫn 2-1, nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers vẫn có thể yên tâm khi đã chắc suất vào vòng 1/16 với 24 điểm hiện có.

KT Kết thúc: Chicago Fire 2-1 Portland Timbers Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 07:05 17/08/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jack Cassidy 1 Chris Brady 2 Leonardo Barroso 5 Samuel Rogers 3 Jack Elliott 15 Andrew Gutman 6 Anton Salétros 17 Robin Lod 42 Dje Tah D'Avilla 11 Philip Zinckernagel 9 Robert Lewandowski 7 Maren Haile-Selassie 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jímer Fory 17 Cole Bassett 21 Diego Chará 10 David Pereira Da Costa 11 Antony Alves 19 Kevin Kelsy 99 Kristoffer Velde Dự bị Chicago Fire 44 Josh Cohen 16 Joel Waterman 14 Viktor Radojević 24 Jonathan Dean 38 Christopher Cupps 22 Mauricio Pineda 29 David Poreba 12 Puso Dithejane 19 Jonathan Bamba Portland Timbers 25 Trey Muse 18 Zac McGraw 15 Eric Miller 30 José Caicedo 80 Joao Ortíz 7 Ariel Lassiter 88 Gage Guerra 22 Omir Fernandez 14 Vincent Janssen Cập nhật đội hình lúc 04:31 17/08/2026

Chicago Fire Thống kê Portland Timbers 39% Kiểm soát bóng 61% 8 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 2 0 Phạt góc 4 15 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Dje Tah D'Avilla Chicago Fire 1 bàn Robin Lod Chicago Fire 1 bàn Finn Surman Portland Timbers 1 bàn Andrew Gutman Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 6.9 Brandon Bye Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 6.6 Maren Haile-Selassie Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 6.3

Trận đấu giữa Chicago Fire và Portland Timbers trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 05:00 ngày 17/08/2026 trên sân vận động Soldier Field. Đây là cuộc đọ sức hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến giằng co khi cả hai câu lạc bộ đều thể hiện màn trình diễn tương đồng trong thời gian vừa qua.

Phong độ thi đấu gần đây

Đội chủ nhà Chicago Fire duy trì phong độ tương đối khả quan với 3 trận thắng và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc xen kẽ những chiến thắng cùng các thất bại cho thấy lối chơi của đội bóng này vẫn còn một số điểm chưa thực sự ổn định, nhưng họ luôn biết cách tận dụng cơ hội để thu về điểm số tối đa.

Ở bên kia chiến tuyến, Portland Timbers cho thấy sự lỳ lợm không kém khi đạt thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận đấu gần đây. Màn trình diễn ổn định này giúp đại diện đội khách có được sự tự tin cần thiết trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Soldier Field.

Thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 lần đụng độ gần nhất chứng kiến sự cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Chicago Fire giành được 2 chiến thắng, Portland Timbers cũng có 2 lần đánh bại đối thủ và hai đội hòa nhau ở trận đấu còn lại. Những con số này phản ánh mối duyên nợ và sự ngang tài ngang sức mỗi khi hai bên chạm trán.

Về vị trí tại giải Nhà nghề Mỹ, Portland Timbers hiện đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 24 điểm tích lũy được. Điểm số này tạo động lực lớn để đội khách quyết tâm giành kết quả có lợi nhằm duy trì vị thế hiện tại.

Đánh giá chung trước trận đấu

Với lợi thế sân nhà Soldier Field cùng phong độ thắng 3 trong 5 trận vừa qua, Chicago Fire chắc chắn muốn chủ động áp đặt thế trận. Tuy nhiên, Portland Timbers với thành tích thắng 3 và hòa 1 ở 5 vòng đấu gần nhất sẽ là thử thách không hề dễ dàng. Sự tương đồng về cả phong độ lẫn lịch sử đối đầu hứa hẹn tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn và căng thẳng đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chicago Fire · 2 thắng 1 hòa Portland Timbers · 2 thắng Chicago Fire 3 - 4 Portland Timbers PT Portland Timbers 0 - 0 Chicago Fire Hòa Portland Timbers 1 - 2 Chicago Fire CF Portland Timbers 1 - 2 Chicago Fire CF Portland Timbers 3 - 2 Chicago Fire PT

Chicago Fire 5 trận gần nhất T T T T B 17 Trận 9-2-6 T-H-B 32 Ghi (TB 1.9) 23 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất T B T T T 18 Trận 7-3-8 T-H-B 33 Ghi (TB 1.8) 33 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 2 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 9 Minnesota United FC 19 6 7 6 -5 25 H H H B H 10 Portland Timbers 18 7 3 8 0 24 T T H T B 11 Seattle Sounders 17 7 3 7 -2 24 B B B B B …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ C. Mueller (Inactive) ✚ S. Oregel (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ C. Mueller (Inactive) ✚ S. Oregel (Lower-Body Injury) Portland Timbers ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ A. Bonetig (Upper Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ I. Smith (Foot Injury) ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ A. Bonetig (Upper Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ I. Smith (Foot Injury)