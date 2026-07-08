Chicago Fire hạ Necaxa, đại diện Liga MX trắng tay ở Leagues Cup Chicago Fire thắng Necaxa 2-0 tại vòng bảng Leagues Cup trên sân SeatGeek Stadium, với các bàn của Dean và Gutman. Đội chủ nhà khép lại trận đấu bằng chiến thắng, còn Necaxa rời sân tay trắng.

Chicago Fire 2 - 0 Necaxa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón Necaxa.

14' Necaxa sắc bén hơn dù ít cầm bóng Sau 14 phút, Chicago Fire nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%, nhưng Necaxa mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 1 - 3, trong đó số cú trúng đích cũng vượt trội với 0 - 2. Chicago Fire vì thế vẫn phải dè chừng trước sức ép từ đối thủ.

23' R. Martinez nhận thẻ vàng Phút 23', R. Martinez (Necaxa) nhận thẻ vàng. Necaxa sẽ cần thận trọng hơn trong những phút tiếp theo.

26' Necaxa nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Sau 26 phút, Necaxa đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 42% - 58% và dứt điểm 2 - 4 . Chicago Fire chịu sức ép rõ hơn khi chưa có cú sút trúng đích, trong khi Necaxa đã có 0 - 3 lần đưa bóng đi đúng hướng.

31' J. Dean đưa Chicago Fire vượt lên Phút 31', J. Dean lập công, đưa Chicago Fire vượt lên dẫn Necaxa 1-0. Bàn thắng đến trong thế trận Necaxa cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chicago Fire đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

39' Chicago Fire sắc bén hơn dù ít bóng Phút 39', Necaxa nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 45% - 55%, nhưng Chicago Fire mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 4, và đang bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Đội khách cầm bóng nhiều hơn song chưa tạo được ưu thế rõ rệt về mức độ đe dọa khi số lần trúng đích đang là 3 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Necaxa thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', O. Gonzalez vào sân thay E. Rodriguez bên phía Necaxa. Đội khách nhanh chóng điều chỉnh nhân sự khi đang bị Chicago Fire dẫn 1-0.

51' Chicago Fire giữ lợi thế trước sức ép Necaxa Bước sang phút 51, Chicago Fire vẫn dẫn 1-0 nhưng thế trận khá giằng co: Necaxa nhỉnh hơn về cầm bóng 49% - 51% và dứt điểm trúng đích 3 - 5. Chicago Fire vẫn tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, 9 - 7, cùng lợi thế phạt góc 3 - 1, trong khi Necaxa đang kiên trì gây sức ép tìm bàn gỡ.

61' D. Leyva nhận thẻ vàng Phút 61, D. Leyva (Necaxa) nhận thẻ vàng khi Chicago Fire đang dẫn 1-0.

62' M. Zaleta nhận thẻ vàng Phút 62', M. Zaleta của Necaxa nhận thẻ vàng. Đây là lần thứ hai trong hai phút Necaxa bị cảnh cáo, cho thấy đội khách đang gặp sức ép đáng kể.

63' Necaxa kiểm soát bóng, Chicago vẫn dẫn trước Bước sang phút 63, Necaxa nhỉnh hơn về cầm bóng 46% - 54% và có nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn 4 - 6, cho thấy sức ép đáng kể lên Chicago Fire. Dù vậy, Chicago vẫn tạo ra nhiều cú sút hơn 12 - 10 và đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

64' J. Bamba vào sân, Chicago Fire làm mới hàng công Phút 64, Chicago Fire thay người: J. Bamba vào sân thay P. Zinckernagel. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Chicago Fire đang dẫn Necaxa 1-0.

64' Chicago Fire thay người ở phút 64 Phút 64, Chicago Fire đưa R. Lod vào sân thay R. Lewandowski. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang dẫn 1-0.

68' Necaxa điều chỉnh nhân sự phút 68 Phút 68', Necaxa thay người: R. Cortez vào sân, L. Faravelli rời trận.

70' A. Gutman nhân đôi cách biệt cho Chicago Fire Phút 70', A. Gutman lập công, giúp Chicago Fire nhân đôi cách biệt trước Necaxa. Đội chủ nhà đang dẫn 2-0 và tạo lợi thế rõ rệt trong những phút còn lại.

75' Chicago Fire tạo sức ép dù ít bóng hơn Phút 75, Chicago Fire vẫn cho thấy sức tấn công đáng kể dù Necaxa nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%. Đội chủ nhà dẫn trước 2-0 và tạo nhiều áp lực hơn qua 16 - 12 pha dứt điểm cùng ưu thế phạt góc 5 - 2.

77' Necaxa điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, M. Espindola vào sân cho Necaxa, thay J. P. Torres Patino. Sau khi Chicago Fire dẫn 2-0, sự điều chỉnh này có thể giúp Necaxa làm mới sức tấn công trong những phút cuối.

81' Chicago Fire thay người ở phút 81 Phút 81', M. Haile-Selassie vào sân thay P. Dithejane bên phía Chicago Fire. Đang dẫn 2-0, Chicago Fire có thể hướng tới việc duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

81' Chicago Fire thay người ở phút 81 Phút 81, M. Pineda vào sân thay A. Saletros bên phía Chicago Fire. Với cách biệt 2-0, Chicago Fire đang có lợi thế rõ rệt trong những phút cuối.

88' Necaxa thay người ở phút 88 Phút 88', P. Pedraza vào sân thay D. Leyva bên phía Necaxa. Sự điều chỉnh đến khi thời gian thi đấu không còn nhiều, trong bối cảnh Necaxa đang bị dẫn 0-2.

88' Necaxa thay người ở phút 88 Phút 88', Necaxa đưa J. Valencia vào sân thay J. Ruiz. Sự điều chỉnh đến trong bối cảnh Chicago Fire đang dẫn 2-0 và trận đấu chỉ còn ít phút.

89' Chicago Fire giữ thế chủ động cuối trận Phút 89', Necaxa nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng Chicago Fire mới là đội tạo sức ép và mối đe dọa rõ hơn khi dẫn 2-0. Đội chủ nhà vượt trội ở số pha dứt điểm 18 - 14 và phạt góc 5 - 3, cho thấy thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chicago Fire.

90' Chicago Fire thay người ở phút 90 Phút 90, D. Poreba vào sân thay S. Oregel bên phía Chicago Fire. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Necaxa 2-0.

KT Kết thúc: Chicago Fire 2-0 Necaxa Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 09:36 07/08/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena Necaxa Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martin Varini 1 Chris Brady 24 Jonathan Dean 5 Samuel Rogers 3 Jack Elliott 15 Andrew Gutman 6 Anton Salétros 12 Puso Dithejane 35 Sergio Oregel 42 Dje Tah D'Avilla 9 Robert Lewandowski 11 Philip Zinckernagel 12 Luis Jimenez 99 Emilio Rodriguez 5 Kaiky Naves 33 Raúl Martínez 3 Agustín Oliveros 8 Lorenzo Faravelli 14 Mauro Zaleta 6 Danny Leyva 11 Juan Torres 9 Julián Carranza 10 Javier Ruiz Dự bị Chicago Fire 44 Josh Cohen 25 Jeff Gal 2 Leonardo Barroso 14 Viktor Radojević 38 Christopher Cupps 17 Robin Lod 37 Robert Turdean 7 Maren Haile-Selassie 22 Mauricio Pineda Necaxa 1 Christopher Andrade 181 Javier Orantes 4 Alexis Peña 88 Carlos Vargas 20 Francisco Méndez 2 Emilio Martinez 13 Owen González 17 Rogelio Cortéz Pineda 16 Pedro Pedraza Cập nhật đội hình lúc 07:00 07/08/2026

Chicago Fire Thống kê Necaxa 48% Kiểm soát bóng 52% 18 Dứt điểm 14 7 Trúng đích 6 5 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Jonathan Dean Chicago Fire 1 bàn Andrew Gutman Chicago Fire 1 bàn Anton Salétros Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 7.7 Chris Brady Chicago Fire Điểm 7.7 Dje Tah D'Avilla Chicago Fire Điểm 7.2

Chicago Fire sẽ đối đầu Necaxa tại Leagues Cup vào lúc 07:30 ngày 07/08/2026 trên sân SeatGeek Stadium. Đây là màn so tài giữa đại diện của giải bóng đá nhà nghề Mỹ và câu lạc bộ đến từ giải vô địch Mexico.

Trận đấu đáng chú ý bởi hai đội đến từ những môi trường bóng đá khác nhau, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Chicago Fire và Necaxa. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của mỗi bên.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Chicago Fire vs Necaxa

Thời gian: 07/08/2026 07:30

Sân vận động: SeatGeek Stadium

Với bối cảnh này, điểm then chốt trước giờ bóng lăn sẽ nằm ở cách mỗi đội thích nghi với đối thủ đến từ nền bóng đá khác biệt. Chicago Fire có lợi thế sân nhà theo thông tin địa điểm, trong khi Necaxa cần tìm phương án nhập cuộc phù hợp khi thi đấu tại SeatGeek Stadium.

Chưa đủ dữ liệu để xác định cán cân chiến thuật

Không có thông tin về sơ đồ thường sử dụng, cách triển khai bóng, khả năng pressing hay hiệu quả phòng ngự của hai đội. Do đó, mọi nhận định cụ thể về việc đội nào sẽ kiểm soát thế trận, chủ động tấn công hoặc ưu tiên phòng ngự đều chưa có cơ sở rõ ràng.

Tương tự, dữ liệu cũng không đề cập đến cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương hay đội hình dự kiến. Những yếu tố này thường có thể tác động trực tiếp đến cách bố trí nhân sự và kế hoạch thi đấu, nhưng chưa thể được sử dụng để phân tích trận Chicago Fire gặp Necaxa.

Nhận định trước trận

Chicago Fire vs Necaxa là trận đấu thuộc Leagues Cup, diễn ra tại SeatGeek Stadium vào 07:30 ngày 07/08/2026. Lợi thế sân nhà là thông tin đáng chú ý dành cho Chicago Fire, nhưng chưa đủ để khẳng định ưu thế chung cuộc khi thiếu dữ liệu về phong độ và lực lượng.

Nhìn chung, trận đấu này cần được đánh giá thận trọng. Những diễn biến đầu tiên, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng, cường độ tranh chấp và cách hai đội xử lý các tình huống chuyển trạng thái, sẽ giúp làm rõ cán cân trên sân. Chưa có đủ cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể.

Chicago Fire 5 trận gần nhất T B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới