Sáng 2/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội (Hà Nội).

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ thành phố Cần Thơ thực hiện nghi thức thắp hương tại buổi lễ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026 về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thời gian qua, 2 đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

Ngay sau lễ dâng hương, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội. Toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân; qua đó, xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và cán bộ, chiến sĩ thành phố thực hiện nghi thức thắp hương tại buổi lễ.

Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức thực hiện lấy mẫu đầu tiên tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Trong số 807 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30/6, đơn vị đã hoàn thành công tác lấy mẫu và có 670 mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN.