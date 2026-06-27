Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai.

Trong 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ghi nhận những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng xã hội tốt, lan tỏa sâu sắc tinh thần tri ân, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

6 tháng đầu năm 2026 đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ

Huế đẩy nhanh số hóa, lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc nghiêm túc tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân; thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã được phát động, với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Theo kế hoạch, Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm gồm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Tuyên Quang (Vị Xuyên), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang (ngày 4/6/2026) Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Ngày 25/6/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối với 34 địa phương, 7 quân khu.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước.

Tính đến ngày 22/6/2026, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255/7.000 hài cốt liệt sĩ, đã thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin đối với 12.127/230.000 mộ liệt sĩ. Trong đó, các Quân khu 2, 3 đã hoàn thành gần 19% mục tiêu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đề ra; tiêu biểu là các địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành phần lớn nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy nhanh với diện tích hơn 5.742 ha, đạt trên 25% kế hoạch; riêng khu vực lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đạt gần 59%.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN.

Lực lượng chức năng lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang (ngày 4/6//2026). Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn trên toàn quốc. Đến nay, 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Đồng thời, đã thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Bộ Công an cũng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã tổ chức phân tích lượng dữ liệu khổng lồ khoảng 53.000 mẫu và đồng bộ kết quả vào cơ sở dữ liệu gần 18.000 mẫu; đã xác định danh tính cho 25 liệt sĩ và trao thông báo tới gia đình thân nhân, đồng thời tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Ngoài ra, Bộ Công an phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm, đồng thời xây dựng đề án mở rộng tàng thư ADN, nâng cao năng lực giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tăng tốc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào tháng 4/2027. Trong ảnh: Phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin được mở theo đúng quy trình để lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Đánh giá về chặng đường 6 tháng qua, tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi nhận những kết quả tích cực, tạo dư luận xã hội tốt và sự lan tỏa văn hóa tri ân sâu rộng. Các Quân khu và nhiều địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đạt được những kết quả ban đầu ấn tượng.

Theo đó, công tác xây dựng thể chế chính sách đã đạt kết quả quan trọng. Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng, Báo cáo Ban Bí thư Đề án các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh liệt sĩ, trong đó đề xuất rõ về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26 và Quyết định số 51 về cơ chế, chính sách đặc thù và quy trình phối hợp trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN để có đủ cơ sở, nguồn lực tổ chức thực hiện.