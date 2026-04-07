Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn đau đáu mong tìm lại người thân. Tại Hà Tĩnh, việc đồng loạt thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn thắp lên niềm hy vọng về ngày những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi và quê hương.

Thu nhận mẫu ADN đồng loạt, xây dựng ngân hàng dữ liệu thân nhân liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đăng ký trước khi thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại điểm thu nhận ở phường Nam Hồng Lĩnh.

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm từ ngày 3/7-7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Ngày 3/7, tại cụm số 1 (Hội trường Công an phường Thành Sen), lực lượng chức năng thu nhận hơn 3.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng phương án tổ chức cụ thể, bố trí lực lượng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu nhận mẫu, niêm phong và quản lý mẫu theo quy định. Các khâu đều được thực hiện chặt chẽ, nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu trước khi chuyển giám định.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, bà Trần Thị Thủy Nga, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm".



Để bảo đảm kết quả tốt nhất, các lực lượng đã tăng cường phối hợp, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cán bộ Công an hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ trước khi lấy mẫu ADN.

Tại Hội trường UBND phường Nam Hồng Lĩnh, công tác thu nhận mẫu cũng diễn ra khẩn trương, khoa học. Người dân được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước từ tiếp nhận, đối chiếu thông tin, xác định đối tượng ưu tiên đến lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong, lưu trữ và chuyển giám định. Nhờ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và nhân lực, quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

Trung tá Đậu Xuân Dũng, Phó Trưởng Công an phường Nam Hồng Lĩnh, cho biết, tại cụm số 2 (được đặt tại UBND phường Nam Hồng Lĩnh) tiếp nhận hơn 3.800 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ ở 12 xã, phường trên địa bàn. Để bảo đảm tiến độ và độ chính xác của dữ liệu, lực lượng công an các xã, phường phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin thân nhân ngay tại điểm thu nhận. Cùng với đó, các địa phương huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, lực lượng quân sự đến các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước lấy mẫu theo đúng quy trình.

Thắp thêm hy vọng sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi

Quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác và an toàn.

Có mặt từ sớm tại điểm thu nhận mẫu ở phường Thành Sen, ông Phan Huy Thêm, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, không giấu được sự xúc động khi thực hiện lấy mẫu ADN. Theo ông Thêm, nhiều gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm, với mong muốn tìm được phần mộ, hoặc xác định chính xác danh tính người thân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Ông Phan Huy Thêm chia sẻ, việc Nhà nước tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ mang ý nghĩa rất lớn đối với các gia đình còn người thân chưa xác định được danh tính. Đây là niềm hy vọng để việc đối sánh ADN sớm mang lại kết quả, giúp các liệt sĩ được trở về đúng tên tuổi, quê hương, đồng thời giúp thân nhân vơi bớt nỗi day dứt sau nhiều năm chờ đợi và có điều kiện chăm lo phần mộ chu đáo hơn.

Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Nam Hồng Lĩnh, nhiều thân nhân liệt sĩ lặng lẽ chờ đến lượt thực hiện các thủ tục. Trên tay họ là những giấy tờ đã được gìn giữ suốt hàng chục năm, với hy vọng một ngày nào đó người thân sẽ được trở về với tên tuổi đầy đủ.

Ở tuổi 74, bà Nguyễn Thị Mai, thôn Tây Bắc, xã Trường Lưu, vẫn mang theo nỗi trăn trở của gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Mẹ bà có hai người con trai đều hy sinh trong kháng chiến, gồm liệt sĩ Nguyễn Xuân Dung (hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam Quân khu 4) và liệt sĩ Phan Văn Hiền (hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam Quân khu 4). Đến nay, cả hai vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Bà Mai xúc động cho biết, cha mẹ và những người thân lần lượt qua đời, khi vẫn đau đáu mong chờ thân nhân được trở về quê hương. Nay chỉ còn bà là người tiếp tục gìn giữ tâm nguyện ấy. Điều kiện kinh tế và sức khỏe không cho phép tự mình đi tìm kiếm, nên bà đặt nhiều kỳ vọng vào việc thu nhận, đối sánh ADN.