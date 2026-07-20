Chiến lược bất động sản của doanh nhân Mai Hữu Tín: Gia tăng giá trị đất từ hạ tầng logistics và sản xuất Thay vì phát triển các dự án nhà ở hay khu đô thị, doanh nhân Mai Hữu Tín tập trung vào hệ sinh thái logistics và tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo ra giá trị bền vững cho bất động sản thông qua năng lực sản xuất.

Trong khi nhiều doanh nhân địa ốc khẳng định vị thế bằng những tòa tháp hay đại dự án nhà ở, ông Mai Hữu Tín lại chọn một con đường khác biệt: đầu tư vào những nền tảng giúp bất động sản hình thành giá trị. Trong hơn hai thập kỷ, sự nghiệp của ông gắn liền với tư vấn đầu tư, logistics, kho bãi và tái cấu trúc doanh nghiệp, thay vì trực tiếp xây dựng các khu dân cư.

Tư duy "xây nền" kinh tế trước khi định giá đất

Hành trình của doanh nhân Mai Hữu Tín tại Bình Dương cho thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động dịch vụ công nghiệp và quá trình đô thị hóa. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận từ việc phân lô hay tăng giá đất thuần túy, ông tập trung vào việc tạo ra các điều kiện cần thiết để mảnh đất trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài (FDI).

Doanh nhân Mai Hữu Tín lựa chọn đầu tư vào các yếu tố giúp mảnh đất trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các doanh nghiệp.

Năm 1998, khi Bình Dương bắt đầu giai đoạn tăng tốc thu hút vốn FDI, ông Tín thành lập U&I. Đáng chú ý, doanh nghiệp này không khởi đầu bằng việc xây dựng khu công nghiệp mà cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, khai thuê hải quan và giao nhận hàng hóa quốc tế. Đây là những mắt xích quan trọng hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài vượt qua những rào cản ban đầu khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Hạ tầng logistics: Mắt xích then chốt của bất động sản công nghiệp

Đến năm 2003, việc tách mảng logistics thành đơn vị chuyên biệt là U&I Logistics đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Trong bối cảnh số lượng nhà máy tại Bình Dương tăng nhanh, nhu cầu về lưu kho và phân phối trở thành yếu tố sống còn đối với năng lực cạnh tranh của địa phương.

U&I Logistics từng đạt vị trí TOP 2 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024. Nguồn: unilogistics.vn

Thay vì đầu tư vào các tài sản đã định giá cao, ông Tín đầu tư vào hạ tầng phục vụ sản xuất, tiêu biểu là kho ngoại quan rộng khoảng 39.200 m² vận hành từ năm 2007. Cách tiếp cận này giải quyết bài toán: Làm thế nào để doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn? Khi sản xuất ổn định, nhu cầu về nhà xưởng, văn phòng và các khu đô thị dịch vụ sẽ xuất hiện như một hệ quả tất yếu.

Tái cấu trúc doanh nghiệp để giữ vững sức sống kinh tế

Dấu ấn của Mai Hữu Tín còn thể hiện qua các thương vụ tái cấu trúc tại Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (2012) và Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Dù không trực tiếp liên quan đến bất động sản, nhưng việc vực dậy những doanh nghiệp đầu ngành này góp phần duy trì năng lực sản xuất và hàng nghìn việc làm tại địa phương.

Khu vực Bình Dương từng được xem là địa phương có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh nhất cả nước. Ảnh: Báo Thanh Niên

Một hệ sinh thái sản xuất bền vững chính là nền tảng để bất động sản khu vực xung quanh giữ được giá trị thực. Khi các nhà máy tiếp tục hoạt động, mạng lưới cung ứng và dịch vụ đi kèm sẽ tạo ra dòng chảy kinh tế liên tục, từ đó duy trì nhu cầu về nhà ở cho người lao động và các tiện ích đô thị.

Nhìn chung, chiến lược của ông Mai Hữu Tín không bắt đầu từ quỹ đất mà bắt đầu từ doanh nghiệp. Thay vì chờ đợi cơ hội từ quy hoạch, ông chọn cách kiến tạo các giá trị hạ tầng và dịch vụ để thúc đẩy nền kinh tế vận hành hiệu quả hơn. Đây là một con đường ít hào nhoáng nhưng mang lại sự ổn định và bền vững cho thị trường bất động sản trong dài hạn.