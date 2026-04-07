Chiến lược đưa game PlayStation lên PC: Vì sao kỷ nguyên này đang dần khép lại? Cựu lãnh đạo PlayStation, Shawn Layden, tiết lộ mục đích thực sự của việc đưa các tựa game độc quyền lên PC là nhằm quảng bá thương hiệu thay vì lợi nhuận. Tuy nhiên, Sony hiện đang có dấu hiệu thắt chặt độc quyền cho các siêu phẩm chơi đơn trên PS5.

Trong những năm gần đây, cộng đồng game thủ đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong chiến lược của Sony khi hãng bắt đầu đưa các tựa game độc quyền đình đám của PlayStation lên nền tảng PC. Tuy nhiên, theo những chia sẻ mới nhất từ Shawn Layden, cựu Giám đốc PlayStation, kỷ nguyên này có thể đang đi đến hồi kết đối với các trò chơi cốt truyện chơi đơn.

Mục tiêu quảng bá thương hiệu thay vì lợi nhuận trực tiếp

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube PSI, Shawn Layden đã thẳng thắn chia sẻ về triết lý cốt lõi đằng sau việc đưa các trò chơi độc quyền lên PC. Theo ông, mục tiêu hàng đầu vào thời điểm đó không phải là tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức từ doanh số bán game trên PC.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn giới thiệu Marvel's Wolverine tại PlayStation Showcase

"Vấn đề về PC, trong tâm trí tôi lúc đó, thành thật mà nói không phải là để kiếm tiền," Layden cho biết. "Đó là câu hỏi: Làm thế nào để tôi đưa sở hữu trí tuệ (IP) của mình đến trước những người bình thường sẽ không thấy nó? Làm thế nào để thế giới của Horizon được tiếp cận bởi những người không thuộc thế giới PlayStation?"

Ông giải thích thêm rằng việc mở rộng tệp khán giả là cần thiết khi Sony muốn đưa các IP của mình sang các phương tiện truyền thông khác như điện ảnh, truyền hình hay truyện tranh. Việc có càng nhiều người biết đến nhân vật và câu chuyện sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái giải trí đa phương tiện của hãng.

Tác động đến doanh số phần cứng và rào cản độc quyền

Một trong những lo ngại lớn nhất của người hâm mộ là việc phát hành game lên PC sẽ làm giảm sức hút của máy chơi game PlayStation (Console). Tuy nhiên, Layden khẳng định rằng khoảng thời gian chờ đợi từ 1 đến 18 tháng giữa phiên bản console và PC không hề ảnh hưởng đến doanh số bán máy PS5.

"Nếu ai đó sẵn sàng chờ đợi 18 tháng để một trò chơi xuất hiện trên PC, chúng tôi không hề mất đi một khách hàng mua máy console. Họ vốn dĩ đã không có ý định mua phần cứng ngay từ đầu," Layden phân tích. Điều này cho thấy chiến lược phát hành chậm trên PC thực chất là một cách để tận dụng tối đa giá trị của vòng đời sản phẩm mà không gây tổn hại đến mảng kinh doanh thiết bị cốt lõi.

Sự chuyển dịch và tương lai của các tựa game độc quyền

Dù chiến lược cũ đã mang lại những thành công nhất định, nhưng các dấu hiệu gần đây cho thấy Sony đang quay trở lại với mô hình độc quyền nghiêm ngặt hơn. Các báo cáo chỉ ra rằng những siêu phẩm chơi đơn sắp tới như Ghost of Yotei, Marvel’s Wolverine, Intergalactic, Saros và God of War: Laufey sẽ được giữ độc quyền hoàn toàn trên PS5 trong một thời gian dài không xác định.

Tuy nhiên, chiến lược này sẽ có sự phân hóa rõ rệt đối với các loại hình trò chơi khác nhau:

Trò chơi chơi đơn (Single-player): Ưu tiên giữ chân người dùng trong hệ sinh thái phần cứng PS5 để tối ưu hóa trải nghiệm và giá trị thương hiệu.

Ưu tiên giữ chân người dùng trong hệ sinh thái phần cứng PS5 để tối ưu hóa trải nghiệm và giá trị thương hiệu. Trò chơi dịch vụ trực tuyến (Live-service): Những cái tên như Helldivers 2 sẽ tiếp tục được hỗ trợ đa nền tảng. Mục tiêu của Sony là duy trì số lượng người chơi lớn và ổn định để đảm bảo sự sống còn cho các dự án multiplayer.

Những cái tên như Helldivers 2 sẽ tiếp tục được hỗ trợ đa nền tảng. Mục tiêu của Sony là duy trì số lượng người chơi lớn và ổn định để đảm bảo sự sống còn cho các dự án multiplayer. Đối tác thứ ba: Các trường hợp như Final Fantasy VII Remake Trilogy của Square Enix vẫn duy trì tính độc quyền có thời hạn. Đáng chú ý, phần thứ ba mang tên Final Fantasy VII: Revelations dự kiến sẽ phát hành cùng lúc trên tất cả các nền tảng bao gồm PS5, Xbox Series X|S, PC và thế hệ máy kế tiếp của Nintendo vào mùa xuân năm 2027.

Sự thay đổi này phản ánh một thực tế rằng Sony đang cố gắng cân bằng giữa việc khai thác tối đa sức mạnh của cộng đồng PC và việc bảo vệ vị thế dẫn đầu của hệ máy PlayStation trong thị trường phần cứng chơi game đang ngày càng cạnh tranh.