Chiến lược marketing GTA 6 trên PS5 thay đổi đột ngột giữa làn sóng tẩy chay đĩa vật lý Sony và Rockstar bất ngờ gỡ bỏ quảng cáo GTA 6 trên PS5 giữa lúc cộng đồng phản đối việc khai tử đĩa vật lý từ năm 2028, dấy lên lo ngại về tương lai ngành game console.

Việc Sony và Rockstar Games bất ngờ gỡ bỏ các biểu tượng và biểu ngữ quảng bá bom tấn GTA 6 trên nền tảng PlayStation 5 (PS5) đang gây xôn xao cộng đồng game thủ. Động thái này diễn ra ngay khi Sony đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc hỗ trợ đĩa game vật lý vào đầu năm 2028.

Biểu tượng GTA 6 trên ứng dụng PlayStation đã được thay thế trở lại phiên bản cũ.

Sự biến mất kỳ lạ của các chiến dịch quảng bá GTA 6

Khi giai đoạn đặt trước GTA 6 bắt đầu, Sony đã đẩy mạnh quảng bá tựa game này như một sản phẩm chủ lực gắn liền với hệ sinh thái PS5. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, hàng loạt đồ họa liên quan đã biến mất khỏi các kênh truyền thông của hãng. Ứng dụng PlayStation đã chuyển đổi biểu tượng chủ đề nhiệt đới quay lại phiên bản cũ, và các biểu ngữ về khu vực Leonida (bối cảnh trong game) cũng không còn xuất hiện dày đặc trên giao diện người dùng PS5.

Nhiều giả thuyết cho rằng Rockstar Games đã yêu cầu đối tác gỡ bỏ quảng cáo để tránh những tác động tiêu cực từ dư luận nhắm vào Sony. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đây có thể chỉ là sự kết thúc của một giai đoạn quảng bá đã được lên lịch sẵn từ trước. Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai ông lớn này được nhận định là vẫn rất bền chặt trước thềm ngày phát hành chính thức vào 19/11.

Làn sóng phản đối việc khai tử đĩa vật lý từ năm 2028

Nguyên nhân sâu xa của sự căng thẳng bắt nguồn từ lộ trình mới của Sony. Bắt đầu từ tháng 1/2028, người mua sẽ không còn khả năng sở hữu các tựa game PlayStation mới dưới dạng đĩa vật lý. Quyết định này đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ giới sưu tầm, các nhà bán lẻ và thậm chí là các chính trị gia do lo ngại về quyền sở hữu tài sản số và khả năng bán lại trò chơi.

Đáng chú ý, chính Rockstar Games cũng đang đối mặt với những lời phàn nàn tương tự khi GTA 6 dự kiến sẽ áp dụng hình thức "mã số trong hộp" (code-in-box) thay vì đĩa thực thụ. Định dạng này cho phép các hãng tiết giảm chi phí sản xuất và phân phối nhưng lại khiến những người ủng hộ việc bảo tồn game truyền thống cảm thấy bị bỏ rơi.

Tương lai của định dạng phân phối game console

Mặc dù các quảng cáo tạm thời lắng xuống, nhưng đây được coi là khoảng nghỉ cần thiết trước khi bước vào các giai đoạn tiếp theo của chiến dịch truyền thông đa tầng. Có nhiều tin đồn về việc một gói sản phẩm (bundle) máy chơi game GTA 6 PS5 sẽ được tung ra trước khi trò chơi chính thức lên kệ.

Sự chuyển dịch từ đĩa vật lý sang hoàn toàn kỹ thuật số là một xu hướng tất yếu của công nghệ, nhưng tốc độ thực hiện của Sony đang tạo ra một tiền lệ gây tranh cãi. Việc GTA 6 – tựa game được kỳ vọng nhất thập kỷ – trở thành tâm điểm của sự thay đổi này cho thấy ngành công nghiệp game đang đứng trước một bước ngoặt lớn về cách thức người dùng tiếp cận và sở hữu nội dung giải trí.