An sinh - Cuộc sống Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi Để chủ động các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc phòng, chống bệnh DTLCP; cấp cho các địa phương 640 lít hóa chất phục vụ công tác chống dịch...

Thực hiện các biện pháp phòng bệnh DTLCP (Ảnh: Thanh Nhàn)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường giám sát đàn lợn trên địa bàn để xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Ngành chuyên môn cũng hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP thì chủ động báo ngay với chính quyền hoặc cơ quan thú y tại địa phương để phối hợp xử lý theo quy định; không giấu dịch, bán chạy, vứt xác chết lợn ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhận định, trong thời gian tới, bệnh DTLCP có thể tiếp tục phát sinh, lây lan do các xã có ổ dịch phần lớn là chăn nuôi nhỏ lẻ, một số có tập quán chăn thả tự nhiên hoặc bán hoang dã, việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh còn hạn chế; môi trường ẩm ướt thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại và phát triển… Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để hỗ trợ cho các địa phương khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả… Ngành chuyên môn cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin chính xác về tình hình bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh để người dân biết, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ, dẫn đến bán chạy, tẩy chay các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi tại địa phương.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết làm lây lan dịch bệnh theo quy định. Tuyên truyền cho người chăn nuôi trên địa bàn nhận thức đúng đắn về tác hại của dịch bệnh và cách phòng, chống bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; không giấu dịch, không buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn. Thực hiện nghiêm kê khai hoạt động chăn nuôi để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi có thiệt hại do dịch bệnh gây ra.