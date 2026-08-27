Xây dựng Đảng Chủ động phát triển đảng viên, tạo nguồn từ cơ sở Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã chủ động bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chú trọng cả số lượng và chất lượng. Qua đó, bổ sung lực lượng kế cận, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Cơ sở Trường Tiểu học Hồng Thái 1

Hoàn thành 100% chỉ tiêu

Đảng bộ xã Hàm Thạnh hiện có 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ thôn. Theo bà Tô Thị Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng bồi dưỡng quần chúng trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đến đầu tháng 8/2026, Đảng bộ xã Hàm Thạnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 do Tỉnh ủy giao, với 14/14 đảng viên mới được kết nạp. Cùng với tạo nguồn, công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục kết nạp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng chất lượng đảng viên mới.

Một trong những đảng viên được kết nạp năm 2026 là chị Nguyễn Thị Huỳnh, Chi bộ thôn Mỹ Thạnh, người dân tộc Raglai. “Tôi rất vui và tự hào khi được kết nạp vào Đảng. Đây là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, rèn luyện, gương mẫu trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động của thôn. Tôi mong muốn bằng những việc làm cụ thể có thể góp phần cùng bà con xây dựng thôn ngày càng phát triển”, chị Huỳnh chia sẻ.

Chủ động tạo nguồn từ cơ sở

Tại xã Hồng Thái, thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở nhiều lĩnh vực, địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng khu dân cư, trường học, lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Đảng bộ xã đã kiện toàn và thành lập 21 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ thôn.

Trong 7 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Hồng Thái đã kết nạp 13/18 đảng viên mới, đạt 72,2% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 28,9% so cùng kỳ năm trước. Trong số đảng viên mới được kết nạp, có 5 đảng viên từ địa bàn dân cư, 7 đảng viên nữ và 2 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Một số chi bộ có kết quả nổi bật trong công tác phát triển Đảng như Chi bộ thôn Thái Thành, Thái Thuận, Cảnh Diễn, Thái Bình và một số chi bộ trường học.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh, đảng viên Chi bộ thôn Mỹ Thạnh, dân tộc Raglai được kết nạp Đảng vào 3/8/2026.

Theo bà Ngô Thị Hoài Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái, công tác phát triển đảng viên thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc chủ động tạo nguồn từ cơ sở. Việc kết nạp đảng viên mới không chỉ chú trọng số lượng mà còn quan tâm đến chất lượng, phẩm chất chính trị và khả năng đóng góp của từng quần chúng ưu tú.

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là lực lượng trẻ và quần chúng tại địa bàn dân cư. Đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tiêu chuẩn trong công tác kết nạp Đảng, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2026.