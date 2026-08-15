Du lịch Chủ động tạo trải nghiệm cho du khách Không gian mở rộng sau sáp nhập đang tạo cơ hội để các địa phương phía Đông tỉnh kết nối những giá trị lịch sử, cảnh quan và đời sống cộng đồng thành những sản phẩm du lịch mới. Từ lễ hội đến các hoạt động văn hóa, thể thao, mỗi vùng đất đang từng bước tạo cho mình một câu chuyện riêng, góp vào bức tranh du lịch ngày càng đa sắc màu.

Không gian biển trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng

Từ hoạt động cộng đồng đến sản phẩm du lịch

Trong phát triển du lịch, các địa phương phía Đông tỉnh ngày càng chủ động khai thác lợi thế riêng. Nhiều nơi tạo thêm sự kiện, xây dựng không gian trải nghiệm và đưa các giá trị văn hóa trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Rõ nhất là từ Lễ hội Thả diều gắn với sự kiện Chào mùa hè 2026, diễn ra liên tiếp tại Tiến Thành, Phú Thủy và Phan Rí Cửa, cho thấy các địa phương đã chủ động làm mới mình từ chính lợi thế sẵn có. Biển, gió và không gian rộng mở vốn là những điều rất đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, nhưng khi được kết nối với hoạt động thả diều, những giá trị ấy lại tạo nên một trải nghiệm vừa gần gũi, vừa mang dấu ấn riêng.

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động tại biển

Trên bãi biển, những cánh diều nhiều màu sắc bay lên trong tiếng reo vui của trẻ nhỏ. Người lớn ngắm biển, chụp ảnh, nhiều gia đình có thêm một hoạt động để cùng nhau trải nghiệm. Không gian biển vì thế trở nên sinh động hơn, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, các địa phương cũng định hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với đời sống, văn hóa và những giá trị đặc trưng của từng vùng biển.

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết: “Việc chuyển từ tư duy khai thác tự nhiên sang xây dựng hình ảnh có chiến lược, có định vị rõ ràng là hướng đi cần thiết trong phát triển du lịch hiện nay. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, chỉnh trang cảnh quan, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới gắn với đặc trưng thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách”.

Hoạt động thả diều tại bãi biển Phan Rí Cửa

Mở rộng không gian chào đón du khách

Nếu chỉ dựa vào cảnh quan tự nhiên, sức hấp dẫn của một điểm đến có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc. Nhưng khi cảnh quan được kết nối với sản vật, văn hóa và con người, mỗi chuyến đi lại mang đến một câu chuyện khác. Câu chuyện tại Lễ hội Trái cây xã La Dạ được tổ chức đầu tháng 8 là một minh chứng cụ thể cho cách làm này.

Chỉ trong 2 ngày diễn ra, Lễ hội Trái cây xã La Dạ đã đón hàng ngàn lượt khách. Điều đáng chú ý không chỉ là lượng khách, mà là cách địa phương đưa những loại trái cây, sản vật quen thuộc vào không gian lễ hội để người dân và du khách cùng trải nghiệm. Từ những sản phẩm gắn với đời sống và sản xuất, địa phương đang từng bước tạo thêm điểm nhấn cho du lịch và mở rộng không gian đón khách.

Du khách thích thú với những trải nghiệm về với du lịch nông thôn

Ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết: “Không gian rộng mở sau sáp nhập tạo nhiều cơ hội để địa phương khai thác những lợi thế sẵn có. Trên cơ sở đó, địa phương đang định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm ngành kinh tế động lực đến năm 2030 là du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa tâm linh. Từ đó, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”.

Trái cây địa phương kể câu chuyện về vùng đất, về nông nghiệp.

Từ câu chuyện ở La Dạ có thể thấy, khi nông nghiệp, văn hóa và du lịch được kết nối, mỗi địa phương đều có thể tạo ra một sản phẩm riêng. Không gian phát triển mới sau sáp nhập đang mở ra nhiều cơ hội để các địa phương liên kết tài nguyên, bổ sung cho nhau và hình thành những tuyến, điểm đến đa dạng hơn. Khi có thêm trải nghiệm, có thêm sản phẩm và có thêm những câu chuyện để khám phá, du khách sẽ có nhiều lý do để ở lại lâu hơn và quay trở lại với Lâm Đồng.

Du lịch phát triển cũng tạo điều kiện để gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số