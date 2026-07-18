Thời sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang thăm gia đình chính sách tại xã Hàm Liêm Ngày 18/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quang làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Hàm Liêm.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Đoàn Thị Sâm (SN 1926, thôn Hàm Chính), thương binh 35%, có 2 con là liệt sĩ; Mẹ VNAH Văn Thị Em (SN 1938, thôn Thuận Thành), bị địch bắt tù, đày, có chồng và con là liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Tám (SN 1954, thôn Hội Nhơn An Phú), thương binh 91%; bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1960, thôn Hội Nhơn An Phú), thương binh 81% và ông Nguyễn Thanh Sang (SN 1956, thôn Thuận Thành), thương binh 87%.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quang và Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm Nguyễn Thị Toàn Thắng thăm, tặng quà Mẹ VNAH Đoàn Thị Sâm

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Quang cùng lãnh đạo xã Hàm Liêm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đối tượng chính sách.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Văn Thị Em

Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.