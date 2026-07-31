Thời sự Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung kiểm tra các trường nội trú biên giới Sáng 31/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung kiểm tra, làm việc với các đơn vị về tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) và Quảng Trực (xã Quảng Trực).

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Tham gia buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng 3 (Chủ đầu tư), Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Tiến độ bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8 để bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hoàn thành khoảng 80% khối lượng

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực, dự án hoàn thành khoảng 70% khối lượng.

Để bảo đảm tiến độ, từ cuối tháng 7/2026, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia hỗ trợ thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện tăng ca, tăng kíp, bố trí nhân lực thi công cả ngày, đêm để hoàn thành công trình như đúng cam kết.

Đồng chí Lưu Văn Trung kiểm tra công tác hoàn thiện các phòng học

Song song với công tác thi công, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Thuận An và xã Quảng Trực khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức; tuyển dụng, điều động giáo viên, nhân viên trường học và tuyển sinh các khối.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Bá Cường báo cáo sơ bộ về công tác chuyên môn

Từ ngày 31/7, Ban Giám hiệu 2 trường học đã trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

UBND xã Thuận An và Quảng Trực đã chỉ đạo việc khắc con dấu, xây dựng hệ thống quản lý văn bản điều hành; hoàn thiện phương án đảm bảo điều kiện nội trú, bán trú cho học sinh…

Bí thư Đảng ủy xã Thuận An Lê Văn Hoàng báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới

Đại diện Công ty 319 miền Nam (nhà thầu thi công) cam kết, ngày 15/8 cơ bản hoàn thành các hạng mục tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An; 30/8 cơ bản hoàn thành công trình tại xã Quảng Trực.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, không để phát sinh tâm lý ngại khó, phải bằng mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tham dự buổi làm việc

Mục tiêu là công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An phải hoàn thành trước ngày 15/8, bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 20/8. Đối với công trình tại xã Quảng Trực, toàn bộ khối lượng phải hoàn thành trước ngày 20/8, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/8.

UBND tỉnh giao các sở, ngành thực hiện 18 nhiệm vụ cụ thể, báo cáo tiến độ hằng ngày và hoàn thành trước ngày 20/8. Cấp xã được giao 8 nhiệm vụ và hoàn thành toàn bộ trước ngày 20/8. Ban Giám hiệu các trường phải hoàn thiện bộ khung, triển khai 19 nhiệm vụ, hoàn thành trước ngày 5/9. Chương trình, kịch bản lễ khánh thành và khai giảng phải được hoàn tất trước ngày 20/8.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, tiến độ thi công phải đi đôi với chất lượng và an toàn lao động. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công cùng các các đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, thi công với quyết tâm cao nhất.

Đồng chí Lưu Văn Trung chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện 2 dự án

Đối với công tác tuyển sinh, các địa phương và hội đồng tuyển sinh thực hiện xét tuyển công khai, minh bạch, đúng quy chế, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và phụ huynh học sinh. Cùng với đó, công tác tuyển dụng, điều động giáo viên phải khách quan, công khai, bảo đảm chất lượng trong quá trình dạy, học.

Liên quan đến việc tổ chức nội trú cho học sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu địa phương và nhà trường tiến hành khảo sát, ghi nhận ý kiến của phụ huynh học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung giao các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu trước ngày 31/8 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 trường học

Trường hợp phụ huynh có nguyện vọng cho học sinh (lớp 1 đến lớp 3) nội trú, nhà trường phải xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực phù hợp. Trường hợp phụ huynh có nguyện vọng cho học sinh bán trú, các địa phương chủ động báo cáo, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý phù hợp.