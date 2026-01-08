Thời sự Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung thăm hỏi gia đình nạn nhân đuối nước Sáng 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân đuối nước tại xã Quảng Khê.

Đồng chí Lưu Văn Trung thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân đuối nước tại xã Quảng Khê

Tại gia đình nạn nhân, đồng chí Lưu Văn Trung gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, mất mát. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho các cháu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời điểm học sinh đang nghỉ hè; rà soát các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, góp phần hạn chế những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ tử vong

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 31/7, 5 trẻ em rủ nhau đến chơi tại một hồ nước tự nhiên thuộc bon Phi Mur, xã Quảng Khê (khu vực giáp ranh phường Đông Gia Nghĩa).

Đến khoảng 15 giờ, cháu N.H.H. (SN 2011) chạy báo cho ông Nguyễn Văn Hào việc N.T.P. (SN 2019) và N.T.T. (SN 2017, đều là con ông Hào) bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Hào nhanh chóng đến hiện trường, đưa 2 con đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã không qua khỏi.

Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em. Vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong tại xã Quảng Khê thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường quản lý, giám sát trẻ trong dịp hè; đồng thời đẩy mạnh việc trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước để hạn chế sự việc tương tự.