Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dự hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi Tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là thông điệp được Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030. Hội nghị do Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào chiều 25/7.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành tham dự hội nghị

Giai đoạn 2021 - 2026, phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả.

Đông đảo hội viên Hội CCB Lâm Đồng tham dự hội nghị

Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng còn 280 hộ hội viên CCB thuộc diện nghèo, chiếm 0,47% tổng số hội viên, giảm 425 hộ so với năm 2021. Số hộ cận nghèo còn 423 hộ, giảm 414 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Đáng chú ý, có 38/124 xã, phường, đặc khu không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới.

Chủ tịch Hội CCB Lâm Đồng Dương Công Hiệp báo cáo tổng kết phong trào

Lâm Đồng có 33.614 hộ hội viên CCB đạt mức khá và giàu. Có 128 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động.

Toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp do CCB làm chủ, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm; 12 hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm; 29 mô hình Câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo; 508 mô hình Góp vốn xoay vòng phát triển sản xuất đang hoạt động hiệu quả.

Cùng với phong trào phát triển kinh tế, hội CCB các cấp còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đến nay, hội đã hỗ trợ xây dựng 319 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội", xóa nhà tạm cho hội viên, với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Hội CCB tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các học sinh vượt khó, học giỏi

Giai đoạn 2026 - 2030, Hội CCB tỉnh phấn đấu mỗi năm giảm từ 1 - 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều. Đến năm 2030, toàn tỉnh không còn xã có hội viên CCB nghèo. Hội viên CCB khá, giàu đạt trên 65% trở lên.

Toàn tỉnh có 100% hội CCB các xã, phường, đặc khu lồng ghép các chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hội CCB các xã, phường, đặc khu ngoài các mô hình hiện có, đăng ký xây dựng thêm từ 2 - 3 mô hình sản xuất, làm kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười biểu dương những mô hình kinh tế giỏi của CCB tỉnh Lâm Đồng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của các thế hệ CCB; đồng thời, ghi nhận tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của hội viên sau khi rời quân ngũ. Bằng ý chí tự lực, tự cường và tinh thần tương trợ, các CCB đã giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”. Trong quá trình đó, Hội CCB tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát huy tinh thần đoàn kết, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

“ Mỗi hội viên Hội CCB nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Qua đó, đưa phong trào ngày càng phát triển thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, quá trình phát triển phong trào, chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các hội viên CCB vay vốn ưu đãi, lồng ghép các chương trình, chính sách hiệu quả.

Hội CCB cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhiều mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ. Các phong trào như: bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống ma túy; xây dựng thôn xóm xanh, sạch, đẹp... cần được hội CCB đẩy mạnh và lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Hồ Văn Mười và đồng chí Phạm Triều trao tặng suất quà tới các CCB là thương binh tiêu biểu

Trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Hội CCB tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên đồng thuận, tiên phong trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm. Mặt khác, hơn ai hết, các CCB là những nhân chứng sống, có nhiều thông tin quý giá về đồng đội, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhiều kết quả kinh tế - xã hội của Lâm Đồng đến Hội CCB. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Lâm Đồng có thể tự hào về những kết quả đạt được. Đó là quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao so với cùng kỳ. Lâm Đồng đang tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực khoáng sản, năng lượng. Tỉnh đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Trong hành trình này, Lâm Đồng rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của Hội CCB. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp mà đội ngũ hội viên Hội CCB thành lập.