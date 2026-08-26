Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Cần quyết tâm hơn nữa trong giải ngân đầu tư công Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đã có chuyển biến, nhưng cần bứt tốc hơn. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, đơn vị nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì hội nghị với các sở, ngành, địa phương

Sáng 26/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, hiện nay, khối lượng, tần suất và áp lực công việc của tỉnh rất lớn. Lâm Đồng đã nỗ lực và có quyết tâm rất cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, sở, ngành đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, bên cạnh những lĩnh vực đạt khá, Lâm Đồng đang đối mặt với không ít khó khăn. Đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện còn thấp, mới chỉ đạt 39% kế hoạch.

“ Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn thấp. Điều quan trọng nhất bây giờ là các sở ngành, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ. Nếu quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, Lâm Đồng tin tưởng rằng kết quả giải ngân không chỉ dừng lại ở con số đó. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tháng 9/2026 là thời điểm rất quan trọng. Đây là lúc Lâm Đồng định hình được những gì làm được và những vấn đề đang tồn tại để có giải pháp khắc phục ngay.

Các sở, ngành tham dự hội nghị

Thời gian của năm 2026 không còn nhiều, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung đề xuất các giải pháp tiếp tục tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, Lâm Đồng tự tin sẽ đạt kết quả cao trong mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của Lâm Đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Các sở, ngành tham dự hội nghị

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bảo đảm tiến độ thời vụ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Các hoạt động, chương trình giới thiệu, kích cầu du lịch được đẩy mạnh, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thu ngân sách nhà nước có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh thu hút được nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư lớn. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng cao.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 124 xã, phường, đặc khu

Công tác an sinh xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục... tiếp tục được chú trọng. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các thủ tục liên quan để hòa lưới điện quốc gia.