    Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đất tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

    Kiều Hằng - Hoàng Sa 13/08/2025 06:35

    Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra ngày 12/8 tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

    Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ

    Thông tin từ ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng, vào khoảng 14 - 16 giờ chiều 12/8, trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

    Hậu quả, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở bờ taluy tại hẻm 108 đường Hùng Vương khiến 2 người thiệt mạng, ngoài ra còn làm ngập 1 căn nhà, làm sập 1 căn nhà tạm.

    Lực lượng cứu nạn, cứu hộ gấp rút triển khai tìm kiếm các nạn nhân
    Lực lượng cứu nạn, cứu hộ gấp rút triển khai tìm kiếm các nạn nhân

    Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng và phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

    Thời điểm xảy ra sự cố, Tiệm cà phê Tây Hồ đang có nhiều du khách
    Hiện trường vụ sạt lở đất tại tiệm cà phê ở hẻm 108 Hùng Vương làm 2 người thiệt mạng

    Các lực lượng khác của Bộ Chỉ huy Quân sự và phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do mưa và sạt lở gây ra.

    Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên người thân của nạn nhân trong vụ sạt lở đất

    Có mặt tại hiện trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND phường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

    Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân trong vụ sạt lở đất.

    Lực lượng chức năng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do mưa và sạt lở gây ra

    Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

    Hình ảnh mưa lũ xảy ra tại Xuân Trường ngày 12/8

    Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, trong ngày 12/8, lượng mưa đo được tại phường Xuân Trường - Đà Lạt là 70 mm, phường Xuân Hương - Đà Lạt là 62 mm; phường Lâm Viên - Đà Lạt là 52,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

    Đồng chí Hồ Văn Mười

