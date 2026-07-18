Thời sự Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh tại các phường: Bình Thuận, Phú Thủy và Mũi Né.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, phường Phú Thủy thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử

Đồng chí Đỗ Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các phường: Bình Thuận, Phú Thủy và Mũi Né tham gia đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu (SN 1936), bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đày, hiện cư trú tại Tổ dân phố Phú Hội, phường Bình Thuận; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử (SN 1922), hiện ngụ Tổ dân phố 8, phường Phú Thủy; thăm, tặng quà bà Lê Thị Hòa (SN 1944), thương binh 25%, từng bị địch bắt tù đày, hiện ngụ Tổ dân phố 10, phường Mũi Né.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười hỏi thăm người thân về tình hình sức khỏe của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và thân nhân gia đình, đồng thời trao những phần quà nhân dịp 27/7.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và lãnh đạo phường Bình Thuận thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu

2 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng thương binh Lê Thị Hòa đều tuổi cao, sức yếu, đang được con cháu tận tình chăm sóc. Trong không khí đầm ấm, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hi sinh, mất mát to lớn của các Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chữ (Bé). Mẹ Chiếu có chồng là liệt sĩ Trịnh Văn Lẻo, con là liệt sĩ Trịnh Văn Sơn. Đồng thời có 2 em ruột là Trần Văn Sáng và Trần Văn Chinh cũng đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử có 2 người con là liệt sĩ Lê Văn Điện và Lê Văn Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu

Đối với bà Lê Thị Hòa, thương binh 25%, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi chân tình, động viên bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm người thân về sức khỏe của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu

Đồng chí chúc các mẹ, thương binh luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.

“ Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn khắc ghi công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các phường Bình Thuận, Phú Thủy và Mũi Né trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa cần được thực hiện thường xuyên bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi tình hình sức khỏe của thương binh Lê Thị Hòa

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ ấn tượng với mô hình “Bữa cơm cùng mẹ” do Đoàn Thanh niên phường Bình Thuận triển khai. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, không chỉ góp phần chăm lo đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn tạo sự gắn kết giữa cán bộ địa phương với các gia đình người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà thương binh Lê Thị Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, phát huy và nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác chăm sóc người có công; đồng thời thường xuyên rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách để kịp thời hỗ trợ, không để người có công gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự tận tụy của các gia đình trong việc chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh. Đồng chí mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện để các gia đình thực hiện tốt việc phụng dưỡng, chăm sóc người có công, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.