Xây dựng Đảng Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Những bí thư chi bộ thế hệ 9x

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Lô May Phiệt, người dân tộc Thái, sinh năm 1996, ở bản Cha Lúm, xã Yên Na, về tham gia lực lượng công an xã, và tranh thủ tham gia chương trình đào tạo cử nhân luật hệ từ xa (Trường đại học Vinh). Năm 2017, anh được kết nạp vào Đảng.

Ở địa phương, là đảng viên gương mẫu, năng nổ, anh được người dân bản Cha Lúm bầu làm Trưởng bản. Tháng 5 vừa qua, bản Cha Lúm và bản Na Cáng hợp nhất, lấy tên là bản Cha Lúm. Nhận thấy năng lực, phẩm chất nổi bật của đảng viên Lô May Phiệt, Đảng ủy xã Yên Na chỉ định anh giữ chức Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm.

“Thu nhập của người dân chủ yếu từ việc trồng keo và chăn nuôi bò, gà. Hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao (hơn 30%). Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm một nửa số hộ nghèo. Để làm được điều này, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ các hộ dân”, đồng chí Phiệt cho biết. Vừa qua, ban cán sự bản đã khảo sát điều kiện thực tế của các hộ dân để hỗ trợ phát triển mô hình nuôi cá mè, cá chép trong ao và trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

“Chi bộ có 36 đảng viên. Đảng viên lớn tuổi nhất sinh năm 1952 và đảng viên trẻ nhất sinh năm 2002. Xét về tuổi đời, hay tuổi đảng, bản thân tôi còn rất trẻ. Chính vì vậy, tôi xác định phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt trọng trách được giao”, đồng chí Phiệt bộc bạch.

Tại xã Na Ngoi - xã biên giới giáp nước bạn Lào, dẫn chúng tôi tham quan mô hình trồng dược liệu của các đảng viên trẻ, Bí thư Chi bộ bản Xiềng Xí Xồng Bá Xà (sinh năm 1998) cho biết, trăn trở lớn nhất của anh là “bài toán” việc làm cho lao động trẻ của địa phương. Phần lớn lao động trẻ đều đi làm ở các xã dưới xuôi và cả các tỉnh phía bắc, phía nam. Thực tế này dẫn đến hạn chế về nguồn kết nạp đảng viên mới và còn ảnh hưởng lớn đến việc nuôi dưỡng, học hành của các cháu nhỏ khi nhiều cặp vợ chồng trẻ “thả con” cho ông bà chăm sóc. Do đó, nếu xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả, mở ra cơ hội phát triển ngay tại quê hương, thì địa phương sẽ giữ được lớp thanh niên ở lại lập nghiệp.

Đồng chí Xồng Bá Xà chia sẻ: “Bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã tin tưởng giao nhiệm vụ, được các đồng chí trong chi bộ, nhất là các đảng viên cao tuổi ủng hộ, động viên, cho nên tôi tự tin có thể đảm đương. Mình không phải ôm hết mọi việc, mà các nội dung đều được cấp ủy, chi bộ thống nhất, dựa vào năng lực của các đảng viên để phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc”.

Chỉ sau chưa đầy một tuần anh nhận nhiệm vụ, cấp ủy chi bộ nhận được phản ánh của đảng viên và người dân, lo lắng về chất lượng công trình nước sạch ở bản Kẻo Bắc (nay là bản Xiềng Xí) vì thi công khác với thông tin đưa ra trong quá trình khảo sát.

Sau khi hội ý cấp ủy, ban cán sự bản, đồng chí Xồng Bá Xà làm việc với đơn vị thi công, kiểm tra bản vẽ thiết kế và hiện trạng công trình. Đối chiếu ý kiến các bên, đồng chí nhận thấy ý kiến của người dân là có cơ sở; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư, bản thiết kế đã được điều chỉnh so với khi khảo sát nhằm bảo đảm về chất lượng, an toàn. Chi bộ đã thông tin lại đầy đủ tới đảng viên và người dân, giải tỏa thắc mắc, tạo đồng thuận để công trình tiếp tục thi công.

Không chỉ cáng đáng việc của bản, với chuyên môn được đào tạo là thạc sĩ lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật, đồng chí Xồng Bá Xà tích cực hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Na Ngoi xử lý các thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ.

Đồng chí Lầu Bá Pó, Bí thư Chi bộ bản Tổng Khư chăm sóc vườn đào cảnh của gia đình.

Tại bản Tổng Khư, nhận thấy mô hình trồng đào cảnh của một số người dân từ Bắc Ninh vào thuê đất canh tác hiệu quả, đảng viên trẻ Lầu Bá Pó (sinh năm 1994) mạnh dạn vay trồng hơn 3.000 gốc đào. Anh cũng trồng thêm 1 héc-ta gừng để lấy ngắn nuôi dài.

“Tết năm nay, gia đình dự định xuất bán được hơn 100 cành đào huyền. Nếu hiệu quả, tôi sẽ hỗ trợ các hộ dân khác làm theo”, đồng chí Lầu Bá Pó, Bí thư Chi bộ bản Tổng Khư chia sẻ.

Anh Pó tốt nghiệp Trường đại học Lâm nghiệp. Với khát vọng chung tay đưa người dân trong bản sớm thoát khỏi nghèo, anh quyết định về quê lập nghiệp. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ bản Tổng Khư, anh là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Na Ngoi.

Khuyến khích, động viên bằng chính sách và sự tin cậy

Trong câu chuyện với chúng tôi về những “đầu tàu” thế hệ 9X ở các thôn, bản, đồng chí Lầu Bá Chò, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi cho rằng: “Bên cạnh những ưu điểm về trình độ, năng lực, bầu nhiệt huyết..., đội ngũ cán bộ trẻ còn “trẻ tuổi đời, ít tuổi đảng”, cần nỗ lực nhiều hơn, chuẩn bị tâm thế cầu thị, cởi mở, dám học, dám hỏi, dám nhận sai và sửa sai để hoàn thiện bản thân. Ban cán sự bản phải nói được, làm được, người dân mới tin. Có như vậy, “măng non” mới nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của “tre già”.

Ngày 17/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối, xóm, thôn, bản. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự giữ chức danh bí thư chi bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Quy định xác định nhiều tiêu chí lựa chọn nhân sự bí thư chi bộ: ưu tiên đảng viên có trình độ đại học trở lên, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể. Bí thư chi bộ phải là người có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn địa phương. Tỉnh ủy khuyến khích các địa phương trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở…

Sau sáp nhập và sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 2.026 khối, xóm, bản (giảm 1.771 đơn vị). Tại kỳ họp thứ 4, diễn ra từ ngày 13 đến 14/7 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Theo đó, mức khoán quỹ hoạt động đối với cán bộ không chuyên trách (gồm: Bí thư chi bộ; trưởng khối, xóm, thôn bản và trưởng ban công tác Mặt trận) tăng thêm một lần mức lương cơ sở so với chính sách chung của Trung ương. Cụ thể, mức phụ cấp hằng tháng đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản từ 2,6 đến 3,1 lần lương cơ sở, tùy theo quy mô số hộ dân và khu vực đặc thù. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2026.

Theo đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, sau sắp xếp, quy mô thôn, bản được mở rộng cả về diện tích tự nhiên lẫn dân số. Nhiều bản có địa bàn đồi núi rộng, chia cắt, giao thông khó khăn, dân cư sinh sống phân tán, nhất là các bản ở các xã miền tây của tỉnh. “Quan điểm của tỉnh là bố trí nguồn lực địa phương để chi hỗ trợ thêm nhằm chia sẻ, động viên cho lực lượng cán bộ cơ sở hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, nghị quyết này sẽ tạo động lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ.