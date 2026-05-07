Đời sống Chức sắc tôn giáo Lâm Đồng đồng hành cùng người nghèo, người yếu thế Không chỉ là người hướng dẫn đời sống đức tin cho giáo dân, nhiều chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm tựa của người nghèo, người yếu thế thông qua những việc làm thiết thực, nhân văn.

Chị Thị Dya (đứng giữa) được Giáo xứ Quảng Trực đồng hành, hỗ trợ vươn lên thoát nghèo

Lan tỏa yêu thương từ những việc làm thiết thực

Gia đình chị Thị Dya, trú bon Bu Sóp, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) đã thoát nghèo được 2 năm. Đây là thành quả của sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp và chính nghị lực vươn lên của người phụ nữ M’nông này.

13 năm trước, chồng chị Thị Dya đột ngột qua đời khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, thiếu thốn. Một mình gánh vác trách nhiệm nuôi các con, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn, cuộc sống của mẹ con chị quanh quẩn với những ngày làm thuê, thu nhập bấp bênh. Có thời điểm, bữa no bữa đói, chị từng nghĩ sẽ rất khó để thoát nghèo.

Thế nhưng, nhờ những chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo, cùng với sự quan tâm, đồng hành của các linh mục tại Giáo xứ Quảng Trực, chị Thị Dya đã có thêm động lực để từng bước vượt qua khó khăn. Đến nay, không chỉ thoát khỏi hộ nghèo của xã, các con chị Thị Dya đều được đến trường đầy đủ.

“ Đồng cảm hoàn cảnh gia đình tôi, các linh mục tại nhà thờ thường xuyên động viên, khích lệ tôi giữ vững niềm tin. Đặc biệt, thời gian qua, cha Trực (Linh mục Trần Thanh Trực -PV) đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ chúng tôi phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Chị Thị Dya, trú bon Bu Sóp, xã Quảng Trực

Với chị Thị Dya và nhiều giáo dân Giáo xứ Quảng Trực, hình ảnh Linh mục Trần Thanh Trực luôn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nguồn lực xã hội, sự đồng hành của Linh mục Trần Thanh Trực đã giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của xã vùng biên Quảng Trực.

Linh mục Trần Thanh Trực cho biết, trách nhiệm của ông là đồng hành cùng những người có hoàn cảnh khó khăn

Trách nhiệm trong công tác mục vụ, Linh mục Trần Thanh Trực cho rằng, bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần cho giáo dân, ông còn đồng hành cùng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông cho biết, hằng năm, giáo xứ đều vận động giáo dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương chung tay đóng góp để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Những phần quà, suất học bổng, hỗ trợ khám, chữa bệnh, sửa chữa nhà ở hay giúp đỡ sinh kế; tuy giá trị không quá lớn nhưng đã tiếp thêm niềm tin, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn.

“ Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là trao đi sự hỗ trợ trước mắt mà còn giúp bà con có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Khi cộng đồng biết yêu thương, chia sẻ thì không ai bị bỏ lại phía sau. Linh mục Trần Thanh Trực

Đặc biệt, với những hộ nghèo, cận nghèo, giáo xứ luôn quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh để có hình thức hỗ trợ phù hợp, từ việc giúp cây, con giống đến tạo điều kiện cho con em tiếp tục đến trường.

Điển hình, ngay trong dịp hè, Linh mục Trần Thanh Trực đã tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn theo học. Mục tiêu duy nhất là để các em không vì hoàn cảnh, không vì thiếu điều kiện đi học thêm mà mặc cảm, bỏ học.

Lớp dạy tiếng Anh miễn phí đang được Giáo xứ Quảng Trực tổ chức dành cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Chung tay vì một cộng đồng nhân ái

Không chỉ Giáo xứ Quảng Trực, nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế. Thông qua những việc làm thiết thực, các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao tặng quà tết tới các hoàn cảnh khó khăn của xã Tuy Đức

Điển hình là sau trận lũ lụt lịch sử xảy ra cuối năm 2025 tại các tỉnh miền Trung, với tinh thần “nhập thế cứu đời”, nhiều tăng ni, phật tử đã không quản khó khăn, nhanh chóng có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Những bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm, thuốc men và các phần quà cứu trợ được trao tận tay các hộ dân trong lúc hoạn nạn, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần từ bi, bác ái của Phật giáo mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tăng ni, phật tử đối với cộng đồng.

Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Lâm Đồng kết hợp cùng chính quyền địa phương, nhà tài trợ, tổ chức lễ khánh thành cầu dân sinh tại thôn Quảng Chánh, xã Kiến Đức

Đặc biệt, những năm qua, sự tham gia của Phật giáo vào các hoạt động an sinh xã hội ngày càng sâu rộng với nhiều hình thức và thu hút được cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh các bếp ăn từ thiện, chăm lo tết cho các hoàn cảnh khó khăn, nhiều cơ sở Phật giáo còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng nhà mới cho hộ nghèo, làm cầu dân sinh, xây dựng công trình nước sinh hoạt… Những nghĩa cử ấy đã lan tỏa giá trị nhân văn, thu hút sự chung tay của đông đảo người dân và các nhà hảo tâm.

Những năm qua, sự tham gia của Phật giáo vào các hoạt động an sinh xã hội ngày càng sâu rộng với nhiều hình thức

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì chùa Pháp Hoa (phường Bắc Gia Nghĩa) cho biết, các cơ sở Phật giáo đứng chân trên địa bàn tỉnh thường xuyên vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương nơi cư trú, nhất là công tác thiện nguyện.

“ Hoạt động bác ái không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho người nghèo mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đánh giá về vai trò của các tôn giáo trong lan tỏa những giá trị nhân ái, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đồng bào các tôn giáo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia với những người gặp khó khăn, hoạn nạn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

“Các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân tôn giáo cũng tích cực tham gia xây dựng chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mối quan hệ gắn bó giữa đạo và đời ngày càng bền chặt, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương”, đồng chí Hà Thị Hạnh nhấn mạnh.