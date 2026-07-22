An ninh trật tự Chung sức giữ bình yên ở xã Tân Hải Từ việc phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự đến quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, xã Tân Hải đang từng bước xây dựng môi trường sống bình yên, an toàn cho cộng đồng.

Công an xã Tân Hải tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định về hành lang an toàn đường bộ

Phát huy sức mạnh Nhân dân

Sở hữu hơn 8 km bờ biển cùng sông Phan, cửa biển Ba Đăng và Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, du lịch. Đi cùng với tiềm năng đó là yêu cầu giữ vững an ninh trật tự, nhất là phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Trung tá Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Công an xã Tân Hải cho biết: “Địa bàn xã Tân Hải có những đặc thù riêng, nhất là địa bàn ven biển, dân cư phân bố rộng, đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp và lao động biển. Bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Vì vậy, Công an xã luôn xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, phải dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững ổn định địa bàn”.

Với phương châm “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Công an xã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đăng tải 191 bài viết tuyên truyền trên các trang fanpage, nhóm zalo, thu hút hơn 684.000 lượt xem và trên 27.000 lượt tương tác. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, người có uy tín và chức sắc tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Song song đó, Công an xã tham mưu củng cố, duy trì hiệu quả 19 mô hình tự quản về an ninh trật tự và xây dựng thêm 2 mô hình mới phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, mô hình “Nhân dân xã Tân Hải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về khai thác hải sản (IUU)” đã phát huy vai trò của ngư dân trong chấp hành pháp luật, góp phần cùng lực lượng chức năng quản lý địa bàn, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm.

Công an xã Tân Hải tăng cường kiểm tra lưu trú góp phần phòng chống tệ nạn ma túy

Đồng thời, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Công an xã Tân Hải quyết tâm thực hiện phong trào ba nhất: kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất”. Nhờ đó, qua đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Tân Hải đạt 94/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Điểm nhấn trong công tác phòng, chống ma túy của xã là việc tham mưu xây dựng và đưa vào hoạt động Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng đặt tại Trạm Y tế xã. Cơ sở thực hiện đầy đủ các dịch vụ từ tiếp nhận, hỗ trợ cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, giáo dục hành vi đến định hướng học nghề, tạo điều kiện giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đã có 5 trường hợp đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.

Công an xã Tân Hải gặp gỡ, tranh thủ sự đóng góp của các chức sắc có uy tín trong cộng đồng tôn giáo chung tay bảo vệ an ninh, trật tự

Cùng với đó, Công an xã tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về ma túy. Trong 6 tháng, Công an xã đã phát hiện, xử lý 7 vụ với 10 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ quản lý 64 đối tượng và đưa 3 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Những kết quả này góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển của xã.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, thời gian tới, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm, Công an xã Tân Hải tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao chất lượng các mô hình tự quản; quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giữ vững bình yên trên địa bàn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã Tân Hải.