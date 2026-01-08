An sinh - Cuộc sống Chung sức vun bồi khối đại đoàn kết Trong dòng chảy của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào các tôn giáo tại Lâm Đồng đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bằng nhiều việc làm thiết thực hướng về cộng đồng. Qua đó, các tổ chức tôn giáo ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao tặng các phần quà cho người dân xã Cát Tiên. Ảnh: Hoàng Sa

Quan tâm đến người yếu thế

Hiện nay, toàn tỉnh có 312 cơ sở tín ngưỡng, 1.151 cơ sở tôn giáo, hơn 1,6 triệu tín đồ, chiếm trên 41% dân số cùng đội ngũ hơn 3.300 chức sắc và 6.300 chức việc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, đây còn là nguồn lực xã hội quan trọng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh, từ thiện và phát triển cộng đồng.

Tại xã D'ran, tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm gần gũi, thiết thực. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã D'ran Mai Linh Sơn, nhiều năm qua, các giáo xứ, dòng tu, đan viện trên địa bàn luôn đồng hành với Mặt trận trong chăm lo người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp lễ, tết hay khi xảy ra thiên tai, các cơ sở tôn giáo đều chủ động huy động nguồn lực để hỗ trợ người dân.

Riêng dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã đã trao hơn 870 phần quà với tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các tổ chức tôn giáo còn tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Song song đó, nhiều cơ sở tôn giáo còn quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ thông qua các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên. “MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy những giá trị tốt đẹp, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nghĩa tình”, ông Sơn chia sẻ.

Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động văn hóa

Đoàn kết là nền tảng của ổn định

Ở góc nhìn rộng hơn, Linh mục Hoàng Văn Chính - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Theo linh mục, trong bối cảnh hiện nay, đời sống cộng đồng không còn giới hạn trong phạm vi của từng tôn giáo mà gắn chặt với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, mỗi người có đạo đều cần phát huy trách nhiệm công dân, tích cực đóng góp cho cộng đồng và chung tay xây dựng quê hương.

Từ thực tiễn tại Lâm Đồng, đồng bào Công giáo nhiều năm qua luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chăm lo người nghèo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. “Khi tinh thần đoàn kết được vun đắp từ những hành động cụ thể của mỗi người dân thì đó sẽ trở thành động lực quan trọng để xây dựng một xã hội ổn định, nhân văn và phát triển bền vững”, Linh mục Hoàng Văn Chính nói.

Sự gắn bó giữa các tôn giáo với cộng đồng còn được thể hiện qua việc tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 293 chức sắc, chức việc và tín đồ trúng cử, trong đó có 2 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 287 đại biểu HĐND cấp xã. Đây là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của đồng bào các tôn giáo trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương.

Từ những phần quà nghĩa tình, những căn nhà được sửa chữa, những hoạt động khuyến học đến sự chung tay xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, đồng bào các tôn giáo đang góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những việc làm thiết thực. Những giá trị nhân văn ấy tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực quan trọng để Lâm Đồng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững.