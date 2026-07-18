Giáo dục - Đào tạo Chung tay giữ mùa hè an toàn cho trẻ Sau vụ việc khiến 5 học sinh tử vong tại xã Nâm Nung, ngành giáo dục, tổ chức Đoàn và các địa phương trong tỉnh đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa đuối nước với mục tiêu cao nhất bảo vệ an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Đoàn Thanh niên và Công an xã Nghị Đức lắp đặt biển cảnh báo phòng đuối nước

Giữ mùa hè bình yên cho trẻ

Tại xã Nghị Đức, những ngày đầu tháng 7, Đoàn Thanh niên và Công an xã đã đồng loạt khảo sát các điểm nước sâu, khu vực thường có trẻ em đến vui chơi để lắp đặt biển cảnh báo “Khu vực nước sâu nguy hiểm”. Song song với đó là các đợt tuần tra thường xuyên tại sông, suối, ao hồ. Không ít lần, lực lượng chức năng phát hiện những nhóm học sinh rủ nhau xuống tắm khi không có người lớn đi cùng. Các em được đưa lên bờ, nhắc nhở và hướng dẫn cách nhận biết những khu vực nguy hiểm.

Anh Mai Xuân Giang - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghị Đức chia sẻ: “Chúng tôi coi mỗi tấm biển cảnh báo là một lời nhắc nhở thường trực. Cùng với đó là tuyên truyền, tuần tra và vận động phụ huynh quan tâm quản lý con em trong dịp hè. Khi nhiều giải pháp cùng được thực hiện thì hiệu quả phòng ngừa sẽ cao hơn”.

Những chiếc lốp xe cũ sau khi được sơn sửa trở thành biển cảnh báo phòng, chống đuối nước.

Nếu ở Nghị Đức, những tấm biển cảnh báo được dựng lên tại các điểm nguy hiểm thì ở xã Sông Lũy, công tác phòng, chống đuối nước được bắt đầu từ những buổi học kỹ năng. Ngay trước kỳ nghỉ hè, Hội đồng Đội xã phối hợp với các liên đội trường học tổ chức tuyên truyền cho học sinh ngay tại trường. Những bài học không còn là những lời căn dặn khô cứng mà được minh họa bằng các tình huống thực tế. Các em được hướng dẫn cách mặc áo phao đúng quy cách, nhận biết dòng nước xoáy, xử lý khi phát hiện người gặp nạn và đặc biệt là ghi nhớ nguyên tắc không tự ý cứu người khi chưa được trang bị kỹ năng, thay vào đó phải nhanh chóng tìm người lớn hỗ trợ.

Anh Nguyễn Mạnh Tường Huy - Bí thư Đoàn xã Sông Lũy, cho biết, địa phương có sông Lũy chảy qua nên nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu. Vì vậy, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi. Đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý học sinh trong dịp hè và tổ chức nhiều sân chơi an toàn để các em có môi trường vui chơi, sinh hoạt lành mạnh.

Hội đồng Đội xã Sông Lũy phối hợp với các liên đội trường học tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh

Khi cộng đồng cùng chung tay

Không chỉ ở 2 địa phương này, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đang phát động các tổ chức Đoàn đồng loạt rà soát những khu vực có nguy cơ cao để triển khai mô hình Biển cảnh báo phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích. Điểm mới của mô hình là nhiều biển báo được làm từ lốp xe tái chế trong công trình “Hành trình thứ hai của lốp xe - Biển báo phòng chống đuối nước”. Những chiếc lốp xe cũ sau khi được sơn sửa trở thành biển cảnh báo nổi bật, vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Cùng với biển báo, nhiều điểm còn được huy động xã hội hóa để trang bị áo phao, dây cứu sinh, sào cứu hộ và tổ chức các lớp kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Sau vụ đuối nước thương tâm tại xã Nâm Nung, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng yêu cầu toàn ngành tăng cường các giải pháp phòng, chống đuối nước. Ngành giáo dục nhấn mạnh, việc bảo vệ học sinh trong dịp hè không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các đoàn thể. Các trường tiếp tục duy trì kết nối với phụ huynh, thường xuyên nhắc nhở quản lý con em, không để trẻ tự ý đến sông, suối, ao, hồ; đồng thời khuyến khích học bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Thực tế cho thấy, không một lực lượng nào có thể ngăn chặn tai nạn đuối nước nếu hành động đơn lẻ. Chỉ khi gia đình, nhà trường, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng chung tay, những giải pháp từ tuyên truyền, cảnh báo đến dạy bơi, trang bị kỹ năng mới thực sự kết nối thành một “lá chắn” vững chắc bảo vệ trẻ em.