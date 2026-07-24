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    Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông

    Linh Thư 24/07/2026 16:28

    Ngày 24/7, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tổ chức Bữa cơm Công đoàn năm 2026 chào mừng Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).

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    Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tổ chức Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” năm 2026

    Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” thu hút sự tham gia của khoảng 400 đoàn viên, viên chức và người lao động Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

    Tổ chức công đoàn, lãnh đạo đơn vị, các đoàn viên không chỉ cùng nhau thưởng thức bữa cơm thân mật, chia sẻ những câu chuyện trong công việc và cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, trách nhiệm và đồng hành trong tập thể bệnh viện.

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    Bác sĩ H'Vinh Niê, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông phát biểu tại chương trình

    Bác sĩ H'Vinh Niê, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cho biết, thông qua chương trình, công đoàn mong muốn xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; đồng thời, thu hút, phát triển đoàn viên và triển khai nhiều chương trình phúc lợi thiết thực dành cho người lao động.

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    Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông trao quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn cho các viên chức và người lao động mới

    Qua đó tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Chia sẻ - Đồng hành - Phát triển”, góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

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    Tặng quà cho đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông

    Dịp này, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn cho các viên chức và người lao động mới.

    Linh Thư Linh Thư

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        Thời sự Lâm Đồng
        Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông
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