Tiết mục đặc sắc trong chương trình chính luận nghệ thuật "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn". Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Ban tổ chức, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hi sinh anh dũng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính.

Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần xây dựng nền tảng tinh thần cho sự phát triển quốc gia trong tương lai.

Chương trình "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị chủ trì tổ chức, nhằm tuyên truyền và cổ vũ những nỗ lực của các lực lượng đang tham gia chiến dịch "500 ngày đêm", nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiết mục đặc sắc trong chương trình chính luận nghệ thuật "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn". Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chương trình cũng cập nhật những thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nhìn lại xuất phát điểm của chiến dịch "500 ngày đêm", các sự kiện tiêu biểu thời gian qua, đặc biệt là những điểm mới về quy trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những thành tựu mới trong công nghệ giám định ADN… mang lại niềm hi vọng lớn cho các gia đình và thân nhân liệt sĩ đang chờ đợi thông tin hơn nửa thế kỷ qua.

Chương trình là sự kiện ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa tinh thần của "Chiến dịch 500 ngày đêm" (triển khai từ 15/3/2026 - 27/7/2027) nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là dịp để tôn vinh những nỗ lực của các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các cựu chiến binh và gia đình trong hành trình đầy xúc động đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.