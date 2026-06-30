Đời sống Chương trình mục tiêu quốc gia - Động lực phát triển vùng dân tộc thiểu số Những con đường mới, những ngôi nhà kiên cố và những mô hình kinh tế ổn định là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại tỉnh Lâm Đồng.

Những con đường mới, những ngôi nhà kiên cố và những mô hình kinh tế ổn định là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình ông K'Đôi tiếp phóng viên trong căn nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ chương trình MTQG

Gần 3 năm trước, gia đình nhiều thế hệ của ông K’Đôi, ở thôn Lăng Kú, xã Di Linh cùng sinh sống trong căn nhà gỗ xuống cấp nghiêm trọng. Do là hộ nghèo nhiều năm liền, điều kiện kinh tế khó khăn khiến giấc mơ của ông về một căn nhà kiên cố rất xa vời.

Năm 2023, từ nguồn hỗ trợ của chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở. Kết hợp với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và phần kinh phí đối ứng của gia đình, một ngôi nhà mới đã được dựng lên, giúp gia đình ông ổn định cuộc sống.

Không riêng gia đình ông K’Đôi, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã Di Linh cũng đang được thụ hưởng các chính sách thiết thực từ chương trình MTQG.

Căn nhà được hỗ trợ xây dựng của gia đình bà Ka B'Rều, thôn Lăng Kú, xã Di Linh (căn nhà xây)

Nếu như nhà ở giúp người dân “an cư” thì việc hỗ trợ nước sinh hoạt lại góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày.

Gia đình bà Ka Nhẹo, ở thôn Di Linh Thượng 2 từng gặp không ít khó khăn trong việc tích trữ nước sinh hoạt. Dù đã có nhà ở ổn định nhưng điều kiện kinh tế hạn hẹp khiến gia đình chưa thể đầu tư hệ thống chứa nước bảo đảm vệ sinh. Cuối năm 2025, gia đình bà được hỗ trợ bồn chứa nước sạch từ chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Gia đình bà Ka Nhẹo được hỗ trợ bồn nước từ chương trình MTQG Niềm vui của bà Ka Nhẹo khi việc tích trữ và sử dụng nước sinh hoạt trở nên thuận lợi

“ “Từ khi được hỗ trợ bồn nước này, việc tích trữ và sử dụng nước thuận tiện lắm. Bây giờ, nước sinh hoạt bảo đảm, gia đình tôi rất vui. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ”. Bà Ka Nhẹo, thôn Di Linh Thượng 2, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Di Linh vẫn còn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai và giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG. Tuy nhiên, với quyết tâm nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, địa phương đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các nội dung của chương trình, trong đó ưu tiên hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nhiều hộ đồng bào DTTS xã Di Linh được hỗ trợ xây dựng nhà ở, bồn chứa nước từ chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi

Theo bà Trần Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Di Linh: “Việc triển khai chương trình MTQG Phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi tại địa phương bảo đảm đúng đối tượng, công khai và kịp thời. Thông qua chương trình, nhiều hộ dân đã được hỗ trợ các điều kiện thiết yếu để ổn định cuộc sống”.

Đồng bào DTTS xã Di Linh được chăm sóc sức khỏe từ chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi

Hiện tại, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng đã và đang được các chương trình MTQG hỗ trợ nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ đồng bào DTTS.

Các chương trình MTQG đang trở thành động lực quan trọng giúp đồng bào DTTS tự tin phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no

Mô hình nuôi dê kết hợp sản xuất nông nghiệp đang tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Quảng Khê Cán bộ địa phương thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ sinh kế

Gia đình chị H’Hồng, ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê từng là hộ nghèo nhiều năm liền. Đông con, ít vốn sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy nên cái nghèo cứ đeo bám. Bước ngoặt đến khi gia đình chị được địa phương hỗ trợ mô hình nuôi dê sinh sản từ nguồn vốn chương trình MTQG.

Chị H'Hồng chia sẻ niềm vui khi đàn dê sinh sản tốt, góp phần giúp gia đình từng bước thoát nghèo

Không chỉ được trao con giống, chị còn được hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc và phòng bệnh cho đàn dê. Nhờ tận dụng nguồn cỏ tự nhiên, lá cây sẵn có quanh nhà, sau gần 2 năm chăm sóc, đàn dê phát triển ổn định. Đến nay, gia đình chị đã bán được nhiều con dê thịt, tạo nguồn thu nhập đáng kể, đồng thời duy trì đàn từ 5 đến 7 con để tiếp tục nhân giống.

“ “Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ dê giống cho gia đình tôi. Nguồn hỗ trợ là động lực để gia đình tôi vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định hơn”. Chị H’Hồng, bon Phi Mur, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng

Cũng từ nguồn trợ lực của chương trình MTQG, chị H’Liêm, ở bon Ka Nur, xã Quảng Khê đã phát triển thành công mô hình trồng dâu, nuôi tằm. Đặc biệt, từ mô hình này, chị đã tích lũy vốn để tiếp tục đầu tư nuôi dê sinh sản, kết hợp chăm sóc cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị mang lại nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm.

Chị H’Liêm cho biết: “Nhờ được hỗ trợ, hướng dẫn phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm nên mình có nền tảng để phát triển thêm các mô hình kinh tế khác. Sự bổ trợ của các mô hình giúp mình có nguồn thu ổn định hơn trước rất nhiều”.

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, gia đình chị H'Liêm đã xây dựng được mô hình kinh tế đa cây, đa con, cho thu nhập ổn định Chị H'Liêm giúp nhiều chị em phụ nữ DTTS phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống

Từ những “chiếc cần câu” ban đầu, nhiều hộ gia đình ở xã Quảng Khê đã có thêm cơ hội đổi thay cuộc sống. Không chỉ là hỗ trợ trước mắt, những mô hình sinh kế phù hợp đang trở thành nền tảng để đồng bào DTTS tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống.

Không chỉ tập trung hỗ trợ từng hộ dân, các chương trình MTQG còn góp phần thay đổi diện mạo nhiều địa phương thông qua đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội.

Các chương trình MTQG tạo động lực để xã Đồng Kho ngày càng phát triển

Đường về làng Chăm ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng ngày càng khang trang, đổi mới Nhiều tuyến đường liên thôn, nội đồng ở xã Tà Năng được kiên cố hóa nhờ nguồn vốn chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Tại xã Bắc Bình, địa phương có hơn 32% dân số là đồng bào DTTS, việc triển khai các chương trình MTQG được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển địa phương.

Thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình khang trang ngày mới

Tuyến đường chính thôn Hàm Cần 2, xã Hàm Thạnh khang trang, sạch, đẹp

Năm 2025, tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn đạt hơn 6,8 tỷ đồng. Trong đó, chương trình Xây dựng nông thôn mới được bố trí hơn 5,29 tỷ đồng; chương trình Giảm nghèo bền vững hơn 412 triệu đồng; chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi hơn 1,1 tỷ đồng. Các nguồn vốn được tập trung đầu tư cho giao thông, thủy lợi, các công trình văn hóa, hỗ trợ sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, giúp người dân nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, chủ động tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới khang trang và hiện đại.

Xã Đông Giang thường xuyên họp dân để triển khai các chương trình MTQG

Cũng như xã Bắc Bình, xã Đông Giang đang tận dụng hiệu quả các nguồn lực chương trình MTQG để phát triển toàn diện hạ tầng vùng đồng bào DTTS. Từ đây, nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất hay các thiết chế văn hóa được xây dựng mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hiện tại, xã Đông Giang đạt 7/10 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Diện mạo xã nông thôn mới Đông Giang ngày càng phát triển

Đặc biệt, việc chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét. Những tuyến đường được nâng cấp không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển vùng đồng bào DTTS, năm 2026, xã Đông Giang đề xuất nhu cầu vốn hơn 43 tỷ đồng để đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa và hạ tầng số.

Theo ông Lê Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang, việc hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các khu vực và tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS tại địa phương.

Trên khắp các buôn, bon của tỉnh Lâm Đồng, hiệu quả của các chương trình MTQG đang hiện hữu ngày càng rõ nét. Điều đó không chỉ được thể hiện qua tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập người dân được nâng cao, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện hay diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, mà còn được cảm nhận qua niềm tin và sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đây là động lực quan trọng để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng vùng đồng bào DTTS ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nội dung và ảnh: Thùy Giang - Hồ Mai - Long Thiệu

Trình bày: Hoàng Anh