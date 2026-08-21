Chính trị Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" với nhiều nội dung ấn tượng đặc sắc Tối 20/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026), Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026) và 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình". (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tham dự Chương trình.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh...; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, các Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" được thực hiện trong thời điểm hết sức ý nghĩa, khi cả nước đang hân hoan, tự hào kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9, Quốc hội đang tiến hành Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, mà còn khẳng định hành trình của Nhà nước Việt Nam từ ngày độc lập đến dựng xây nền dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng; đồng thời, góp phần tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình". (Ảnh: TTXVN)

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận, Chương trình tái hiện hành trình từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước lãnh đạo Cách mạng, đến mùa Thu lịch sử năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I đến hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển.

Từ Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Chương trình khắc họa sự tiếp nối của tư tưởng "lấy dân làm gốc", làm nổi bật vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân, kiến tạo thể chế và đồng hành cùng đất nước trong mỗi chặng đường phát triển.

Ban Tổ chức cho biết: Chương trình gồm 3 chương. Chương I - Bác đã về đây, Tổ quốc ơi. Mùa xuân 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Từ Pác Bó đến Tân Trào, từ sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến Quốc dân Đại hội, ngọn lửa yêu nước được hun đúc thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ vàng, cả dân tộc cùng tạo nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

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Cao trào là thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hình ảnh hiện diện của các nhân chứng lịch sử trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối ký ức thiêng liêng của dân tộc với ngày nay.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình". (Ảnh: TTXVN)

Chương II - Lời Bác vang vọng núi sông. Từ nền độc lập vừa giành được, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình xây dựng một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 khai sinh Quốc hội khóa I, mở ra nền dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, nơi quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định bằng lá phiếu. Nhưng nền độc lập non trẻ nhanh chóng phải đối mặt với những thử thách sinh tử khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành sức mạnh tinh thần quy tụ toàn dân tộc vượt qua gian khổ, bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước.

Khép lại chương II là thời khắc cả dân tộc tiễn biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh trong niềm tiếc thương vô hạn. Bác đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng của Người về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất vẫn tiếp tục soi đường, trở thành di sản tinh thần vô giá cho các thế hệ mai sau.

Chương III: Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim. Từ ánh nắng Ba Đình của mùa Thu năm 1945, hành trình dựng xây đất nước tiếp tục được viết nên bằng ý chí đổi mới và khát vọng phát triển. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Quốc hội qua các thời kỳ không ngừng hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đưa đất nước vượt qua khó khăn, bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ.

Từ Quốc hội khóa I đến Quốc hội khóa XVI là hành trình 80 năm kế thừa và phát triển, luôn đồng hành cùng dân tộc trong những quyết sách trọng đại vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Khép lại chương trình, "Nắng Ba Đình" không chỉ là ánh nắng của mùa Thu lịch sử, mà đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của trí tuệ và khát vọng Việt Nam - nguồn ánh sáng tiếp tục lan tỏa, thắp sáng triệu trái tim trên hành trình xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Với các ca khúcđi cùng năm tháng, như: Đất nước lời ru, Lá cờ Đảng, Chiến sĩ Việt Nam, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bác Hồ một tình yêu bao la, Bài ca đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Tự nguyện, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Bão nổi lên rồi, Giải phóng miền Nam, Vào lăng viếng Bác, Bài ca xây dựng, Việt Nam tinh hoa...; các hoạt cảnh "Từ Tân Trào đến Nắng Ba Đình", "Lời Tuyên ngôn Độc lập"... được trình diễn bởi các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, như: Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, Anh Thơ, Đào Tố Loan, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Nhật Thủy, Ca nương Kiều Anh...