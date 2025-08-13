Kinh tế Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Nam Hà Lâm Hà Thời gian qua, xã Nam Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã từng bước đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất trên các loại cây trồng chính như: cà phê, rau, hoa... Vì vậy, đến nay đời sống của bà con trong xã đã có nhiều đổi thay, thu nhập của người dân ổn định.

Khởi nghiệp từ cây sachi

Theo chị La O Thị Xiết, năm 2017, chồng chị - người đồng sáng lập Công ty TNHH Sachi Sao Vàng tâm sự muốn thay đổi cách thức làm ăn, trồng cây gì, nuôi con gì để có thêm nguồn thu nhập. Và tình cờ trong một lần được bạn bè giới thiệu về loại cây trồng sachi, vợ chồng chị mang cây giống về trồng thử nghiệm.

“Dần sau này, khi tìm hiểu khí hậu và thổ nhưỡng ở vùng đất Lâm Đồng, đặc biệt là ở Nam Hà Lâm Hà phù hợp để trồng sachi nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai vợ chồng tôi quyết định vay mượn và thêm nguồn vốn tự có để trồng thử nghiệm cây sachi. Năm 2017, vợ chồng chị bắt tay vào làm với hơn 4 sào cà phê được phá bỏ và chuyển hoàn toàn qua trồng sachi” - chị Xiết nói.

Cây sachi - hướng đi mới của bà con địa phương giúp tăng thu nhập

“Hiện vợ chồng chị đang sử dụng 1 nhà xưởng với diện tích hơn 150m2, bao gồm các trang thiết bị như: máy ép dầu, máy sấy, máy chà hạt, máy hút chân không. Ngoài thu mua các sản phẩm thô, chị còn chọn lọc loại sachi chất lượng của nhà trồng để chế biến thành phẩm từ hạt sachi. Hiện, sản phẩm của chị có sachi Tỏi Ớt, Sachi Nước Cốt Dừa, Sachi Cà Phê - Ca Cao và đặc biệt chế biến tinh dầu sachi mang lại nguồn dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng từ sản phẩm hạt sachi” - chị Xiết chia sẻ thêm.

Với những hiệu quả và công dụng của hạt sachi mang lại, sau 3 năm chính thức xây dựng thương hiệu và làm thành phẩm từ sachi, số lượng hàng tiêu thụ của chị Xiết tăng trưởng đáng kể theo từng năm.

Thu nhập bình quân đầu người tăng

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Hà Lâm Hà cho biết, thời gian qua, địa phương đã quan tâm hướng dẫn, vận động người dân chuyển đổi các giống cây trồng mới mang lại năng suất cao, chất lượng. Đồng thời, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi.

Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chất lượng cao trên toàn xã hiện nay khoảng 90,2 ha, chiếm 0,3% diện tích đất canh tác, tăng 45 ha so với cùng kỳ năm 2020.

Theo UBND xã Nam Hà Lâm Hà, thông qua các dự án Nhà nước hỗ trợ đầu tư, nông dân đối ứng nguồn vốn để xây dựng nhà kính, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, mua cây giống chất lượng cao và các vật tư nông nghiệp khác. Đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 3.358,6 ha cây cà phê, 243 ha cây dâu tằm, 1,5 ha chè, 61 ha cây ăn quả, 30,7 ha cây tiêu, 56 ha mắc ca chủ yếu trồng xen canh cây cà phê; 90,2 ha trồng rau, hoa công nghệ cao và 25,6 ha trồng lúa.

Chủ tịch UBND xã Nam Hà Lâm Hà khẳng định: “Năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi ngày càng được tăng cao và thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người, năm 2024 đạt 67 triệu đồng/người. Qua 4 năm, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng 12,4 triệu đồng (22,71%)”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhung, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ theo quy hoạch. Thiết lập và quản lý mã số vùng trồng với các cây trồng chủ lực của xã. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 10 - 11%.