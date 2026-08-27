Chuyển đổi số Chuyển đổi số đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng Chuyển đổi số (CĐS) đang từng bước tạo nên những thay đổi trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh. Từ số hóa tư liệu, hiện vật đến ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá… nhằm đưa sản phẩm văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.

Du khách truy cập thông tin tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Thuận tiện cho du khách, hiệu quả trong quản lý

Giữa cái nắng hanh hao cuối hè, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau tìm về Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy. Từ khu vực đón khách, dòng người nhanh chóng di chuyển qua các khâu làm thủ tục, không còn cảnh chen chúc, chờ đợi lâu để mua vé. Chỉ với vài thao tác thanh toán, vé điện tử được gửi đến du khách, mở đầu cho hành trình khám phá ngôi tháp cổ giữa không gian văn hóa Chăm đặc sắc.

Ông Trần Đức Dũng, phụ trách Ban Quản lý Di tích tháp Pô Sah Inư cho biết: “Việc đưa hệ thống bán vé điện tử vào hoạt động tại điểm tham quan đang tạo thêm thuận lợi cho cả du khách và công tác quản lý di tích. Với quy trình thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, thời gian chờ đợi được rút ngắn, nhất là trong những thời điểm lượng khách tăng cao vào ngày cuối tuần và dịp lễ 2/9 sắp tới”. Dù mới đưa vào hoạt động trong khoảng 1 tháng, nhưng các đoàn khách khi đến tham quan đều bày tỏ sự hài lòng.

Khách tham quan triển lãm tranh trên đường lên tháp Pô Sah Inư

Cách làm này cũng đang được thực hiện tại Nhà trưng bày chính Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Đây có thể xem là bước chuyển quan trọng từ cách quản lý dựa nhiều vào ghi chép thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

Chuyển đổi số để văn hóa gần hơn với công chúng

CĐS không chỉ được xác định là giải pháp hỗ trợ công tác quản lý mà đang từng bước trở thành phương thức để đổi mới hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL). Hiện hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu, quản lý bạn đọc, tra cứu thông tin và phục vụ người sử dụng. Công tác số hóa tập trung các tài liệu địa chí, lịch sử, văn hóa Lâm Đồng có giá trị cao.

Còn tại Bảo tàng tỉnh, tính đến tháng 8/2026, đơn vị đã xây dựng nội dung, bổ sung hơn 500 mã QR Code giới thiệu hiện vật tại các cơ sở và di tích do Bảo tàng tỉnh quản lý; 20 mã QR Code thuyết minh tự động. Đồng thời, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng. Đến nay, có gần 6.000 hiện vật, thông tin hiện vật được số hóa, cập nhật vào phần mềm của đơn vị…

Bảng thông tin du lịch tại điểm tham quan thuận tiện cho du khách quét mã QR tìm kiếm thông tin

Định hướng này cho thấy CĐS trong lĩnh vực VHTTDL đang được đặt trong yêu cầu rộng hơn. Theo ông Phan Sỹ Thống - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, hiện sở đang phối hợp với VNPT Lâm Đồng và Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện các trường dữ liệu không gian địa lý (GIS) thuộc lĩnh vực VHTTDL để phục vụ chuẩn hóa, tích hợp và đồng bộ dữ liệu vào dự án “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng” hạng mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc triển khai nhằm tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu; xây dựng các ứng dụng số trong lĩnh vực VHTTDL trong thời gian tới…