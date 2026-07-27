Kinh tế Chuyển động công nghiệp, dịch vụ ở Hàm Kiệm Đảng bộ xã Hàm Kiệm đã xác định phát triển theo cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Đến nay đã thấy những chuyển động nổi bật theo hướng đó.

Một góc xã Hàm Kiệm

1. Tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Hàm Kiệm có 2 dự án được kêu gọi thu hút đầu tư. Cụ thể, Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới - Hàm Kiệm (Khu vực 3) tại thôn Dân Hiệp với diện tích 259,9 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.810 tỷ đồng; Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới - Hàm Kiệm (Khu vực 4), thuộc khu vực giáp ranh tại xã Hàm Kiệm và phường Tiến Thành với diện tích 196,4 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.531 tỷ đồng. Cả 2 dự án trên đều được tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm khai thác tối ưu quỹ đất hai bên tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các xã khu vực phía Đông Nam nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Các lốc nhà ở xã hội đang được thi công phục vụ chỗ ở cho người lao động trong KCN Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm

Không phải ngẫu nhiên mà xã Hàm Kiệm được tỉnh chọn xây dựng các khu đô thị, dân cư. Trước hết, vì Hàm Kiệm nằm kề bên vùng lõi đô thị Phan Thiết cũ. Thêm nữa, trên địa bàn xã có Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II và càng về gần đây, các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy, tuyển lao động nhiều lên, nhất là sau khi các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vào hoạt động. Và sắp đến sẽ là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Thương mại dịch vụ ở Hàm Kiệm

Biểu hiện rõ nhất, trong tháng 5/2026, đã thu hút 1 dự án Đầu tư xây dựng Tuyến ống dẫn nước thô đến hàng rào KCN Hàm Kiệm II do Công ty Cổ phần đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, sẽ xây dựng một hệ thống cấp nước thô ổn định, lâu dài cho Nhà máy xử lý nước trong KCN với công suất thiết kế: 10.000 m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 25 tỷ đồng với thời gian triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị, vận hành thử và đưa dự án vào hoạt động từ quý I/2027 đến quý IV/2027.

2. Quyết định trên đã chấm dứt một thời gian dài lần lữa không thực hiện được của dự án cấp nước cho KCN, vì nhiều lý do xuất phát từ 1 chủ đầu tư khác. Theo chủ đầu tư hạ tầng KCN Hàm Kiệm II, đơn vị phải thực hiện dự án cung cấp nước sinh hoạt này song song với sử dụng nước từ Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, vì để bảo đảm chủ động cho KCN phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng nước trong KCN cũng đang tăng cao. Ví dụ gần nhất như dự án Neotek mới đi vào hoạt động trong tháng 5/2026, đã tuyển hơn 250 công nhân và đang tuyển tiếp để đáp ứng nhu cầu khoảng 400 công nhân trong giai đoạn 1. Sắp tới, có thêm một số nhà máy nữa đi vào hoạt động nên nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng.

Dịch vụ mua bán ở xã Hàm Kiệm

Ở khía cạnh khác, người lao động đang tập trung về Hàm Kiệm nhiều, nhất là trong bối cảnh các lốc nhà ở xã hội trong KCN Hàm Kiệm II đang xây dựng. Theo kế hoạch, 306 căn nhà ở xã hội này sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Hiện chủ đầu tư đã nhận nhiều đơn đề nghị mua nhà và đơn vị đang thực hiện các thủ tục liên quan để bàn giao nhà cho người lao động tại KCN sớm nhất.

Trước tình hình này, người dân xã Hàm Kiệm, nhất là ở khu vực gần KCN cũng tranh thủ xây dựng thêm nhiều phòng trọ để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân. Việc kinh doanh buôn bán thêm xôm tụ, khi 6 tháng qua, xã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 730 trường hợp; trong đó, cấp mới 150 hồ sơ, cấp đổi 542 hồ sơ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lựa chọn Hàm Kiệm đầu tư. Việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Phát An Khang tại xã Hàm Kiệm của một công ty mới đây là một ví dụ. Công ty này đã có công văn đề nghị UBND xã Hàm Kiệm xem xét hướng dẫn trình tự, thủ tục cho thuê đất, thu tiền thuê đất để có cơ sở thực hiện các bước tiếp sau theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 6/6/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì trên địa bàn xã Hàm Kiệm có 1 phần diện tích thuộc dự án Khu công nghệ cao của tỉnh (diện tích thuộc xã khoảng 240 ha). Hiện nay, UBND xã đã cập nhật phần diện tích đất trên vào Quy hoạch chung của xã, bảo đảm về tính pháp lý trước khi UBND tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư.