Chuyên gia Paul Merson gạch tên Man City và MU khỏi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2026/27 Chuyên gia Sky Sports đánh giá Arsenal đang vượt trội hoàn toàn về chiều sâu đội hình, trong khi Manchester City và Manchester United đều lộ rõ nhiều điểm yếu.

Cuộc đua giành ngai vàng Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 vừa nhận được một nhận định đầy tính bất ngờ nhưng đầy sức nặng từ cựu danh thủ Paul Merson. Chia sẻ trên sóng Sky Sports, chuyên gia này khẳng định cả hai thế lực Manchester City và Manchester United đều không còn đủ năng lực để ngáng đường Arsenal trên hành trình xưng vương.

Arsenal và sự vượt trội từ chiều sâu đội hình

Trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy biến động, Arsenal đã nhanh chóng kích nổ những bản hợp đồng bom tấn như tiền vệ Bruno Guimaraes hay chân sút Christos Tzolis. Những sự bổ sung chất lượng này giúp Pháo thủ sở hữu một lực lượng dày dặn và đồng đều ở mọi tuyến.

Đánh giá về thế lực đương kim vô địch, Paul Merson nhận định: "Tôi không thấy bất kỳ ai đủ sức ngăn cản Arsenal, họ sẽ vô địch một cách khá dễ dàng. Họ gợi cho tôi nhớ về thời điểm Man City bắt đầu thống trị Ngoại hạng Anh với hai lựa chọn chất lượng ở mọi vị trí. Thời điểm hiện tại, đối thủ duy nhất có thể đánh bại Arsenal chỉ là chính bản thân họ."

Cuộc khủng hoảng hậu Pep Guardiola và lỗ hổng mang tên Rodri

Trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị chu đáo của Arsenal, Manchester City đang bước vào giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió dưới thời tân HLV Enzo Maresca. Việc chia tay HLV Pep Guardiola vốn đã để lại khoảng trống quá lớn, nhưng quyết định bán tiền vệ nhạc trưởng Rodri cho Barcelona mới thực sự là đòn đau đâm thấu vào cấu trúc chiến thuật của nửa xanh thành Manchester.

Man City dưới thời HLV Enzo Maresca đối mặt với nhiều hoài nghi sau khi chia tay các trụ cột.

Nhìn nhận về sự sa sút của nửa xanh thành Manchester, Merson tỏ ra hoài nghi: "Sau trận Siêu cúp Anh, tôi đã khẳng định Man City tuyệt đối không được bán Rodri, nhưng họ vẫn làm điều đó. Xuyên suốt 38 vòng đấu gian khổ, tôi không nghĩ Man City có thể duy trì sự ổn định để bắt kịp đẳng cấp của Arsenal."

Gánh nặng cúp châu Âu thử thách bản lĩnh Manchester United

Ở phía bên kia thành phố, Manchester United dù có những tín hiệu tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick – người đã tích lũy tới 39 điểm sau 17 trận ở mùa giải trước – vẫn không nhận được sự tin tưởng từ chuyên gia Sky Sports.

Nguyên nhân chính nằm ở việc chiều sâu đội hình của Quỷ đỏ khó lòng tải nổi lịch thi đấu khắc nghiệt khi phải trở lại đấu trường Champions League. Merson nhấn mạnh: "Đội hình của Man Utd quá mỏng. Khi phải căng sức tại đấu trường cúp châu Âu, nếu Bruno Fernandes dính chấn thương thì họ sẽ thực sự lâm nguy. Man Utd sẽ có những thăng trầm và còn quá sớm để xem họ là ứng viên vô địch."

Dự đoán thứ hạng Top 6 Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27

Dựa trên tình hình lực lượng và phong độ hiện tại của các đội bóng lớn, Paul Merson đã đưa ra bảng dự đoán thứ hạng cho top 6 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay: