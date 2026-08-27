Nông nghiệp - Nông thôn Chuyển lợi thế thành động lực xanh Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang chuyển đổi mạnh mẽ, phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị tài nguyên, môi trường bằng dữ liệu số trong cả nước.

Triển khai các quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất

Chuyển đổi xanh để nâng sức cạnh tranh

Qua 20 năm hoạt động tại thôn An Tĩnh, xã Hiệp Thạnh, chuỗi liên kết của doanh nghiệp với nhà nông đã hình thành hệ sinh thái sản xuất xanh gắn với chế biến, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu nông sản với tổng diện tích khoảng 600 ha.

Trong đó chuỗi đầu tư mở rộng quy mô và ứng dụng những giải pháp công nghệ cao từ nông trại đến nhà máy như: thu hồi phân tự động, hệ thống vi khí hậu nhà kính và tái sử dụng phụ phẩm sản xuất, chế biến làm phân hữu cơ. Đồng thời, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như: BRCGS, HACCP, SSOP, VietGAP và triển khai các quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Cùng với đó, chuỗi ứng dụng các phần mềm quản lý sản xuất, nhân sự, quản lý vùng trồng và hệ thống barcode truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, chuỗi cũng đã chủ động nguồn giống chất lượng cao thông qua công nghệ cấy mô, tăng tính chủ động trong sản xuất theo kế hoạch thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm...

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để chủ động nguồn giống cây trồng sạch bệnh, chất lượng cao

Ông Nguyễn Duy Đa - chủ doanh nghiệp liên kết cho biết: “Quy mô vùng nguyên liệu được đặt trong hệ thống chuỗi liên kết với yêu cầu kiểm soát chất lượng xanh, chuyển từ lợi thế về sản lượng sang lợi thế về chất lượng và giá trị. Doanh nghiệp hướng dẫn nhà nông quy trình canh tác, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thông qua nhật ký nông hộ, đồng thời ứng dụng truy xuất nguồn gốc và số hóa thông tin vùng trồng. Qua đó tạo sự đồng nhất về nguyên liệu đầu vào cho chế biến và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường sản phẩm đầu ra...”.

Kết quả thể hiện rõ ở hoạt động xuất khẩu nông sản xanh của chuỗi trong 1 năm vừa qua đạt 4.753 tấn sản phẩm chế biến, 782 tấn sản phẩm tươi, doanh thu đạt 360 tỷ đồng. Cơ cấu xuất khẩu chiếm 88% thị trường Nhật Bản; còn lại gồm các thị trường châu Âu, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Hiện tại, chuỗi đang sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời đáp ứng khoảng 30% lượng điện tiêu thụ của toàn nhà máy. Trong thời gian tới, chuỗi tiếp tục chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sinh khối như viên nén gỗ hoặc phụ phẩm nông nghiệp, tiết kiệm khoảng 30-35% chi phí trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản xanh.

Tạo sự đồng nhất nguyên liệu đầu vào cho chế biến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường sản phẩm đầu ra

Sản xuất thông minh

Thống kê đến hết quý II/2026, toàn tỉnh có hơn 153.000 ha diện tích sản xuất an toàn, bền vững theo tiêu chuẩn chứng nhận trong và ngoài nước. Mục tiêu đến năm 2030, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm trên 25% tổng diện tích canh tác, trong đó nông nghiệp thông minh và tuần hoàn đạt từ 3.000 ha trở lên.

Một trong những lợi thế đặc biệt của tỉnh với 1.082 cơ sở sản xuất giống theo công nghệ nuôi cấy mô, năng lực cung ứng hơn 2,1 tỷ cây giống/năm. Mục tiêu đến năm 2030, ngành nông nghiệp tỉnh tạo ra một chuỗi chuyển đổi rõ ràng, nghiên cứu đi vào sản xuất; dữ liệu đi vào quản trị; nguyên liệu trở thành chuỗi giá trị; công nghệ cảm biến, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, tài nguyên phụ phẩm nông nghiệp được tích hợp vào hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Vùng nguyên liệu rộng lớn sản xuất tuần hoàn trong chuỗi liên kết tại xã Hiệp Thạnh

Ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng nhận định: “Để vượt qua giới hạn của mô hình tăng trưởng dựa vào diện tích và sản lượng, giá trị mới của các vùng nông nghiệp trong tỉnh được đo bằng khả năng kiểm soát chất lượng, làm chủ công nghệ, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và phát triển thị trường. Khi đó, lợi thế nông nghiệp, tài nguyên và môi trường của tỉnh thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng xanh và bền vững…”.