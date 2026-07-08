Club America thắng San Diego, tạo dấu ấn tại Leagues Cup Club America đánh bại San Diego 3-1 tại Estadio Banorte, Mexico City, trong trận đấu thuộc vòng bảng Leagues Cup; kết quả khép lại màn so tài với phần thắng thuộc về đội chủ nhà và San Diego phải nhận thất bại.

Club America 3 - 1 San Diego Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Club America tiếp đón San Diego.

11' B. Rodriguez đưa Club America vượt lên Phút 11', B. Rodriguez lập công giúp Club America mở tỷ số 1-0 trước San Diego. Đội chủ nhà đang có lợi thế sớm trong thế trận vẫn khá cân bằng.

12' Club America sắc bén dù ít bóng Phút 12', San Diego nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45% - 55%, nhưng Club America mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn khi dẫn trước về dứt điểm 3 - 0, trong đó có 1 - 0 lần trúng đích. San Diego cầm bóng nhiều nhưng chưa tìm được khoảng trống trước hàng thủ đối phương.

24' San Diego cầm bóng, Club America hiệu quả Sau 24 phút, San Diego kiểm soát bóng nhiều hơn với 36% - 64%, nhưng Club America mới là đội tạo ra sức ép rõ nét hơn với 5 - 1 pha dứt điểm, trong đó trúng đích 2 - 0. Đội chủ nhà đang phòng ngự chắc và tận dụng tốt lợi thế dẫn 1 - 0.

30' C. McVey nhận thẻ vàng Phút 30, C. McVey bên phía San Diego nhận thẻ vàng khi Club America đang dẫn 1-0. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho hàng thủ San Diego trong phần còn lại của trận đấu.

33' E. Sanchez nhân đôi cách biệt cho Club America Phút 33', E. Sanchez lập công sau đường kiến tạo của B. Rodriguez, đưa Club America dẫn 2-0 trước San Diego. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể trong thế trận.

36' San Diego cầm bóng, Club America sắc bén Sau 36 phút, San Diego kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 39%-61% , nhưng Club America mới là đội hiệu quả khi dẫn 2-0 và vượt trội về dứt điểm 9-5 . Đội khách cầm bóng, còn Club America chủ động phòng ngự và chờ thời cơ.

45+2' I. Violante nới rộng cách biệt cho Club America Phút 45+2, I. Violante ghi bàn cho Club America sau đường kiến tạo của B. Rodriguez, đưa tỷ số lên 3-0. San Diego đối mặt với thử thách rất lớn khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' San Diego thay người đầu hiệp hai Phút 46', San Diego đưa I. Murphy vào sân thay I. Pilcher. Đây là điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh San Diego đang bị Club America dẫn sâu.

46' San Diego điều chỉnh ngay đầu hiệp hai Phút 46', San Diego đưa O. Verhoeven vào sân thay D. Thorhallsson. Trong thế bị dẫn 3-0, đội khách cần nhanh chóng tạo khác biệt sau giờ nghỉ.

48' Club America áp đảo về khả năng dứt điểm Bước sang phút 48', Club America vẫn cho thấy sự sắc bén dù San Diego cầm bóng nhiều hơn với 57%. Đội chủ nhà dẫn 3-0 và vượt trội ở khả năng tạo cơ hội, với 12-7 pha dứt điểm cùng 6-3 lần trúng đích.

59' Club America thay người ở phút 59 Phút 59', Club America đưa A. H. Gutierrez Torres vào sân thay Icaro. Đội bóng Mexico có sự điều chỉnh trong thế trận đang rất thuận lợi trước San Diego.

59' A. Cardenas vào sân thay H. Martin Phút 59', Club America thay người: A. Cardenas vào sân thay H. Martin. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Club America đang dẫn 3-0.

60' San Diego thay người ở phút 60 Phút 60, D. Vazquez vào sân thay A. Dreyer bên phía San Diego, trong bối cảnh Club America đang dẫn 3-0.

60' Club America dẫn sâu nhưng San Diego cầm bóng nhiều Phút 60', Club America đang dẫn 3-0. San Diego cầm bóng nhiều hơn với 43% - 57%, nhưng Club America vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn qua số lần dứt điểm 13 - 9 và đặc biệt là các pha trúng đích 6 - 3.

61' San Diego điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, A. Godoy vào sân thay O. Valakari bên phía San Diego. Đội bóng này có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

63' San Diego rút ngắn cách biệt Phút 63, L. Bombino lập công cho San Diego sau đường kiến tạo của O. Verhoeven, đưa tỷ số về 3-1. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho San Diego trong phần còn lại của trận đấu.

72' San Diego thay người ở phút 72 Phút 72', M. Ingvartsen vào sân thay Gabriel Pirani. San Diego có sự điều chỉnh khi đang bị Club America dẫn 3-1.

74' San Diego cầm bóng, Club America sắc bén Phút 74, San Diego kiểm soát bóng nhiều hơn với 57%, nhưng Club America mới là đội tạo sức ép hiệu quả khi vượt trội về dứt điểm 15 - 10 và trúng đích 7 - 4. Thế trận vì vậy nghiêng về sự chủ động của đội đang dẫn, trong khi San Diego phải đẩy cao tìm cơ hội.

76' Club America thay người ở phút 76 Phút 76, D. Arriaga vào sân thay B. Rodriguez bên phía Club America. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế với tỷ số 3-1 trước San Diego.

86' J. Tverskov nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, J. Tverskov của San Diego nhận thẻ vàng. San Diego tiếp tục chịu sức ép khi đang bị Club America dẫn 3-1.

86' Club America thay người ở phút 86 Phút 86, D. Espinoza vào sân thay I. Violante bên phía Club America. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh trong thế dẫn 3-1, khi trận đấu đang bước vào những phút cuối.

86' Raphael Veiga vào sân ở phút 86 Phút 86', Club America đưa Raphael Veiga vào sân thay E. Sanchez. Sự điều chỉnh đến trong những phút cuối, khi Club America đang dẫn San Diego 3-1.

88' Club America áp đảo dù ít cầm bóng Phút 88', San Diego cầm bóng nhiều hơn với 43% - 57%, nhưng Club America mới là đội tạo sức ép rõ nét. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 21-10 và trúng đích 9-4, qua đó duy trì thế trận chủ động khi đang dẫn 3-1.

KT Kết thúc: Club America 3-1 San Diego Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 11:08 07/08/2026

Đội hình chính thức Club America Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge San Diego Sơ đồ 5-3-2 · HLV Mikey Varas 30 Rodolfo Cota 5 Kevin Álvarez 3 Israel Reyes 4 Sebastián Cáceres 26 Cristián Borja 28 Erick Sánchez 13 Alan Cervantes 12 Isaías Violante 7 Brian Rodríguez 27 Ícaro 9 Henry Martín 1 CJ Dos Santos 25 Ian Pilcher 3 Dagur Dan Þórhallsson 97 Christopher McVey 26 Manu Duah 27 Luca Bombino 12 Gabriel Pirani 6 Jeppe Tverskov 8 Onni Valakari 10 Anders Dreyer 9 Lewis Morgan Dự bị Club America 21 Fernando Tapia 34 Dagoberto Espinoza 29 Ramón Juárez 2 Emilio Lara 32 Miguel Vazquez 23 Raphael Veiga 20 Alexis Gutiérrez 240 Ricardo González 186 Osvaldo Arriaga San Diego 18 Duran Ferree 16 Marcus Alstrup 5 Kieran Sargeant 17 Osvald Soe 32 Ian Murphy 33 Oscar Verhoeven 70 Alejandro Alvarado Jr 20 Aníbal Godoy 19 David Vazquez Cập nhật đội hình lúc 08:50 07/08/2026

Club America Thống kê San Diego 43% Kiểm soát bóng 57% 22 Dứt điểm 10 10 Trúng đích 4 7 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Brian Rodríguez Club America 1 bàn · 2 kiến tạo Isaías Violante Club America 1 bàn Luca Bombino San Diego 1 bàn Erick Sánchez Club America 1 bàn Cristián Borja Club America 1 kiến tạo · điểm 6.9 Oscar Verhoeven San Diego 1 kiến tạo · điểm 6.9

Thông tin trận đấu

Club America sẽ đối đầu San Diego trong khuôn khổ Leagues Cup. Trận đấu diễn ra lúc 09:00 ngày 07/08/2026 tại Estadio Banorte.

Đây là cuộc so tài thuộc giải đấu giữa các đại diện MLS và Liga MX. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Chờ đợi cách tiếp cận của hai đội

Trong bối cảnh chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật và nhân sự, điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn sẽ là cách Club America và San Diego tổ chức thế trận. Khả năng kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và tận dụng các tình huống cố định có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra khác biệt.

Club America nhiều khả năng sẽ tìm cách tạo sức ép từ những phút đầu, trong khi San Diego cần duy trì sự chặt chẽ để hạn chế khoảng trống trước khung thành. Dù vậy, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động tấn công nếu thiếu thông tin về cách vận hành thường thấy của mỗi bên.

Đội hình dự kiến chưa được xác định

Thông tin hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ đá chính, những trường hợp vắng mặt hay sơ đồ dự kiến của Club America và San Diego. Vì vậy, các đánh giá chi tiết về từng vị trí cần được cập nhật thêm trước khi trận đấu bắt đầu.

Nhận định trước trận

Club America vs San Diego là trận đấu có tính chất đáng chú ý tại Leagues Cup, nhưng dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định ưu thế rõ ràng cho một đội. Kết quả có thể phụ thuộc vào khả năng thích nghi với nhịp độ trận đấu, sự chính xác trong các pha xử lý quyết định và cách hai hàng phòng ngự đối phó với sức ép.

Nhìn chung, cuộc so tài tại Estadio Banorte hứa hẹn được quyết định bởi những chi tiết chiến thuật hơn là các nhận định cảm tính. Người hâm mộ sẽ phải chờ đội hình chính thức và diễn biến thực tế để có đánh giá đầy đủ hơn về tương quan giữa Club America và San Diego.

Club America 5 trận gần nhất T H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất H T B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới