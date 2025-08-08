Giáo dục - Đào tạo Cô học trò và nghị lực còn sống, còn học, còn ước mơ 17 tuổi, độ tuổi của những ước mơ, khám phá và khởi đầu nhưng với Vũ Trần Thảo Linh (SN 2008), học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đức Trọng, xã Đức Trọng (Lâm Đồng), đó lại là những ngày tháng lặng lẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Thảo Linh trong một lần đi thăm Trường Quốc Tử Giám

Biến cố đến với Linh vào năm học lớp 9, khi vùng cổ bất ngờ sưng đau, kèm theo những cơn sốt kéo dài. Sau nhiều lần thăm khám, kết luận từ bác sĩ khiến cả gia đình bàng hoàng. Linh bị ung thư tuyến giáp. “Khi đó, em đã khóc rất nhiều. Em tưởng như mình không còn tương lai nữa”, Linh nhớ lại.

May mắn thay, bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, đồng nghĩa với việc vẫn còn cơ hội điều trị. Và Linh không để mình vuột mất tia hy vọng ấy. Em bắt đầu hành trình đầy thử thách với những ca phẫu thuật, xạ trị, thuốc men kéo dài, những ngày cơ thể suy kiệt, tóc rụng, mất ngủ triền miên… và cả quãng thời gian dài phải rời xa trường lớp, thầy cô, bạn bè.

Dù vậy, Linh chưa từng rời xa việc học. Những ngày nằm viện, khi sức khỏe không cho phép em rời giường, sách vở vẫn luôn bên cạnh. Em chủ động xin thầy cô gửi bài giảng, tự học qua mạng, tìm đến các video dạy học trên YouTube, ôn bài mỗi khi đỡ mệt. “Học lúc ấy không chỉ là nhiệm vụ mà là cách để em giữ lấy hy vọng. Càng học, em càng cảm thấy mình vẫn sống, vẫn còn ước mơ để theo đuổi”, Linh chia sẻ.

Trải qua những tháng ngày điều trị, Linh học được cách nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác. Em biết trân trọng từng khoảnh khắc, biết tìm niềm vui trong những điều giản dị và trên hết là học cách lạc quan giữa nghịch cảnh. Linh thấy mình vẫn còn may mắn, vì bệnh được phát hiện kịp thời, vì có gia đình yêu thương, có thầy cô, bạn bè âm thầm sẻ chia và đồng hành.

Khi sức khỏe dần ổn định, Linh trở lại trường với mái tóc thưa thớt và vóc dáng gầy yếu. Thế nhưng, cô học trò ấy vẫn không ngừng nỗ lực. Không chỉ học tốt, Linh còn 2 năm liền được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, em vẫn hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh lớp, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm, gắn kết tập thể, xây dựng lớp học đoàn kết, thi đua. Nhờ đó, lớp 11A2 2 năm liên tiếp được tuyên dương là tập thể xuất sắc nhất toàn trường.

Không chỉ là một lớp trưởng gương mẫu, Thảo Linh còn là học sinh giỏi xuất sắc, nằm trong tốp đầu của lớp và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý cấp trường. Nhưng điều khiến thầy cô và bạn bè nể phục nhất ở em không chỉ là thành tích học tập, mà là cách em chiến đấu với bệnh tật. Linh tâm sự: “Em chưa bao giờ nghĩ bệnh tật có thể ngăn mình ước mơ. Chỉ cần còn được sống, em sẽ còn học và còn mơ ước”.

“ Linh là một cô học trò đầy nghị lực. Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, em chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Với vai trò lớp trưởng, Linh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động, lễ phép và giao tiếp tốt. Dù sức khỏe không ổn định, em vẫn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Cô giáo Trần Thị Bích Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 và 11A2.

Cuộc chiến với bệnh tật của Linh vẫn chưa dừng lại. Những tế bào ung thư vẫn âm thầm giày vò, khiến cơ thể em nhiều lần rã rời vì đau đớn. Nhưng chưa một lần em để bản thân buông xuôi. Mỗi khi yếu lòng, em lại tự vực mình dậy bằng cách đọc những câu chuyện vượt khó, xem những đoạn video truyền cảm hứng, để tự nhắc mình không đơn độc.

Chuẩn bị bước vào lớp 12, năm học bản lề với kỳ thi quan trọng, Thảo Linh vẫn đều đặn đến lớp, đều đặn uống thuốc và đều đặn nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên Ngữ văn. Với em, đó không chỉ là một nghề cao quý, mà còn là cách để lan tỏa những điều tích cực, lòng biết ơn và nghị lực sống mà em đã từng nhận được trong suốt hành trình đặc biệt của mình.