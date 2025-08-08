Thông tin Cơ hội cuối cùng xét học bạ vào UPT Thời điểm này, thí sinh vẫn đang tìm kiếm một ngôi trường đại học phù hợp? Thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng 1 hoặc muốn thay đổi lựa chọn? Theo Trường Đại học Phan Thiết (UPT), việc xét tuyển học bạ - con đường nhanh chóng và đơn giản nhất thời điểm hiện tại với thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ tận tình, đồng thời, thí sinh có cơ hội nhận học bổng hấp dẫn.

Cơ hội cuối cùng xét học bạ vào UPT để chọn ngành đúng sở thích và theo đuổi đam mê, số lượng chỉ tiêu còn lại không nhiều, vì thế, thí sinh nhanh tay nộp hồ sơ sớm để thêm cơ hội cuối cùng xét học bạ và trở thành tân sinh viên UPT năm 2025; đăng ký ngay tại: https://ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen/.

Cơ hội cuối vào đại học

Năm 2025, Trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh 15 ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, kế toán, tài chính - ngân hàng, ngôn ngữ Anh, quản trị khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa), quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, luật, luật kinh tế, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Những năm qua, nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó, Trường Đại học Phan Thiết đã vinh dự được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng danh hiệu “Cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu năm 2024”. Các ngành đào tạo du lịch tại Trường Đại học Phan Thiết được quan tâm như: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Trang bị kiến thức vững chắc về tổ chức tour, quản lý lữ hành, chăm sóc khách hàng và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. Quản trị khách sạn: Học đi đôi với hành tại các khách sạn liên kết 4 - 5 sao, giúp sinh viên có kinh nghiệm thực tế ngay từ năm thứ 2. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ, tổ chức sự kiện ẩm thực và quản lý vận hành nhà hàng theo chuẩn quốc tế. Danh hiệu “Cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu năm 2024” không chỉ là niềm tự hào của toàn thể giảng viên, sinh viên mà còn là minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo, khả năng kết nối doanh nghiệp và sự đóng góp tích cực của nhà trường vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt, tại khu vực Nam Trung Bộ, nơi hội tụ nhiều tiềm năng du lịch biển, đảo.

Mới đây nhất, tại cuộc thi Robocon ORC toàn quốc 2025 mang chủ đề “Chung tay xây dựng một thế giới phát triển bền vững”, hướng đến việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật robot vào giải quyết các vấn đề môi trường và sản xuất. Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh đến từ các trường đại học danh tiếng trong nước, cả 3 đội (UPT - PT, UPT - BT và UPT - LĐ) của Trường Đại học Phan Thiết đều ghi dấu ấn đậm nét với thành tích xuất sắc. Kết quả, đội UPT - PT và UPT - LĐ đã xuất sắc giành ngôi vô địch Robocon ORC toàn quốc 2025, mang về niềm tự hào to lớn cho nhà trường và sinh viên UPT. Đội UPT - BT còn vinh dự nhận giải đặc biệt, giải thưởng danh giá do Ban Giám khảo và Ban Tổ chức bình chọn, thành công tại cuộc thi Robocon ORC 2025 đã khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Phan Thiết trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đặc biệt là về nghiên cứu, ứng dụng và chế tạo robot.