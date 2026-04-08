Cơ hội mở ra cho Man Utd: Viễn cảnh Endrick rời Real Madrid và giải pháp cho hàng công Tương lai mờ mịt của Endrick tại Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho đang mở ra cơ hội để Man Utd bổ sung phương án tấn công chất lượng cho hàng công.

Sự thất sủng của thần đồng người Brazil Endrick tại Real Madrid đang tạo ra một biến số thú vị trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh ban huấn luyện Quỷ đỏ cần thêm hỏa lực để chia lửa cho Benjamin Sesko, Manchester United đang đứng trước cơ hội thuận lợi để sở hữu chân sút đầy tiềm năng này.

Man Utd có cơ hội đưa Endrick về Old Trafford. Ảnh: Getty Images.

Thực cảnh bế tắc của Endrick tại Santiago Bernabeu

Trở lại Tây Ban Nha sau bản hợp đồng cho mượn thành công tại Lyon với 8 bàn thắng và 8 đường kiến tạo, Endrick thể hiện rõ quyết tâm bám trụ tại Real Madrid. Tiền đạo 20 tuổi thậm chí đã chủ động cắt ngắn kỳ nghỉ sau chiến dịch World Cup cùng tuyển Brazil để hội quân sớm. Dù tiếp tục nổ súng trong trận giao hữu gặp Fiorentina, vị thế của anh tại sân Bernabeu vẫn không hề cải thiện.

Dưới triều đại của HLV Jose Mourinho – chiến lược gia luôn ưu tiên kinh nghiệm và thể hình lý tưởng cho vị trí số 9, Endrick không còn nằm trong kế hoạch trọng dụng. Sự xuất hiện của tân binh Carlos Espi càng khiến cơ hội ra sân của chân sút người Brazil bị thu hẹp đáng kể. Thực tế, đây không phải lần đầu sao trẻ này gặp khó, bởi anh từng hiếm khi được trao cơ hội dưới thời Xabi Alonso lẫn Carlo Ancelotti.

Công thức chuyển nhượng Nico Paz và động thái từ AS Roma

Nhận thấy viễn cảnh khó cạnh tranh của chân sút sinh năm 2006, thượng tầng Real Madrid đang nghiêm túc cân nhắc phương án để anh ra đi. Hiện tại, AS Roma là đội bóng tỏ ra tích cực nhất khi Giám đốc thể thao của đại diện Serie A đã trực tiếp có mặt tại Madrid để đàm phán. Tuy nhiên, do hợp đồng của Endrick vẫn còn thời hạn đến năm 2030, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn chủ động trên bàn đàm phán và không chịu áp lực phải bán rẻ.

Endrick khó có thể ra sân thường xuyên ở Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, Real Madrid sẵn sàng áp dụng mô hình từng thực hiện với Nico Paz: bán đứt cầu thủ nhưng gài kèm điều khoản mua lại với mức giá hợp lý, đồng thời hưởng phần trăm hoa hồng nếu cầu thủ được chuyển nhượng cho bên thứ ba trong tương lai. Đây được xem là cơ cấu hợp đồng linh hoạt, giúp các CLB mua lại dễ dàng tiếp cận một tài năng lớn mà không cần chi trả mức phí kỷ lục ngay lập tức.

Vì sao Endrick là mảnh ghép lý tưởng cho Man Utd?

Tại Old Trafford, nhu cầu nâng cấp hàng công đang trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh Joshua Zirkzee nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng Serie A và có khả năng rời đi, Man Utd rất cần một nhân tố mới để giảm bớt áp lực ghi bàn lên vai Benjamin Sesko. Sự đa năng của Endrick – người có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung phong lẫn tiền đạo cánh – chính là mẫu cầu thủ mà đội bóng thành Manchester đang tìm kiếm.

Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống SciSports, chỉ số phù hợp (Club Fit) của Man Utd đối với Endrick đạt mức 77 điểm, tương đương với Atletico Madrid, Fulham và chỉ xếp sau Inter Milan. Những con số thống kê chuyên sâu khẳng định Old Trafford là môi trường lý tưởng để tài năng trẻ này phát triển tối đa tiềm năng.

Việc để AS Roma tự do đàm phán mà không có động thái can thiệp sẽ là sự bỏ lỡ tiếc nuối đối với Man Utd. Thay vì tiếp tục đóng vai trò khán giả, đại diện nước Anh cần nhanh chóng nhập cuộc, tận dụng cấu trúc chuyển nhượng cởi mở từ Real Madrid để mang về giải pháp chất lượng cho hàng công.