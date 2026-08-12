Columbus Crew chia điểm với U.N.A.M. - Pumas sau trận hòa 1-1 tại Leagues Cup
Cuộc đối đầu tại vòng bảng Leagues Cup trên sân ScottsMiracle-Gro Field khép lại với tỷ số hòa 1-1 giữa Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas, khi bàn mở tỷ số sớm của Karumanchi bị Angulo san bằng ở phút 45.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Columbus Crew tiếp đón U.N.A.M. - Pumas.
- 9'T. Karumanchi mở tỷ số sớm cho Columbus Crew
Ngay ở phút 9, T. Karumanchi đã ghi bàn mở tỷ số cho Columbus Crew sau đường kiến tạo của B. Mendez. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên.
- 12'Thẻ vàng sớm cho A. Carrasquilla bên phía U.N.A.M. - Pumas
Phút 12, A. Carrasquilla của U.N.A.M. - Pumas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt xuất hiện chỉ ít phút sau khi đội khách để Columbus Crew mở tỷ số 1-0, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên đại diện Mexico.
- 13'Columbus Crew hiệu quả dù cầm bóng ít hơn
Dù chỉ nắm 41% - 59% thời lượng kiểm soát bóng trong 13 phút đầu, Columbus Crew mới là đội tối ưu hóa cơ hội để vươn lên dẫn 1-0. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0) cùng 2 - 0 phạt góc, khiến U.N.A.M. - Pumas gặp nhiều bế tắc.
- 25'Columbus Crew duy trì lợi thế dẫn bàn
Trôi qua 25 phút thi đấu, Columbus Crew vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-0 nhờ lối chơi hiệu quả. Dù lép vế đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (48% - 52%), đội bóng vẫn tỏ ra sắc bén hơn ở các pha hãm thành với 2 - 1 lần dứt điểm và 2 - 0 quả phạt góc trước U.N.A.M. - Pumas.
- 37'A. Angulo nhận thẻ vàng, U.N.A.M. - Pumas thêm áp lực
Phút 37, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo A. Angulo bên phía U.N.A.M. - Pumas. Việc phải nhận thẻ phạt thứ hai từ sớm phản ánh sự bế tắc của đội khách khi đang bị Columbus Crew dẫn 1-0.
- 37'Columbus Crew duy trì lợi thế dẫn bàn
Trận đấu trôi về phút 37 với lợi thế dẫn 1-0 nghiêng về Columbus Crew nhờ khả năng làm chủ cuộc chơi với 57% thời lượng kiểm soát bóng. Dù tổng số dứt điểm của hai đội đang cân bằng 2-2 (trúng đích 1-1), U.N.A.M. - Pumas tỏ ra khá chật vật trong việc triển khai bóng và chịu chỉ số phạm lỗi 2-7 so với đối thủ.
- 45'A. Angulo lập công quân bình tỷ số 1-1 cho U.N.A.M. - Pumas
Phút 45, đón đường kiến tạo từ U. Antuna, A. Angulo dứt điểm thành công mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho U.N.A.M. - Pumas. Pha lập công quan trọng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đại diện Mexico cởi bỏ rất nhiều áp lực sau khi phải nhận bàn thua sớm.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'U.N.A.M. - Pumas điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu ở phút 46, U.N.A.M. - Pumas đã thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi L. Herrera vào sân thế chỗ A. Carrasquilla. Đây có thể là động thái an toàn của BHL đội khách nhằm tránh rủi ro thẻ phạt, khi A. Carrasquilla đã dính thẻ vàng từ hiệp một trong bối cảnh hai đội đang hòa 1-1.
- 46'U.N.A.M. - Pumas điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, U.N.A.M. - Pumas đưa ra sự thay đổi người đầu tiên khi P. Vite được tung vào sân thay thế cho Juninho. Ban huấn luyện đội khách muốn làm mới đội hình ngay sau khi có bàn gỡ 1-1 ở những phút cuối hiệp một.
- 49'Columbus Crew nhỉnh hơn về kiểm soát bóng
Bước sang phút 49, Columbus Crew đang nắm thế chủ động nhờ tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% cùng số quả phạt góc vượt trội 5 - 2. Dù vậy, U.N.A.M. - Pumas vẫn đáp trả khá sòng phẳng khi tổng số dứt điểm hai đội đang cân bằng 4 - 4 (trúng đích 1 - 2).
- 60'Thẻ vàng cho R. Camacho ở phút 60
Phút 60, R. Camacho bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt đầu tiên của đội chủ nhà trong trận đấu, trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 với U.N.A.M. - Pumas.
- 61'Columbus Crew ép sân nhưng Pumas dứt điểm hiệu quả hơn
Bước sang phút 61, Columbus Crew nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 60% - 40% và vượt trội ở chỉ số phạt góc 6 - 2. Dù vậy, U.N.A.M. - Pumas mới là đội tỏ ra sắc bén hơn khi sở hữu 1 - 3 cú dứt điểm trúng đích dù tổng số lần dứt điểm của hai đội đang cân bằng 5 - 5.
- 67'Columbus Crew điều chỉnh nhân sự, T. Habroune thế chỗ B. Mendez
Phút 67, Columbus Crew rút B. Mendez ra nghỉ để nhường chỗ cho T. Habroune. Trong thế trận đang hòa 1-1, đội chủ nhà muốn làm mới tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép khi đang nắm 58% thời lượng kiểm soát bóng.
- 67'Columbus Crew tung C. Adams vào sân thay D. Gazdag
Phút 67, Columbus Crew có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi C. Adams được tung vào sân thay thế cho D. Gazdag. Trong thế trận đang hòa 1-1, đại diện MLS kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ mang lại đột biến nhằm khai thông thế bế tắc.
- 72'L. Herrera nhận thẻ đỏ, U.N.A.M. - Pumas chỉ còn 10 người
Phút 72, khó khăn bủa vây U.N.A.M. - Pumas khi L. Herrera nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Việc thi đấu thiếu người trong thời điểm tỷ số đang cân bằng 1-1 đẩy đội khách vào thế bất lợi lớn trong khoảng thời gian còn lại.
- 73'Columbus Crew gia tăng áp lực ở phút 73
Bước sang phút 73, Columbus Crew nhỉnh hơn về thế trận nhờ nắm 60% - 40% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số phạt góc 8 - 3. Dù lép vế về số lần dứt điểm 7 - 5, U.N.A.M. - Pumas vẫn chơi quyết liệt với 4 - 10 lần phạm lỗi để duy trì tỷ số hòa 1 - 1.
- 76'R. Duarte nhận thẻ vàng, U.N.A.M. - Pumas tiếp tục gặp khó
Phút 76, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo R. Duarte bên phía U.N.A.M. - Pumas. Việc liên tục phạm lỗi trong thế thiếu người khiến đại diện Mexico rơi vào vị thế ngày càng bất lợi trước đối thủ.
- 80'Columbus Crew tung K. Gbamble vào sân gia tăng sức ép
Phút 80, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Gbamble được tung vào sân thế chỗ A. Gomes. Nắm lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của đối thủ ở phút 72, đội chủ nhà quyết định làm mới hàng công để tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi tỷ số đang là 1-1.
- 80'Columbus Crew thay người: L. Giaccone thế chỗ S. Moreira
Phút 80, Columbus Crew quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung L. Giaccone vào sân thế chỗ cho S. Moreira. Trong thế thi đấu hơn người sau tấm thẻ đỏ ở phút 72 của L. Herrera bên phía U.N.A.M. - Pumas, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số vẫn đang là 1-1.
- 82'U.N.A.M. - Pumas tung G. Martinez vào sân ở phút 82
Phút 82, U.N.A.M. - Pumas có sự thay đổi người khi G. Martinez được tung vào sân để thế chỗ cho R. Morales. Đang thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở phút 72, đại diện Mexico cần những năng lượng mới trên sân để đứng vững trước sức ép và bảo toàn tỷ số 1-1.
- 86'Columbus Crew tung B. Lennon vào sân ở phút 86
Phút 86, Columbus Crew quyết định điều chỉnh nhân sự khi B. Lennon được tung vào sân thay cho M. Farsi. Trong thế trận đang hòa 1-1 và được chơi hơn người ở những phút cuối, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.
- 87'Columbus Crew gia tăng áp lực ở những phút cuối
Bước sang phút 87, Columbus Crew vẫn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% trước U.N.A.M. - Pumas. Dù áp đảo về số lần dứt điểm 8 - 5 cùng 8 - 3 quả phạt góc, trận đấu vẫn chưa có thêm bàn thắng khi hai đội hòa 1 - 1.
- 90'Pumas tung Azuaje vào sân thay Antuna ở phút 90
Phút 90, U.N.A.M. - Pumas thực hiện sự thay đổi người khi A. Azuaje được tung vào sân thế chỗ U. Antuna. Trong thế thiếu người ở những phút cuối, đây là bước điều chỉnh cần thiết nhằm giúp đại diện Mexico gia cố đội hình và hướng tới việc bảo toàn tỷ số 1-1.
- 90'U.N.A.M. - Pumas điều chỉnh nhân sự ở phút 90
Đến phút 90, U.N.A.M. - Pumas tung A. Medina vào sân thay cho A. Angulo. Trong thế trận chỉ còn 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của L. Herrera ở phút 72, đội bóng nỗ lực gia cố lực lượng nhằm bảo toàn tỷ số 1-1 ở những phút cuối.
- 90+1'Thêm thẻ vàng cho U.N.A.M. - Pumas ở phút 90+1
Phút 90+1', cầu thủ A. Azuaje bên phía U.N.A.M. - Pumas phải nhận thêm một thẻ vàng từ trọng tài. Thi đấu thiếu người từ phút 72 sau thẻ đỏ của L. Herrera, đội khách đang trải qua những phút bù giờ vô cùng căng thẳng để bảo toàn tỷ số 1-1 trước Columbus Crew.
- 90+8'U.N.A.M. - Pumas nhận thêm thẻ vàng ở phút 90+8'
Phút 90+8', cầu thủ P. Vite bên phía U.N.A.M. - Pumas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thi đấu trong thế thiếu người từ phút 72, đại diện Mexico liên tục gồng mình chịu sức ép và phải nhận thêm án phạt ở những phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số đang là 1-1.
- KTKết thúc: Columbus Crew 1-1 U.N.A.M. - Pumas
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 08:43 12/08/2026
Thông tin chung trước trận đấu
Columbus Crew sẽ cuộc đọ sức với U.N.A.M. - Pumas vào lúc 06h30 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Trận tranh tài giữa đại diện MLS và Liga MX này được tổ chức trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field.
Đánh giá phong độ thi đấu
Đội chủ nhà Columbus Crew bước vào cuộc đối đầu này với màn trình diễn ấn tượng khi giành thắng lợi trong cả 2 trận đấu gần nhất. Nhờ việc toàn thắng 2 trận liên tiếp, đội bóng duy trì được sự tự tin cùng nhịp độ chơi bóng ổn định trước cuộc tiếp đón đối thủ.
Bên cạnh đó, ở chiều ngược lại, U.N.A.M. - Pumas lại đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý. Đội khách nhận thất bại trong cả 2 trận gần đây nhất, tạo ra tâm lý đè nặng trước chuyến làm khách hứa hẹn đầy thử thách.
Phân tích cục diện
Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu gần đây giữa hai câu lạc bộ mang lại ưu thế về mặt tinh thần cho Columbus Crew. Tuy nhiên, các cuộc chạm trán tại Leagues Cup giữa hai nền bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ, đòi hỏi cả hai bên phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)