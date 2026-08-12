82' U.N.A.M. - Pumas tung G. Martinez vào sân ở phút 82

Phút 82, U.N.A.M. - Pumas có sự thay đổi người khi G. Martinez được tung vào sân để thế chỗ cho R. Morales. Đang thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở phút 72, đại diện Mexico cần những năng lượng mới trên sân để đứng vững trước sức ép và bảo toàn tỷ số 1-1.