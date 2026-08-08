Columbus Crew khuất phục CF Pachuca 2-1 bất chấp nỗ lực rượt đuổi muộn màng
Đánh bại CF Pachuca 2-1 trên sân Lower.com Field tại vòng bảng Leagues Cup, Columbus Crew làm chủ thế trận thành công dù đối thủ nỗ lực bám đuổi tới phút cuối. Mendez và Gazdag ghi bàn giúp đại diện MLS dẫn trước, trước khi Idrissi rút ngắn tỷ số cho đội khách.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Columbus Crew tiếp đón CF Pachuca.
- 12'Columbus Crew chủ động kiểm soát thế trận
Sau 12 phút bóng lăn, Columbus Crew đang chủ động thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% trước CF Pachuca. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đại diện Mỹ vẫn chưa thể áp đặt hoàn toàn khi hai bên mới sở hữu 1 - 1 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 0). Trong khi đó, CF Pachuca thi đấu áp sát quyết liệt, phản ánh qua chỉ số phạm lỗi 1 - 3.
- 14'S. D. Barreto nhận thẻ vàng ở phút 14
Phút 14, cầu thủ S. D. Barreto bên phía CF Pachuca đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt từ khá sớm buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu tại Leagues Cup.
- 19'B. Mendez xé lưới CF Pachuca, Columbus Crew vươn lên dẫn trước
Phút 19, B. Mendez dứt điểm chính xác mang về bàn mở tỷ số cho Columbus Crew. Pha ghi bàn đưa đại diện chủ nhà vượt lên dẫn 1-0, cụ thể hóa thế trận chủ động với 58% thời lượng kiểm soát bóng từ đầu trận.
- 24'Columbus Crew áp đảo sau bàn mở tỷ số
Nắm lợi thế dẫn 1-0 ở phút 24, Columbus Crew thi đấu chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42%. Đội chủ nhà duy trì sức ép liên tục nhờ vượt trội về chỉ số dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), buộc CF Pachuca phải lùi sâu phòng ngự.
- 36'M. Amundsen nhận thẻ vàng ở phút 36
Phút 36, M. Amundsen bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước CF Pachuca với tỷ số 1-0, đội bóng này bắt đầu phải thi đấu cẩn trọng hơn để tránh những tổn hại lực lượng không đáng có.
- 36'Columbus Crew duy trì lợi thế mong manh
Tính đến phút 36, Columbus Crew tạm nắm lợi thế với tỷ số 1-0 cùng thời lượng cầm bóng 57% - 43%. Dù vậy, CF Pachuca vẫn tạo ra sức ép không nhỏ khi cân bằng số cú dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3) và nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 1 - 3, buộc hàng thủ đại diện nước Mỹ phải nỗ lực với 3 - 1 lần cứu thua để bảo toàn thế dẫn bàn.
- 43'VAR từ chối bàn thắng của S. Rondon vì việt vị
Phút 43, S. Rondon đã đưa được bóng vào lưới Columbus Crew nhưng công nghệ VAR xác định tiền đạo của CF Pachuca đã việt vị. Đội khách lỡ cơ hội quân bình tỷ số đáng tiếc và tiếp tục bị dẫn 1-0 trước khi hiệp một khép lại.
- 45+2'D. Gazdag nhân đôi cách biệt cho Columbus Crew
Phút 45+2', từ đường chuyền của R. Camacho, D. Gazdag dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Columbus Crew. Bàn thắng ở những phút bù giờ hiệp một giúp đội chủ nhà tạo ra khoảng cách an toàn trước CF Pachuca trước khi bước vào giờ nghỉ.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Columbus Crew đứng vững trước sức ép từ CF Pachuca
Bước sang phút 48, Columbus Crew vẫn duy trì thế dẫn 2 - 0 trước CF Pachuca nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ hợp lý. Dù đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình với chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 4 cùng phạt góc 2 - 4, hàng thủ đội nhà vẫn thi đấu tập trung với số lần cứu thua 4 - 1 vượt trội. Sự nôn nóng trong các đợt tranh chấp cũng khiến CF Pachuca chịu chỉ số phạm lỗi 4 - 11 khá cao.
- 60'CF Pachuca dồn ép, Columbus Crew kiên cường thủ vững
Bước sang phút 60, CF Pachuca dồn lực tấn công nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng chưa thể tạo nên khác biệt. Dù lép vế ở chỉ số dứt điểm 6-11 (trúng đích 3-8) và phạt góc 2-5, Columbus Crew vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của hàng thủ với 8-1 lần cứu thua để duy trì lợi thế 2-0.
- 65'Thẻ vàng cho C. Ruvalcaba bên phía Columbus Crew
Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Ruvalcaba bên phía Columbus Crew. Dù đang có lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt để bảo toàn tỷ số trước sức ép từ CF Pachuca.
- 66'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự, N. Vallejo vào sân
Phút 66, CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người khi N. Vallejo được tung vào sân thế chỗ A. Alcaraz. Trong bối cảnh đang bị Columbus Crew dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.
- 70'Columbus Crew rút B. Mendez, tung C. Adams vào sân
Phút 70, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Adams được tung vào sân thay thế cho B. Mendez. Đội bóng đang sở hữu lợi thế dẫn trước 2-1 cần thêm sức trẻ và sự tươi mới để duy trì thế trận trước đợt gia tăng sức ép từ CF Pachuca.
- 72'O. Idrissi rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho CF Pachuca
Phút 72, O. Idrissi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho CF Pachuca sau đường kiến tạo từ A. Mozo.
Bàn thắng quan trọng giúp đội khách nhen nhóm lại hy vọng lật ngược thế cờ trong những phút còn lại của trận đấu.
- 72'CF Pachuca gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Bước sang phút 72, dù Columbus Crew đang dẫn 2-1 trong thế trận cầm bóng cân bằng 50%-50%, CF Pachuca mới là đội nỗ lực ép sân. Đội khách vượt trội về chỉ số dứt điểm 7-13 (trúng đích 3-8) cũng như phạt góc 2-5, buộc thủ môn đối phương phải thực hiện tới 8-1 lần cứu thua.
- 73'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự sau bàn rút ngắn tỷ số
Phút 73, CF Pachuca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi R. Pizarro được tung vào sân thay cho C. Rivera. Quyết định này diễn ra ngay sau khi đại diện Mexico rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 72, hứa hẹn gia tăng sức ép trong những phút còn lại.
- 73'CF Pachuca tung G. Alvarez vào sân thay Kenedy
Phút 73, CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người khi G. Alvarez được tung vào sân thế chỗ cho Kenedy. Ngay sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-1, đội khách nhanh chóng bổ sung nhân sự tươi mới nhằm gia tăng sức ép trong những phút thi đấu còn lại.
- 74'S. D. Barreto nhận thẻ đỏ, CF Pachuca rơi vào thế thiếu người
Phút 74: S. D. Barreto của CF Pachuca phải nhận thẻ đỏ rời sân. Vừa thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 72, đại diện Mexico ngay lập tức gặp tổn thất lớn khi phải thi đấu trong thế thiếu người ở khoảng thời gian còn lại.
- 80'A. Gomes nhận thẻ vàng ở phút 80
Phút 80, cầu thủ A. Gomes bên phía Columbus Crew phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh trận đấu trôi về những phút cuối với tỷ số 2-1, đội chủ nhà đang phải thi đấu lăn xả để bảo toàn lợi thế mong mong trước CF Pachuca.
- 83'Columbus Crew điều chỉnh nhân sự ở phút 83
Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi người khi L. Giaccone vào sân thế chỗ M. Farsi. Trong bối cảnh đang dẫn 2-1 ở những phút cuối, đại diện MLS muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để bảo toàn lợi thế trên sân nhà.
- 83'Columbus Crew làm mới hàng công ở phút 83
Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Chambost được tung vào sân thay thế D. Gazdag. Trong thế trận đang dẫn 2-1 và thi đấu hơn người, đội chủ nhà muốn bổ sung thể lực tươi mới để bảo vệ lợi thế ở những phút cuối.
- 83'Columbus Crew củng cố đội hình ở phút 83
Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Lennon được tung vào sân thay thế cho T. Karumanchi. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-1 cùng ưu thế thi đấu hơn người, đại diện MLS muốn làm mới đội hình nhằm bảo toàn chiến thắng ở những phút cuối trận.
- 84'CF Pachuca dồn lực ép sân ở phút 84
Bước sang phút 84, CF Pachuca nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Columbus Crew dẫn 2-1. Dù đội khách nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 9-15 (trúng đích 3-10), hàng thủ Columbus Crew vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc với 9-2 lần cứu thua.
- 86'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ở phút 86
Phút 86, CF Pachuca đưa A. Dominguez vào sân thay thế cho E. Montiel. Dù đang bị dẫn 2-1 và phải chơi thiếu người, đội khách vẫn nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm hy vọng gỡ hòa ở những phút cuối.
- 86'A. Bautista vào sân, CF Pachuca dồn lực tìm bàn gỡ
Phút 86, CF Pachuca quyết định đưa A. Bautista vào sân thay cho O. Idrissi. Dù đang bị Columbus Crew dẫn 2-1 và phải thi đấu thiếu người, đại diện Mexico vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số trong những phút cuối trận.
- 89'Columbus Crew thay người củng cố đội hình cuối trận
Phút 89, Columbus Crew tung S. Zawadzki vào sân thay cho C. Ruvalcaba. Đội chủ nhà muốn tăng cường sự chủ động và bảo toàn lợi thế 2-1 ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
- 90+5'Thẻ vàng cho C. Moreno ở phút 90+5
Phút 90+5', C. Moreno bên phía CF Pachuca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Columbus Crew dẫn 2-1 và phải chơi thiếu người, sự nôn nóng ở những phút bù giờ cuối cùng đã khiến đại diện Mexico gặp thêm nhiều khó khăn.
- 90+5'CF Pachuca nhận thêm thẻ vàng ở những phút bù giờ
Phút 90+5', cầu thủ bên phía CF Pachuca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sự nóng nảy gia tăng ở thời điểm cuối trận khi đại diện Mexico đang bị Columbus Crew dẫn 2-1 và phải thi đấu trong thế thiếu người.
- KTKết thúc: Columbus Crew 2-1 CF Pachuca
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 08:40 08/08/2026
Trận đấu giữa Columbus Crew và CF Pachuca trong khuôn khổ giải Leagues Cup diễn ra vào lúc 06:30 ngày 08/08/2026 trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field. Cuộc so tài giữa đại diện MLS và Liga MX hứa hẹn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi hai đội bước vào trận đấu với đà phong độ trái ngược.
Phong độ gần đây của Columbus Crew và CF Pachuca
Bàn về phong độ thi đấu, Columbus Crew bước vào cuộc đối đầu này với đà tâm lý thuận lợi sau khi giành chiến thắng trong trận đấu gần nhất. Kết quả khả quan này đem lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng trước cuộc tiếp đón đối thủ trên sân nhà.
Ở chiều ngược lại, CF Pachuca vừa nhận thất bại trong lần ra sân gần nhất. Đội khách đến từ giải VĐQG Mexico chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành lợi thế ngay trên sân ScottsMiracle-Gro Field.
Thành tích đối đầu giữa hai đội
Xét về lịch sử đối đầu, hai đại diện bóng đá này mới chỉ gặp nhau 1 lần. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, CF Pachuca là đội giành chiến thắng, trong khi Columbus Crew chưa có được chiến thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.
Nhận định tổng quan trước trận đấu
Được thi đấu trên sân nhà ScottsMiracle-Gro Field cùng sự hưng phấn sau trận thắng gần đây, Columbus Crew nắm trong tay lợi thế không nhỏ. Trong khi đó, CF Pachuca sở hữu điểm tựa từ thành tích đối đầu trước đây và sẽ tìm kiếm kết quả tích cực để vượt qua thất bại vừa qua.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)