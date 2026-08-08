36' Columbus Crew duy trì lợi thế mong manh

Tính đến phút 36, Columbus Crew tạm nắm lợi thế với tỷ số 1-0 cùng thời lượng cầm bóng 57% - 43%. Dù vậy, CF Pachuca vẫn tạo ra sức ép không nhỏ khi cân bằng số cú dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3) và nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 1 - 3, buộc hàng thủ đại diện nước Mỹ phải nỗ lực với 3 - 1 lần cứu thua để bảo toàn thế dẫn bàn.