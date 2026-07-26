Columbus Crew ngược dòng hạ Cincinnati, cả hai chưa chốt suất đi tiếp Tại Lower.com Field, Columbus Crew ngược dòng thắng Cincinnati 2-1 nhờ các bàn của Thiaré và Gazdag. Sau trận, Columbus Crew đứng thứ 9 với 19 điểm, còn Cincinnati xếp thứ 6 với 23 điểm; suất đi tiếp của cả hai vẫn chưa được chốt.

Columbus Crew 2 - 1 Cincinnati Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón Cincinnati.

9' Kévin Denkey giúp Cincinnati mở tỷ số Phút 9', Kévin Denkey dứt điểm chân trái, đưa Cincinnati vượt lên dẫn 0-1 sau đường kiến tạo của Evander. Đội khách sớm tạo lợi thế trong trận đấu.

12' Cincinnati nhỉnh hơn sau bàn mở tỷ số Sau 12 phút, Cincinnati đang dẫn 0-1 và nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 47-53. Columbus Crew chưa tạo được pha dứt điểm nào, trong khi Cincinnati đã có 0-1 lần dứt điểm trúng đích, cho thấy đội khách vẫn nguy hiểm hơn trong thế trận giằng co.

24' Columbus kiểm soát bóng, Cincinnati giữ lợi thế Sau 24 phút, Columbus Crew đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 , nhưng chưa tạo được khác biệt về số lần dứt điểm khi hai đội cùng có 3 - 3 . Cincinnati phòng ngự chắc và tỏ ra sắc bén hơn với số cú sút trúng đích 1 - 2 , qua đó bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

36' Columbus kiểm soát, Cincinnati rình rập Phút 36, Columbus Crew kiểm soát bóng nhiều hơn với 62 - 38 nhưng Cincinnati vẫn dẫn trước và cho thấy sự sắc bén trong những pha lên bóng. Hai đội cùng có 4 - 4 cú dứt điểm, song Cincinnati nhỉnh hơn về độ chính xác khi có 1 - 3 pha trúng đích.

41' Jamal Thiaré đưa Columbus Crew trở lại Phút 41, Jamal Thiaré lập công sau đường kiến tạo của Dylan Chambost, đưa Columbus Crew gỡ hòa 1-1 trước Cincinnati. Bàn thắng giúp đội chủ nhà trở lại thế cân bằng sau khi Cincinnati mở tỷ số.

45+6' Dániel Gazdag đá phạt đền, Columbus Crew dẫn 2-1 Phút 45+6', Dániel Gazdag thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Columbus Crew vượt lên dẫn Cincinnati 2-1. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, giúp đội chủ nhà khép lại hiệp một trong thế dẫn bàn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' André Gomes vào sân đầu hiệp hai Phút 46, André Gomes vào sân thay Sekou Tidiany Bangoura, khi Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1.

48' Columbus kiểm soát bóng, Cincinnati sắc bén Phút 48' , Columbus Crew đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39 , nhưng Cincinnati vẫn cho thấy sự sắc bén khi hai đội cùng có 6 - 6 pha dứt điểm và họ nhỉnh hơn về số lần trúng đích, 2 - 4 . Columbus duy trì sức ép, còn Cincinnati lùi thấp và chờ cơ hội phản công.

60' Columbus Crew kiểm soát thế trận Qua phút 60, Columbus Crew vẫn là đội chủ động với tỷ số 2-1 và thời lượng cầm bóng 59 - 41. Cincinnati chịu sức ép nhưng chưa lép vế hoàn toàn, thể hiện qua thống kê dứt điểm 9 - 6.

64' Tom Barlow vào sân phút 64 Phút 64', Tom Barlow vào sân thay Kenji Mboma Dem, khi Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1.

64' Bryan Ramírez vào sân ở phút 64 Phút 64', Bryan Ramírez vào sân thay Ender Echenique, trong bối cảnh Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1.

66' Matt Miazga nhận thẻ vàng ở phút 66 Phút 66, Matt Miazga nhận thẻ vàng, thêm một dấu mốc đáng chú ý khi Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1. Đội chủ nhà sẽ cần thận trọng hơn trong những phút tiếp theo.

70' Columbus Crew thay hai người ở phút 70 Phút 70, Columbus Crew thay liền hai người: Kyle Smith và Ayoub Jabbari vào sân, lần lượt thế chỗ Matthew Miazga và Kévin Denkey. Những điều chỉnh này diễn ra khi Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1.

70' Dylan Chambost rời sân ở phút 70 Phút 70, Dylan Chambost rời sân trong một sự điều chỉnh nhân sự của trận đấu. Columbus Crew đang dẫn trước Cincinnati, nên thay đổi này có thể giúp đội chủ nhà duy trì sự chủ động trong phần còn lại.

70' Kyle Smith vào sân thay Matt Miazga Phút 70, Kyle Smith được tung vào sân thay Matt Miazga. Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1, và sự điều chỉnh này đến trong thời điểm đội chủ nhà cần duy trì lợi thế.

72' Columbus Crew kiểm soát thế trận Đến phút 72, Columbus Crew vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và số lần dứt điểm 11 - 7 . Cincinnati chủ động chịu sức ép nhưng vẫn cho thấy khả năng đáp trả, khi có nhiều cú sút trúng đích hơn, 5 - 4 .

79' Columbus Crew thay người ở phút 79 Phút 79', Hugo Picard vào sân thay Jamal Thiaré, khi Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1. Sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm Columbus Crew tạm nắm lợi thế, nhưng cục diện vẫn chưa được định đoạt.

84' Columbus Crew kiểm soát thế trận cuối trận Phút 84', Columbus Crew vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57-43 và số lần dứt điểm 13-11. Cincinnati phải chịu sức ép trong phần lớn thời gian nhưng vẫn duy trì khả năng đáp trả, khiến cuộc đấu chưa hề chênh lệch.

85' Chase Adams vào sân ở phút 85 Phút 85', Chase Adams vào sân thay Dániel Gazdag. Thay đổi diễn ra khi Columbus Crew đang dẫn Cincinnati 2-1, trong bối cảnh trận đấu bước vào những phút cuối.

85' Columbus Crew thay người ở phút 85 Phút 85, Malte Amundsen vào sân thay Steven Moreira. Columbus Crew có thêm điều chỉnh trong những phút cuối để bảo vệ lợi thế trước Cincinnati.

85' Columbus Crew thay người ở phút 85 Phút 85, Tah Anunga vào sân thay Obinna Nwobodo. Columbus Crew thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Cincinnati 2-1.

90+4' Gerardo Valenzuela nhận thẻ đỏ cuối trận Phút 90+4', Gerardo Valenzuela nhận thẻ đỏ, khiến Cincinnati phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Columbus Crew đang dẫn 2-1 và có thêm lợi thế quan trọng để bảo toàn tỷ số.

KT Kết thúc: Columbus Crew 2-1 Cincinnati Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:24 26/07/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 28 Patrick Schulte 23 Mohamed Farsi 25 Sean Zawadzki 4 Rudy Camacho 18 Malte Amundsen 27 Max Arfsten 50 Tarun Karumanchi 17 Sekou Tidiany Bangoura 16 Taha Habroune 90 Nariman Akhundzada 19 Jamal Thiaré 18 Roman Celentano 11 Samuel Gidi 21 Matt Miazga 12 Miles Robinson 20 Pavel Bucha 5 Obinna Nwobodo 10 Evander 22 Gerardo Valenzuela 66 Ender Echenique 9 Kévin Denkey 17 Kenji Mboma Dem Dự bị Columbus Crew 1 Nicholas Hagen 7 Dylan Chambost 8 Dániel Gazdag 12 Cesar Ruvalcaba 14 Amar Sejdić 30 Hugo Picard 31 Steven Moreira 45 Owen Presthus 46 Chase Adams Cincinnati 2 Alvas Powell 4 Nick Hagglund 13 Evan Louro 15 Teenage Hadebe 16 Tom Barlow 24 Kyle Smith 27 Tah Anunga 29 Bryan Ramírez 99 Ayoub Jabbari Cập nhật đội hình lúc 05:35 26/07/2026

Columbus Crew Thống kê Cincinnati 53% Kiểm soát bóng 47% 13 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 5 4 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Kévin Denkey Cincinnati 1 bàn Dániel Gazdag Columbus Crew 1 bàn Jamal Thiaré Columbus Crew 1 bàn Evander Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.66 Dylan Chambost Columbus Crew 1 kiến tạo · điểm 7.46 Max Arfsten Columbus Crew Điểm 7.42

Columbus Crew sẽ đối đầu Cincinnati tại Lower.com Field lúc 06:15 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là màn so tài giữa một đội chủ nhà đang đứng hạng 11 với 16 điểm và đội khách xếp hạng 5 với 23 điểm. Sự khác biệt trên bảng xếp hạng cùng phong độ gần đây khiến Cincinnati bước vào trận đấu với trạng thái ổn định hơn, nhưng lợi thế sân nhà vẫn có thể giúp Columbus Crew tạo ra thế trận cân bằng.

Phong độ nghiêng về Cincinnati

Trong 5 trận gần nhất, Columbus Crew thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi thất bại xuất hiện nhiều hơn số trận thắng. Việc phong độ gần đây kết thúc bằng một trận thua cũng đặt ra yêu cầu Columbus Crew phải cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu.

Ở chiều ngược lại, Cincinnati có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đội khách không hoàn toàn áp đảo, nhưng thành tích này cho thấy họ có khả năng hạn chế những giai đoạn sa sút. Hai chiến thắng liên tiếp ở cuối chuỗi phong độ cũng tạo thêm cơ sở để Cincinnati tự tin triển khai cách chơi chủ động hơn khi làm khách.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất không tạo ra ưu thế rõ ràng cho bên nào. Columbus Crew thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Cincinnati cũng thắng 2 trận. Cán cân này cho thấy cuộc đối đầu thường khó được phân định chỉ dựa trên tên tuổi hay vị trí hiện tại.

Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc có thể đóng vai trò quan trọng. Columbus Crew cần tận dụng sân Lower.com Field để gây sức ép và không cho Cincinnati phát huy sự tự tin hình thành từ chuỗi kết quả gần đây. Trong khi đó, Cincinnati có thể hướng tới việc giữ cự ly đội hình hợp lý, kiên nhẫn chờ thời điểm khai thác những khoảng trống do đội chủ nhà để lại.

Vị trí trên bảng xếp hạng tạo áp lực khác nhau

Cincinnati hiện đứng hạng 5 với 23 điểm, còn Columbus Crew đứng hạng 11 với 16 điểm. Những con số này phản ánh sự khác biệt về kết quả tích lũy trong mùa giải, đồng thời khiến hai đội bước vào trận đấu với những mối quan tâm không giống nhau.

Columbus Crew cần một màn trình diễn chặt chẽ hơn so với chuỗi trận gần đây, trong đó ưu tiên trước mắt là hạn chế sai sót và duy trì sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Nếu đẩy đội hình lên quá cao nhưng không kiểm soát được khoảng trống phía sau, đội chủ nhà có thể trao cho Cincinnati cơ hội phản công. Ngược lại, nếu quá thận trọng, Columbus Crew sẽ gặp khó khăn trong việc tạo sức ép cần thiết trên sân nhà.

Cincinnati có thể nhập cuộc với tâm thế tự tin hơn nhờ vị trí hạng 5 và phong độ tích cực. Tuy nhiên, đội khách cũng cần tránh đánh giá thấp đối thủ, bởi thành tích đối đầu gần đây đang cân bằng. Một cách tiếp cận thực dụng, ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân và duy trì cấu trúc phòng ngự, có thể giúp Cincinnati giảm rủi ro trong một trận đấu mà đối thủ nhiều khả năng sẽ tìm cách thay đổi xu hướng phong độ.

Điểm then chốt chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nằm ở khả năng Columbus Crew biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế. Đội chủ nhà cần tiến lên đủ nhanh để gây khó khăn cho Cincinnati, nhưng vẫn phải bảo đảm khoảng cách giữa các tuyến không bị kéo giãn. Sự cân bằng này đặc biệt quan trọng khi Columbus Crew chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Với Cincinnati, thử thách là duy trì sự chắc chắn thay vì chỉ dựa vào đà hưng phấn. Hai chiến thắng gần nhất cho thấy đội khách đang có điểm tựa tốt hơn về kết quả, nhưng thế đối đầu cân bằng nhắc nhở rằng trận đấu có thể diễn biến giằng co. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và tận dụng thời cơ sẽ là yếu tố đáng theo dõi.

Nhận định trước trận

Columbus Crew có lợi thế sân nhà, nhưng Cincinnati sở hữu phong độ gần đây tốt hơn và đang đứng ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Cán cân đối đầu 2 thắng, 1 hòa và 2 thất bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất khiến trận đấu khó được xem là một chiều.

Nhìn chung, Cincinnati có cơ sở để thi đấu tự tin, trong khi Columbus Crew cần một cách tiếp cận kỷ luật và hiệu quả hơn để phá vỡ xu hướng bất ổn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển đổi và hạn chế được sai lầm trong những khu vực nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 2 thắng 1 hòa Cincinnati · 2 thắng Cincinnati 2 - 1 Columbus Crew CIN Columbus Crew 4 - 0 Cincinnati CC Cincinnati 1 - 0 Columbus Crew CIN Cincinnati 2 - 4 Columbus Crew CC Columbus Crew 1 - 1 Cincinnati Hòa

Columbus Crew 5 trận gần nhất B H T H B 16 Trận 4-4-8 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 25 Thủng lưới Cincinnati 5 trận gần nhất T T T H B 16 Trận 6-5-5 T-H-B 40 Ghi (TB 2.5) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B 4 New England 15 8 2 5 +4 26 T B T B H 5 Cincinnati 16 6 5 5 0 23 H B H T T 6 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T … 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ Max Arfsten (Called Up To National Team) ✚ Jamal Thiaré (Calf Injury) ✚ Wessam Abou Ali (Cruciate Ligament Tear) ✚ Malte Amundsen (Hamstring Injury) Cincinnati ✚ Kristian Fletcher (Cruciate Ligament Injury) ✚ Teenage Hadebe (Called Up To National Team) ✚ Alvas Powell (Leg Injury) ✚ Miles Robinson (Called Up To National Team)