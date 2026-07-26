Thống kê trận đấu Columbus Crew 2-1 Cincinnati: Columbus Crew ngược dòng ngoạn mục

Columbus Crew đã ngược dòng đánh bại Cincinnati 2-1. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.66. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.