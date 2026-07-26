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    Thống kê trận đấu Columbus Crew 2-1 Cincinnati: Columbus Crew ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân26/07/2026 08:25

    Columbus Crew đã ngược dòng đánh bại Cincinnati 2-1. Evander là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.66. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    9'
    Kévin Denkey — kiến tạo Evander
    Cincinnati
    41'
    Jamal Thiaré — kiến tạo Dylan Chambost
    Columbus Crew
    45+6'
    Dániel Gazdag(pen)
    Columbus Crew
    Thẻ phạt
    66'
    Matt Miazga
    Cincinnati
    90+4'
    Gerardo Valenzuela
    Cincinnati
    Đồ thị diễn biến
    Columbus CrewHT 45'Cincinnati

    Thống kê trận đấu

    Columbus CrewThống kêCincinnati
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    13
    Dứt điểm
    12
    6
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kévin Denkey
    Kévin Denkey
    Cincinnati
    1 bàn
    Dániel Gazdag
    Dániel Gazdag
    Columbus Crew
    1 bàn
    Jamal Thiaré
    Jamal Thiaré
    Columbus Crew
    1 bàn
    Evander
    Evander
    Cincinnati
    1 kiến tạo · điểm 7.66
    Dylan Chambost
    Dylan Chambost
    Columbus Crew
    1 kiến tạo · điểm 7.46
    Max Arfsten
    Max Arfsten
    Columbus Crew
    Điểm 7.42

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Columbus Crew
    7.6
    Dániel Gazdag1 bàn
    7.46
    Dylan Chambost1 KT
    7.42
    Max Arfsten
    7.21
    Patrick Schulte
    7.19
    Jamal Thiaré1 bàn
    7.15
    André Gomes
    7.07
    Taha Habroune
    6.9
    Sean Zawadzki
    6.87
    Mohamed Farsi
    6.81
    Rudy Camacho
    6.71
    Sekou Tidiany Bangoura
    6.59
    Chase Adams
    6.54
    Steven Moreira
    6.51
    Hugo Picard
    6.48
    Malte Amundsen
    Cincinnati
    7.66
    EvanderMOTM1 KT
    7.64
    Kévin Denkey1 bàn
    7.19
    Pavel Bucha
    7.1
    Obinna Nwobodo
    6.99
    Bryan Ramírez
    6.96
    Gerardo Valenzuela
    6.93
    Samuel Gidi
    6.78
    Roman Celentano
    6.7
    Miles Robinson
    6.6
    Tom Barlow
    6.55
    Kyle Smith
    6.55
    Ayoub Jabbari
    6.51
    Kenji Mboma Dem
    6.51
    Tah Anunga
    6.06
    Matt Miazga
    6.05
    Ender Echenique

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Columbus Crew
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Cincinnati
    Sơ đồ 3-4-3
    28
    Patrick Schulte
    31
    Steven Moreira
    4
    Rudy Camacho
    25
    Sean Zawadzki
    23
    Mohamed Farsi
    7
    Dylan Chambost
    17
    Sekou Tidiany Bangoura
    27
    Max Arfsten
    16
    Taha Habroune
    8
    Dániel Gazdag
    19
    Jamal Thiaré
    18
    Roman Celentano
    11
    Samuel Gidi
    21
    Matt Miazga
    12
    Miles Robinson
    20
    Pavel Bucha
    22
    Gerardo Valenzuela
    5
    Obinna Nwobodo
    66
    Ender Echenique
    17
    Kenji Mboma Dem
    9
    Kévin Denkey
    10
    Evander
    Dự bị
    Columbus Crew
    1 Nicholas Hagen12 Cesar Ruvalcaba14 Amar Sejdić18 Malte Amundsen20 André Gomes30 Hugo Picard45 Owen Presthus46 Chase Adams50 Tarun Karumanchi
    Cincinnati
    2 Alvas Powell4 Nick Hagglund13 Evan Louro15 Teenage Hadebe16 Tom Barlow24 Kyle Smith27 Tah Anunga29 Bryan Ramírez99 Ayoub Jabbari

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: Kévin Denkey lập công cho Cincinnati (kiến tạo: Evander)
    Phút 41: Jamal Thiaré lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: Dylan Chambost)
    Phút 51: Dániel Gazdag ghi bàn trên chấm phạt đền cho Columbus Crew
    Phút 94: Gerardo Valenzuela (Cincinnati) nhận thẻ đỏ, Cincinnati phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Columbus Crew · 2 thắng1 hòaCincinnati · 2 thắng
    09/11/2025
    Cincinnati
    2 - 1
    Columbus Crew
    CIN
    03/11/2025
    Columbus Crew
    4 - 0
    Cincinnati
    CC
    28/10/2025
    Cincinnati
    1 - 0
    Columbus Crew
    CIN
    13/07/2025
    Cincinnati
    2 - 4
    Columbus Crew
    CC
    18/05/2025
    Columbus Crew
    1 - 1
    Cincinnati
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    TBHTH
    17
    Trận
    5-4-8
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.4)
    26
    Thủng lưới
    Cincinnati
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    17
    Trận
    6-5-6
    T-H-B
    41
    Ghi (TB 2.4)
    42
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    5Charlotte17746+325BTTHT
    6Cincinnati17656-123BHTTB
    7New York City16646+522TTHBT
    8New York RB17647-1122THTBB
    9Columbus Crew17548-219BHTBT
    10DC United16475-419HBHHH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Kévin DenkeyKévin DenkeyCincinnati12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati9 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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