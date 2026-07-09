Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm về ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng Ngày 9/7, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Yến tại cơ quan công an

Theo thông tin, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt phát hiện, khống chế Nguyễn Lê Hoàng Yến (SN 2002) là đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.