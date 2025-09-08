Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt giam đối tượng nghiện ma túy trộm cắp xe máy Ngày 9/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực I (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thành Lợi về hành vi sử dụng ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thành Lợi trước đó đã bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Theo cơ quan điều tra, trước đó, ngày 29/7, Tổ công tác Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với quần chúng nhân dân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Lợi (SN 1990, trú 27/59 Đào Duy Từ, phường Xuân Hương - Đà Lạt) ngay sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Theo hồ sơ, khoảng 13h10, ngày 29/7, lợi dụng sơ hở của chủ xe, Lợi đã đột nhập sân nhà dân và lấy trộm chiếc xe máy đang để chìa trên ổ khóa. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, đối tượng điều khiển phương tiện qua nhiều tuyến phố để lẩn trốn và tìm đầu mối tiêu thụ…

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi di chuyển trên đường Triệu Việt Vương, Lợi bị người dân và lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện, khống chế, thu giữ phương tiện.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Quá trình kiểm tra nhân thân cho thấy Lợi là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy. Kết quả xét nghiệm nước tiểu phát hiện Lợi dương tính với ma túy đá.